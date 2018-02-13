"Челси" облегчил давление на Конте, разгромив "Вест Бромвич"

Челси Уверенно переиграв "Вест Бромвич" со счетом 3:0, "Челси" прервал череду сенсационных результатов и вернулся в топ-4 Премьер-Лиги.

Несмотря на выздоровление Альваро Мораты, главный тренер "синих" Антонио Конте предпочел снарядить в нападение Оливье Жиру. Дисквалифицированного Тьемуэ Бакайоко в центре поля заменил Сеск Фабрегас. Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер вернулись в линию обороны.

Относительно домашнего поражения 2:2 от "Саутгемптона" в стартовом составе "дроздов" появились Джонни Эванс, Киран Гиббс и Гжегож Крыховяк, заменив Гарета Макаули, Аллана Ньома и Клаудио Якоба. Даниэль Старридж вышел против своего бывшего клуба.

Гости на удивление уверенно начали матч, а Саломон Рондон даже отметился пушечным ударом головой — выше. Однако довольно скоро "Челси" перешел к атакующим действиям.

На 11-й минуте, увлекшись атаками, хозяева нарвались не неприятность. Виктор Мосес, помогая своим защитникам, неосмотрительно скинул мяч на Джея Родригеса. Нападающий "Вест Бромвича" оказался по центру перед воротами, но решил не продвигаться вперед, а пробил из-за пределов штрафной — мимо.

Отделавшись испугом, "синие" продолжили оказывать давление. "Дрозды" оказались заперты возле своей штрафной, а голкипер Бен Фостер отметился потрясающими сейвами после ударов с близкого расстояния от Давиде Дзаппакосты и Жиру.

В конце концов натиск "Челси" принес свои плоды. На 25-й минуте Эден Азар вышел за пределы штрафной и сделал передачу находившемуся внутри площадки Жиру. Оливье поставил корпус защитнику и дождался рывка Азара, который в касание поразил нижний угол ворот — 1:0.

Открыв счет, "синие" резко сбавили обороты и отступили от ворот соперника. Однако "Вест Бромвич" уже оказался не готов играть так, как на первых минутах матча, и особых проблем чемпионам Премьер-Лиги в остатке тайма не создал.

Второй тайм "Челси" начал неубедительно, и "дрозды" этим едва не воспользовались. Эванс пробил головой мимо, а Рондон, оттеснив от мяча Кристенсена, отправился на свидание с голкипером, но в последний момент Сесар Аспиликуэта заблокировал удар Саломона.

Затаившись, "Челси" разразился своей атакой на 63-й минуте. Мосес сделал передачу на Фабрегаса, а тот пяткой попытался вернуть мяч партнеру. Рикошет от защитника помог Сеску осуществить задуманное, и Мосес спокойно расстрелял ворота — 2:0.

После второго гола "Вест Бромвич" окончательно поник и на 71-й минуте позволил хозяевам сделать счет разгромным. Азар, оказавшись на дальнем краю штрафной, взял игру на себя и чуть сместился по направлению центра, а затем пробил в ближний угол ворот — 3:0.

В остатке матча "синие" имели еще несколько неплохих моментов, но забить уже не смогли и не очень-то к этому стремились. "Дрозды" же так и завершили поединок с единственным попаданием в створ.

"Челси" не позволил случиться сенсации и одержал уверенную победу, которая должна успокоить спекуляции относительно будущего Антонио Конте. Благодаря этому успеху "синие" вернулись в топ-4 и даже сократили отставание от второго "Манчестер Юнайтед" до трех очков.

"Челси" — "Вест Бромвич". Отчет о матче



Метки Вест Бромвич, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2018 00:55

Количество просмотров Просмотров: 2626

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 13.02.2018 06:08 # tursa
    ну если получится выиграть ле, то это будет успех для гуннеров
    надеюсь венгер кал возьмет, а кубок англии пусть мю с ттх разыгрпют
    мс апл. лфк лч, всем по чашке

    (ответить)

  2. bluehonorcfc9 13.02.2018 05:23 # bluehonorcfc9
    Пись в глотан хейтеркам.

