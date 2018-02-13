Конте: "Мы начинаем привыкать к спекуляциям"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что у его команда начинает получаться играть в свой футбол, несмотря на отвлекающий фактор в виде настойчивых спекуляций.

В последние недели спекуляции относительно будущего Конте и его разногласий с боссами клуба не сходят с газетных полос. Поражения от "Борнмута" и "Уотфорда" дали повод предположить, что "синие" поддались этому и потеряли концентрацию.



Однако в понедельник вечером "Челси" ответил скептикам, уверенно разгромив "Вест Бромвич" со счетом 3:0. Конте рад, что его подопечные начинают проявлять стойкость к внешнему воздействию.



"Мы начинаем привыкать к спекуляциям. Мои игроки очень хорошо знают, в чем заключается наша работа и что мы должны делать".



"Определенно, мы собираемся сражаться с этими спекуляциями. Это можно делать только одним способом: побеждая и играя в хороший футбол".



"Думаю, нам до конца сезона придется жить с этими спекуляциями. Лично для меня это не важно", — цитирует Конте Daily Star.