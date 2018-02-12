Байи хочет вернуться к первому матчу против "Севильи"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи планирует вернуться в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи" 21 февраля.
Самый надежный защитник "красных дьяволов" в прошлом сезоне находится вне игры с 5 ноября, когда в матче Премьер-Лиги против "Челси" он получил травму лодыжки.
В середине декабря 23-летний ивуариец перенес операцию, однако главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо тут же опроверг возникшие слухи о том, что его подопечный может пропустить остаток сезона.
Как стало известно ESPN от своих источников, Эрик еще в прошлом месяце приступил к тренировкам. С тех пор Байи демонстрирует стабильный прогресс, однако три месяца без футбола не прошли бесследно — защитнику еще предстоит много и упорно работать.
По информации издания, персональной целью Байи является матч против "Севильи" 21 февраля. Если же Эрик не успеет набрать форму до выезда в Испанию, то непременно сыграет на "Олд Траффорд" против "Челси" четыре дня спустя.
Выздоровление ключевого защитника станет отличной новостью для Моуриньо, который не может быть доволен взаимодействием Фила Джонса и Криса Смоллинга в последних матчах, включая воскресное поражение от "Ньюкасла".
12.02.2018 21:00
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Жонс давай досвиданья, потому что хорош уже
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ну к Челси главное что бы вернулся, обязательно
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он один лучше чем эти два англа вместе. вот зря он ибре дал поджопник
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Фото спецом запилил такое, для гейгуннеров.
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