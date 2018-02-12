Анри заступился за Погба

Поль Погба Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри посоветовал "Манчестер Юнайтед" не использовать полузащитника Поля Погба в опорной зоне.

Последняя неделя сложилась для Погба просто ужасно: в матчах с "Тоттенхэмом" и "Ньюкаслом" француза меняли по ходу игры, а поединок с "Хаддерсфилдом" полузащитник начал на скамейке запасных.

Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс считает, что Погба заслуженно впал в немилость к главному тренеру Жозе Моуриньо, поскольку не выполняет обязанности по обороне и вообще играет как "школьник во дворе".

Попытку заступиться за соотечественника предпринял Тьерри Анри. По его словам, "Юнайтед" не стоит лепить из Поля опорника – Погба хорош у чужих ворот.

"Когда ты обладаешь большим мастерством, люди по умолчанию ждут от тебя чудес. Во Франции люди обожают Погба, но пора бы понять, что он не опорник. Он не Нголо Канте, он тяготеет к тому, чтобы создавать, а не разрушать", - сообщил Анри.




Метки Анри, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 12.02.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. gio 13.02.2018 01:11 # gio
    Погбень хандрит с момента подписания Санчеса, тут дело в ЗП санчеса которая напрягает звязду с турина

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  2. moneymaker 12.02.2018 23:59 # moneymaker
    как за девочку

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  3. osivori 12.02.2018 23:57 # osivori
    олень с прической а не игрок

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  4. mancunia-planet 12.02.2018 23:31 # mancunia-planet
    маур аут

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  5. chr1s8rown 12.02.2018 22:32 # chr1s8rown
    pogba+sansos = -1 igrok

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  6. nuka2012 12.02.2018 22:03 # nuka2012
    Мауро убивает талантов

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