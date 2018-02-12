Инс: "Проблемы "Челси" — следствие конфликта Конте с Моуриньо"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что усугубившиеся проблемы "Челси" стали следствием заочной войны слов главного тренера "синих" Антонио Конте с Жозе Моуриньо.

Напомним, примерно месяц назад Конте и Моуриньо на своих пресс-конференциях принялись обмениваться колкостями. Например, из уст Антонио прозвучали такие слова, как "фальшивка", "клоун" и "человечишка".



Инс считает, что опытному в таких вещах Моуриньо удалось вывести своего конкурента за попадание в топ-4 Премьер-Лиги из душевного равновесия, и ухудшившиеся результаты "синих" стали прямым следствием того, что Конте отвлекся от своих прямых обязанностей.



"С тех пор как Антонио Конте ввязался в словесную перепалку с Жозе Моуриньо, он уже не тот, что раньше. Он не выглядит счастливым с той ссоры, а положение "Челси" стало ухудшаться".



"Такое впечатление, что каждый в "Челси" потерял концентрацию, и очевидно Моуриньо вывел Конте из равновесия — в точности, как он и собирался сделать. После той войны слов Конте выглядит подавленным и лишь излучает негатив".



"Будучи тренером топ-уровня, ты не должен обращать внимание на происходящее в прессе и не можешь выпускать проблемы наружу. Ты должен сохранять позитивный настрой ради команды".



"Наивно полагать, что спекуляции и неопределенность вокруг Конте не повлияли на игроков "Челси". Это видно по их последним матчам. Они отвлекаются и, наверное, задаются вопросом, как долго еще Конте будет на своем месте", — сообщил Инс Paddy Power.