Почеттино оставил Алдервейрелда дома, чтобы не рисковать карьерой игрока
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что он просто оберегает защитника Тоби Алдервейрелда, не пуская того на поле.
На прошлой неделе против "Ньюпорта" в рамках Кубка Англии Алдервейрелд провел свой первый матч после травмы задней поверхности бедра, из-за которой он отсутствовал с 1 ноября. Также Тоби заверил прессу, что вернулся в оптимальную форму и готов помогать команде.
Однако Почеттино не включил 28-летнего бельгийца в заявку на субботнее дерби с "Арсеналом" в Премьер-Лиге, а затем не взял Тоби на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса". Тут же появились слухи, что Алдервейрелд впал в немилость к своему тренеру из-за затянувшихся переговоров о новом контракте.
Однако по прибытии в Турин Маурисио заверил, что по-прежнему рассчитывает на Тоби, а свое решение оставить защитника дома объяснил тем, что участие в матче с "Ювентусом" было бы слишком рискованным для Алдервейрелда.
"С самого начала наша идея заключалась в том, чтобы составить план и помочь ему, ведь это самое важное. Ему, 28 и он перенес тяжелую травму. Мы должны быть осторожны с ним, не подвергая его карьеру риску. Мы разработали план, чтобы обеспечить его лучшими инструментами для скорейшего восстановления и вернуться сильнее, чем прежде".
"Он уже начал работать с командой, но наше суждение таково, что он должен улучшать свою физическую форму постепенно. Он должен упорно работать. А чтобы сыграть в такого рода матче (против "Ювентуса"), ты должен быть на 200 процентов готов".
"Это не то же самое, что и тренировки, именно поэтому наш план составлен с осторожностью. Его кондиции должны быть на высочайшем уровне, и тогда он снова сможет претендовать на место в стартовом составе".
"Мы всегда поступаем подобным образом с игроками. Конечно, мы им сочувствуем — я могу понять разочарование, которое испытываешь, пропуская матчи вроде дерби с "Арсеналом" или в Лиге Чемпионов. Мы тоже разочарованы, что он не может сыграть, и с этим сложно смириться".
"Конечно, это очень важный матч, однако у него в карьере еще будут подобные шансы, и он вернется сильнее после травмы. Мы должны проявить здравый смысл и быть осторожными, используя его в первые недели после возвращения к тренировкам".
"Нам повезло, что пришлось провести переигровку с "Ньюпортом", он снова смог почувствовать себя на конкурентном уровне. Его дела идут хорошо. Он будет частью команды в матче с "Рочдейлом" в следующее воскресенье, а дальше мы будем двигаться день за днем", — цитирует Почеттино Sky Sports.
13.02.2018 06:00
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