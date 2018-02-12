Венгера беспокоят результаты "Арсенала" на выезде

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его беспокоят ужасающие результаты "канониров" в гостях.

В 14 выездных матчах этого сезона "Арсенал" набрал всего лишь 13 очков. По этому показателю "канониры" уступают не только прямым конкурентам по топ-6, но и середнякам Премьер-Лиги вроде "Лестера" и "Бернли".

Венгер не может вспомнить, когда под его руководством команда настолько слабо проводила матчи в гостях. Арсен лишь надеется, что домашняя форма позволит "Арсеналу" компенсировать последние потери очков.

"Думаю, мы давно не показывали таких плохих результатов на выезде, если брать то время, что я тренирую "Арсенал". Мы намного лучше играем на своем поле, поэтому должны за счет этого перевернуть ситуацию и вернуться на победный путь", - цитирует Венгера Evening Standard.




Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 12.02.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. alienripley 12.02.2018 22:44 # alienripley
    Читая некоторые коментарии фэнов Арсенала. Мне стыдно... что у такого великого с большой историей клуба..имеются такие мерзкие и не адекватные болельщики... постоянно поливающие грязью команду и Арсена Венгера после очередного не удачного дня на поле.. настоящие как на фапле любят вырожаться ноунеймы.. вы пустышки и в вашей голове полный мрак..

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  2. speedwagon-ars 12.02.2018 21:44 # speedwagon-ars
    Ты когда нибудь сьебешь шизофреник ебучий

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  3. gus-gus 12.02.2018 21:37 # gus-gus
    о каких результатах на выезде речь не пойму

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  4. pauk 12.02.2018 20:57 # pauk
    быть домашней командой это уровень новичка из чемпионшипа

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  5. wengerrrro 12.02.2018 20:37 # wengerrrro
    выезди в окно мразь

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