Венгера беспокоят результаты "Арсенала" на выезде

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его беспокоят ужасающие результаты "канониров" в гостях.

В 14 выездных матчах этого сезона "Арсенал" набрал всего лишь 13 очков. По этому показателю "канониры" уступают не только прямым конкурентам по топ-6, но и середнякам Премьер-Лиги вроде "Лестера" и "Бернли".



Венгер не может вспомнить, когда под его руководством команда настолько слабо проводила матчи в гостях. Арсен лишь надеется, что домашняя форма позволит "Арсеналу" компенсировать последние потери очков.



"Думаю, мы давно не показывали таких плохих результатов на выезде, если брать то время, что я тренирую "Арсенал". Мы намного лучше играем на своем поле, поэтому должны за счет этого перевернуть ситуацию и вернуться на победный путь", - цитирует Венгера Evening Standard.