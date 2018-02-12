Инс: "Проблемы "Челси" — следствие конфликта Конте с Моуриньо"

Жозе Моуриньо Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что усугубившиеся проблемы "Челси" стали следствием заочной войны слов главного тренера "синих" Антонио Конте с Жозе Моуриньо.

Напомним, примерно месяц назад Конте и Моуриньо на своих пресс-конференциях принялись обмениваться колкостями. Например, из уст Антонио прозвучали такие слова, как "фальшивка", "клоун" и "человечишка".

Инс считает, что опытному в таких вещах Моуриньо удалось вывести своего конкурента за попадание в топ-4 Премьер-Лиги из душевного равновесия, и ухудшившиеся результаты "синих" стали прямым следствием того, что Конте отвлекся от своих прямых обязанностей.

"С тех пор как Антонио Конте ввязался в словесную перепалку с Жозе Моуриньо, он уже не тот, что раньше. Он не выглядит счастливым с той ссоры, а положение "Челси" стало ухудшаться".

"Такое впечатление, что каждый в "Челси" потерял концентрацию, и очевидно Моуриньо вывел Конте из равновесия — в точности, как он и собирался сделать. После той войны слов Конте выглядит подавленным и лишь излучает негатив".

"Будучи тренером топ-уровня, ты не должен обращать внимание на происходящее в прессе и не можешь выпускать проблемы наружу. Ты должен сохранять позитивный настрой ради команды".

"Наивно полагать, что спекуляции и неопределенность вокруг Конте не повлияли на игроков "Челси". Это видно по их последним матчам. Они отвлекаются и, наверное, задаются вопросом, как долго еще Конте будет на своем месте", — сообщил Инс Paddy Power.



Метки Инс, Конте, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 12.02.2018 21:36 # blueswin
    8 подряд травм "задней поверхности бедра" конечно меня больше интересует чем всё остальное на самом деле. С хера ли?

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  2. pauk 12.02.2018 20:54 # pauk
    люблю уебанов, которые подгоняют задачу под ответ)
    а еще Конте не выглядит счастливым с тех пор, как ему не купили топорей, которых он заказывал
    а еще Конте не выглядит счастливым с тех пор, как его регулярно дрочат вопросами: "а вы уже уволены? вы уже уволены? уволены? не? а завтра? завтра вас уволят?"
    а еще конте не выглядит счастливым с тех пор, как предсказуемо посыпались травмы ведущих игроков и что не могло не отразиться на игре команды.

    но да, какой-то скумовский петух точно знает что все проблемы в том, что Конте опустил моура.

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  3. nuka2012 12.02.2018 20:22 # nuka2012
    Пол Инс куады ее

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  4. alexomck 12.02.2018 20:01 # alexomck
    Моур унизил глуповатого конте и развалил челси второй раз, топарь.

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  5. mcfc-fantactic 12.02.2018 19:52 # mcfc-fantactic
    Пол Инс долб,аеб. И всегда им был.

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  6. sadamr 12.02.2018 19:23 # sadamr
    Эта манковская сучка хочет подогнать желаемое за дельствительность. Типичный ссаный манк

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  7. raimbek1 12.02.2018 19:12 # raimbek1
    Да, так и есть

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  8. skychnie-oboi 12.02.2018 19:08 # skychnie-oboi
    Клоп давно просек эту тему и просто игнорит троллей.Даже защиту донную не критикует.Пцц какой же у нас Клоп топ.Умен и проницателен.

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  9. tjk4 12.02.2018 19:07 # tjk4
    "С тех пор как Антонио Конте ввязался в словесную перепалку с Жозе Моуриньо, он уже не тот, что раньше. Он не выглядит счастливым с той ссоры, а положение "Челси" стало ухудшаться".

    Источник: http://fapl.ru/posts/60532/?c=1

    xa-xa-xa

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  10. bezviz 12.02.2018 19:02 # bezviz
    хах, еще один дол6оеб скамовский, верящий в эту чушь) сами придумали, сами и форсят

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