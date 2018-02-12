Анри заступился за Погба

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри посоветовал "Манчестер Юнайтед" не использовать полузащитника Поля Погба в опорной зоне.

Последняя неделя сложилась для Погба просто ужасно: в матчах с "Тоттенхэмом" и "Ньюкаслом" француза меняли по ходу игры, а поединок с "Хаддерсфилдом" полузащитник начал на скамейке запасных.



Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс считает, что Погба заслуженно впал в немилость к главному тренеру Жозе Моуриньо, поскольку не выполняет обязанности по обороне и вообще играет как "школьник во дворе".



Попытку заступиться за соотечественника предпринял Тьерри Анри. По его словам, "Юнайтед" не стоит лепить из Поля опорника – Погба хорош у чужих ворот.



"Когда ты обладаешь большим мастерством, люди по умолчанию ждут от тебя чудес. Во Франции люди обожают Погба, но пора бы понять, что он не опорник. Он не Нголо Канте, он тяготеет к тому, чтобы создавать, а не разрушать", - сообщил Анри.