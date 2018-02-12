Венгера беспокоят результаты "Арсенала" на выезде
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его беспокоят ужасающие результаты "канониров" в гостях.
В 14 выездных матчах этого сезона "Арсенал" набрал всего лишь 13 очков. По этому показателю "канониры" уступают не только прямым конкурентам по топ-6, но и середнякам Премьер-Лиги вроде "Лестера" и "Бернли".
Венгер не может вспомнить, когда под его руководством команда настолько слабо проводила матчи в гостях. Арсен лишь надеется, что домашняя форма позволит "Арсеналу" компенсировать последние потери очков.
"Думаю, мы давно не показывали таких плохих результатов на выезде, если брать то время, что я тренирую "Арсенал". Мы намного лучше играем на своем поле, поэтому должны за счет этого перевернуть ситуацию и вернуться на победный путь", - цитирует Венгера Evening Standard.
12.02.2018 20:00
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Последние комментарии:
Читая некоторые коментарии фэнов Арсенала. Мне стыдно... что у такого великого с большой историей клуба..имеются такие мерзкие и не адекватные болельщики... постоянно поливающие грязью команду и Арсена Венгера после очередного не удачного дня на поле.. настоящие как на фапле любят вырожаться ноунеймы.. вы пустышки и в вашей голове полный мрак..
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Ты когда нибудь сьебешь шизофреник ебучий
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о каких результатах на выезде речь не пойму
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быть домашней командой это уровень новичка из чемпионшипа
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выезди в окно мразь
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