Байи хочет вернуться к первому матчу против "Севильи"

Эрик Байи Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи планирует вернуться в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи" 21 февраля.

Самый надежный защитник "красных дьяволов" в прошлом сезоне находится вне игры с 5 ноября, когда в матче Премьер-Лиги против "Челси" он получил травму лодыжки.

В середине декабря 23-летний ивуариец перенес операцию, однако главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо тут же опроверг возникшие слухи о том, что его подопечный может пропустить остаток сезона.

Как стало известно ESPN от своих источников, Эрик еще в прошлом месяце приступил к тренировкам. С тех пор Байи демонстрирует стабильный прогресс, однако три месяца без футбола не прошли бесследно — защитнику еще предстоит много и упорно работать.

По информации издания, персональной целью Байи является матч против "Севильи" 21 февраля. Если же Эрик не успеет набрать форму до выезда в Испанию, то непременно сыграет на "Олд Траффорд" против "Челси" четыре дня спустя.

Выздоровление ключевого защитника станет отличной новостью для Моуриньо, который не может быть доволен взаимодействием Фила Джонса и Криса Смоллинга в последних матчах, включая воскресное поражение от "Ньюкасла".




Метки Байи, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 841

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 12.02.2018 23:32 # mancunia-planet
    Жонс давай досвиданья, потому что хорош уже

    (ответить)

  2. blueswin 12.02.2018 21:33 # blueswin
    ну к Челси главное что бы вернулся, обязательно

    (ответить)

  3. van-der-slav 12.02.2018 21:31 # van-der-slav
    он один лучше чем эти два англа вместе. вот зря он ибре дал поджопник

    (ответить)

  4. celebrate 12.02.2018 21:10 # celebrate
    Фото спецом запилил такое, для гейгуннеров.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: