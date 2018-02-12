Байи хочет вернуться к первому матчу против "Севильи"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи планирует вернуться в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи" 21 февраля.

Самый надежный защитник "красных дьяволов" в прошлом сезоне находится вне игры с 5 ноября, когда в матче Премьер-Лиги против "Челси" он получил травму лодыжки.



В середине декабря 23-летний ивуариец перенес операцию, однако главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо тут же опроверг возникшие слухи о том, что его подопечный может пропустить остаток сезона.



Как стало известно ESPN от своих источников, Эрик еще в прошлом месяце приступил к тренировкам. С тех пор Байи демонстрирует стабильный прогресс, однако три месяца без футбола не прошли бесследно — защитнику еще предстоит много и упорно работать.



По информации издания, персональной целью Байи является матч против "Севильи" 21 февраля. Если же Эрик не успеет набрать форму до выезда в Испанию, то непременно сыграет на "Олд Траффорд" против "Челси" четыре дня спустя.



Выздоровление ключевого защитника станет отличной новостью для Моуриньо, который не может быть доволен взаимодействием Фила Джонса и Криса Смоллинга в последних матчах, включая воскресное поражение от "Ньюкасла".