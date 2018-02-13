"Челси" облегчил давление на Конте, разгромив "Вест Бромвич"
Уверенно переиграв "Вест Бромвич" со счетом 3:0, "Челси" прервал череду сенсационных результатов и вернулся в топ-4 Премьер-Лиги.
Несмотря на выздоровление Альваро Мораты, главный тренер "синих" Антонио Конте предпочел снарядить в нападение Оливье Жиру. Дисквалифицированного Тьемуэ Бакайоко в центре поля заменил Сеск Фабрегас. Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер вернулись в линию обороны.
Относительно домашнего поражения 2:2 от "Саутгемптона" в стартовом составе "дроздов" появились Джонни Эванс, Киран Гиббс и Гжегож Крыховяк, заменив Гарета Макаули, Аллана Ньома и Клаудио Якоба. Даниэль Старридж вышел против своего бывшего клуба.
Гости на удивление уверенно начали матч, а Саломон Рондон даже отметился пушечным ударом головой — выше. Однако довольно скоро "Челси" перешел к атакующим действиям.
На 11-й минуте, увлекшись атаками, хозяева нарвались не неприятность. Виктор Мосес, помогая своим защитникам, неосмотрительно скинул мяч на Джея Родригеса. Нападающий "Вест Бромвича" оказался по центру перед воротами, но решил не продвигаться вперед, а пробил из-за пределов штрафной — мимо.
Отделавшись испугом, "синие" продолжили оказывать давление. "Дрозды" оказались заперты возле своей штрафной, а голкипер Бен Фостер отметился потрясающими сейвами после ударов с близкого расстояния от Давиде Дзаппакосты и Жиру.
В конце концов натиск "Челси" принес свои плоды. На 25-й минуте Эден Азар вышел за пределы штрафной и сделал передачу находившемуся внутри площадки Жиру. Оливье поставил корпус защитнику и дождался рывка Азара, который в касание поразил нижний угол ворот — 1:0.
Открыв счет, "синие" резко сбавили обороты и отступили от ворот соперника. Однако "Вест Бромвич" уже оказался не готов играть так, как на первых минутах матча, и особых проблем чемпионам Премьер-Лиги в остатке тайма не создал.
Второй тайм "Челси" начал неубедительно, и "дрозды" этим едва не воспользовались. Эванс пробил головой мимо, а Рондон, оттеснив от мяча Кристенсена, отправился на свидание с голкипером, но в последний момент Сесар Аспиликуэта заблокировал удар Саломона.
Затаившись, "Челси" разразился своей атакой на 63-й минуте. Мосес сделал передачу на Фабрегаса, а тот пяткой попытался вернуть мяч партнеру. Рикошет от защитника помог Сеску осуществить задуманное, и Мосес спокойно расстрелял ворота — 2:0.
После второго гола "Вест Бромвич" окончательно поник и на 71-й минуте позволил хозяевам сделать счет разгромным. Азар, оказавшись на дальнем краю штрафной, взял игру на себя и чуть сместился по направлению центра, а затем пробил в ближний угол ворот — 3:0.
В остатке матча "синие" имели еще несколько неплохих моментов, но забить уже не смогли и не очень-то к этому стремились. "Дрозды" же так и завершили поединок с единственным попаданием в створ.
"Челси" не позволил случиться сенсации и одержал уверенную победу, которая должна успокоить спекуляции относительно будущего Антонио Конте. Благодаря этому успеху "синие" вернулись в топ-4 и даже сократили отставание от второго "Манчестер Юнайтед" до трех очков.
"Челси" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
13.02.2018 00:55
Просмотров: 2626
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну если получится выиграть ле, то это будет успех для гуннеров
надеюсь венгер кал возьмет, а кубок англии пусть мю с ттх разыгрпют
мс апл. лфк лч, всем по чашке
(ответить)
Пись в глотан хейтеркам.
(ответить)
ConteWeekDays. Belgium.
Насосировал одному, чтобы забил, другому, чтобы не пропустил. Классика.
(ответить)
всего 8 очков.. ).. дерзайте )
(ответить)
Азар, конечно, Бог. хейтеры могут гореть и шутить и с обводок, но хуи бы с ними
(ответить)
лол посоны ни один сайт не грузится, типа начинает грузится, потом
Не удается получить доступ к сайту
Не удалось найти IP-адрес сервера
при этом фапл норм обновляется)
миша сделал топ сайт
(ответить)
Салах уже готовится на подмену Месси к Коутс уходить.. Сотон<Ливер<Барса
(ответить)
Отыграли так будто тех 1:7 и не было, давно такой цельной игры в исполнении Челси не видел. Хотя начали очень тяжело. Но всё равно неделя отдыха есть неделя отдыха. Забегали хоть пидарасы.
(ответить)
Блядь но игры нет, если честно. Так, отдельные личности. Приближается пиздец, в виде Барселоны.
(ответить)
борьба за 4ку и борьба за лч для аснла в этом сезоне увы разные вещи
лфк молодцы, желаю им прямой путевки, иначе салах уйдет, кто-то не придет, топарь какой мб
а челси и ттх борются за 4ую, пусть победит достойнейший
аснл удачи в ле
согласен был бы перепрыгнуть в май и уже там узнать результаты, а то игра такая у клуба что смотреть особо не хочется
фаны челси поймут
(ответить)
Пиздели пиздели в итоге Ливерпуль 54 Челси 53 Мю 56 хуй его знает в чем катастрофа.
(ответить)
Запомните этот день, 13 февраля. Именно сегодня помойка щольси обогнала по голам Серхио Куна агуэро.
(ответить)
Надо ебенить в следующем туре манков. Тут без вариантов.
(ответить)
Смогли отобрать очки у Вест Брома на своей помойке! Молодцы! Вернулись на победную поступь. Первая победа в 2018 году, ору.
(ответить)
С победой заслужили.Жиру пцц красавчик.
Мората неуверенная в себе телка, все время ведет как будто с собою внутренний диалог.Взял мяч ебани по воротам и все.
Почему путается в ногах, потому что нет решения.Как мямля которая стоит возле девушки и боится заговорить.Думая а что я скажу а если если и это бесконечное если.Мората трусливый хлюпик.
(ответить)
Ближайшие 4 матча: Халл, Барса, скумы, сити
(ответить)
пздц слабая игра.
(ответить)
4 место. всё равно. потолок
(ответить)
первый
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий