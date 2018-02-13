"Челси" облегчил давление на Конте, разгромив "Вест Бромвич"

Уверенно переиграв "Вест Бромвич" со счетом 3:0, "Челси" прервал череду сенсационных результатов и вернулся в топ-4 Премьер-Лиги.

Несмотря на выздоровление Альваро Мораты, главный тренер "синих" Антонио Конте предпочел снарядить в нападение Оливье Жиру. Дисквалифицированного Тьемуэ Бакайоко в центре поля заменил Сеск Фабрегас. Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер вернулись в линию обороны.



Относительно домашнего поражения 2:2 от "Саутгемптона" в стартовом составе "дроздов" появились Джонни Эванс, Киран Гиббс и Гжегож Крыховяк, заменив Гарета Макаули, Аллана Ньома и Клаудио Якоба. Даниэль Старридж вышел против своего бывшего клуба.



Гости на удивление уверенно начали матч, а Саломон Рондон даже отметился пушечным ударом головой — выше. Однако довольно скоро "Челси" перешел к атакующим действиям.



На 11-й минуте, увлекшись атаками, хозяева нарвались не неприятность. Виктор Мосес, помогая своим защитникам, неосмотрительно скинул мяч на Джея Родригеса. Нападающий "Вест Бромвича" оказался по центру перед воротами, но решил не продвигаться вперед, а пробил из-за пределов штрафной — мимо.



Отделавшись испугом, "синие" продолжили оказывать давление. "Дрозды" оказались заперты возле своей штрафной, а голкипер Бен Фостер отметился потрясающими сейвами после ударов с близкого расстояния от Давиде Дзаппакосты и Жиру.



В конце концов натиск "Челси" принес свои плоды. На 25-й минуте Эден Азар вышел за пределы штрафной и сделал передачу находившемуся внутри площадки Жиру. Оливье поставил корпус защитнику и дождался рывка Азара, который в касание поразил нижний угол ворот — 1:0.



Открыв счет, "синие" резко сбавили обороты и отступили от ворот соперника. Однако "Вест Бромвич" уже оказался не готов играть так, как на первых минутах матча, и особых проблем чемпионам Премьер-Лиги в остатке тайма не создал.



Второй тайм "Челси" начал неубедительно, и "дрозды" этим едва не воспользовались. Эванс пробил головой мимо, а Рондон, оттеснив от мяча Кристенсена, отправился на свидание с голкипером, но в последний момент Сесар Аспиликуэта заблокировал удар Саломона.



Затаившись, "Челси" разразился своей атакой на 63-й минуте. Мосес сделал передачу на Фабрегаса, а тот пяткой попытался вернуть мяч партнеру. Рикошет от защитника помог Сеску осуществить задуманное, и Мосес спокойно расстрелял ворота — 2:0.



После второго гола "Вест Бромвич" окончательно поник и на 71-й минуте позволил хозяевам сделать счет разгромным. Азар, оказавшись на дальнем краю штрафной, взял игру на себя и чуть сместился по направлению центра, а затем пробил в ближний угол ворот — 3:0.



В остатке матча "синие" имели еще несколько неплохих моментов, но забить уже не смогли и не очень-то к этому стремились. "Дрозды" же так и завершили поединок с единственным попаданием в створ.



"Челси" не позволил случиться сенсации и одержал уверенную победу, которая должна успокоить спекуляции относительно будущего Антонио Конте. Благодаря этому успеху "синие" вернулись в топ-4 и даже сократили отставание от второго "Манчестер Юнайтед" до трех очков.



"Челси" — "Вест Бромвич". Отчет о матче