    (ответить)

  3. bmw-e34 13.02.2018 03:36 # bmw-e34
    ConteWeekDays. Belgium.
    Насосировал одному, чтобы забил, другому, чтобы не пропустил. Классика.

    (ответить)

  4. olegxit 13.02.2018 03:10 # olegxit
    всего 8 очков.. ).. дерзайте )

    (ответить)

  5. pauk 13.02.2018 01:28 # pauk
    Азар, конечно, Бог. хейтеры могут гореть и шутить и с обводок, но хуи бы с ними

    (ответить)

  6. wengerrrro 13.02.2018 01:24 # wengerrrro
    лол посоны ни один сайт не грузится, типа начинает грузится, потом
    Не удается получить доступ к сайту
    Не удалось найти IP-адрес сервера
    при этом фапл норм обновляется)
    миша сделал топ сайт

    (ответить)

  7. gidro-met 13.02.2018 01:22 # gidro-met
    Салах уже готовится на подмену Месси к Коутс уходить.. Сотон<Ливер<Барса

    (ответить)

  8. ccchelsea 13.02.2018 01:19 # ccchelsea
    Отыграли так будто тех 1:7 и не было, давно такой цельной игры в исполнении Челси не видел. Хотя начали очень тяжело. Но всё равно неделя отдыха есть неделя отдыха. Забегали хоть пидарасы.

    (ответить)

  9. golokante 13.02.2018 01:18 # golokante
    Блядь но игры нет, если честно. Так, отдельные личности. Приближается пиздец, в виде Барселоны.

    (ответить)

  10. wengerrrro 13.02.2018 01:15 # wengerrrro
    борьба за 4ку и борьба за лч для аснла в этом сезоне увы разные вещи
    лфк молодцы, желаю им прямой путевки, иначе салах уйдет, кто-то не придет, топарь какой мб
    а челси и ттх борются за 4ую, пусть победит достойнейший
    аснл удачи в ле
    согласен был бы перепрыгнуть в май и уже там узнать результаты, а то игра такая у клуба что смотреть особо не хочется
    фаны челси поймут

    (ответить)

  11. golokante 13.02.2018 01:15 # golokante
    Пиздели пиздели в итоге Ливерпуль 54 Челси 53 Мю 56 хуй его знает в чем катастрофа.

    (ответить)

  12. jesus33 13.02.2018 01:10 # jesus33
    Запомните этот день, 13 февраля. Именно сегодня помойка щольси обогнала по голам Серхио Куна агуэро.

    (ответить)

  13. ccchelsea 13.02.2018 01:02 # ccchelsea
    Надо ебенить в следующем туре манков. Тут без вариантов.

    (ответить)

  14. webb 13.02.2018 01:00 # webb
    Смогли отобрать очки у Вест Брома на своей помойке! Молодцы! Вернулись на победную поступь. Первая победа в 2018 году, ору.

    (ответить)

  15. skychnie-oboi 13.02.2018 01:00 # skychnie-oboi
    С победой заслужили.Жиру пцц красавчик.
    Мората неуверенная в себе телка, все время ведет как будто с собою внутренний диалог.Взял мяч ебани по воротам и все.

    Почему путается в ногах, потому что нет решения.Как мямля которая стоит возле девушки и боится заговорить.Думая а что я скажу а если если и это бесконечное если.Мората трусливый хлюпик.

    (ответить)

  16. role-playin 13.02.2018 00:59 # role-playin
    Ближайшие 4 матча: Халл, Барса, скумы, сити

    (ответить)

  17. budun 13.02.2018 00:58 # budun
    пздц слабая игра.

    (ответить)

  18. toha-bludsikir 13.02.2018 00:58 # toha-bludsikir
    4 место. всё равно. потолок

    (ответить)

  19. toha-bludsikir 13.02.2018 00:57 # toha-bludsikir
    первый

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: