Конте: "Мы начинаем привыкать к спекуляциям"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что у его команда начинает получаться играть в свой футбол, несмотря на отвлекающий фактор в виде настойчивых спекуляций.

В последние недели спекуляции относительно будущего Конте и его разногласий с боссами клуба не сходят с газетных полос. Поражения от "Борнмута" и "Уотфорда" дали повод предположить, что "синие" поддались этому и потеряли концентрацию.

Однако в понедельник вечером "Челси" ответил скептикам, уверенно разгромив "Вест Бромвич" со счетом 3:0. Конте рад, что его подопечные начинают проявлять стойкость к внешнему воздействию.

"Мы начинаем привыкать к спекуляциям. Мои игроки очень хорошо знают, в чем заключается наша работа и что мы должны делать".

"Определенно, мы собираемся сражаться с этими спекуляциями. Это можно делать только одним способом: побеждая и играя в хороший футбол".

"Думаю, нам до конца сезона придется жить с этими спекуляциями. Лично для меня это не важно", — цитирует Конте Daily Star.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2018 02:30

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