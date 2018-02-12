Инс: "Проблемы "Челси" — следствие конфликта Конте с Моуриньо"
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что усугубившиеся проблемы "Челси" стали следствием заочной войны слов главного тренера "синих" Антонио Конте с Жозе Моуриньо.
Напомним, примерно месяц назад Конте и Моуриньо на своих пресс-конференциях принялись обмениваться колкостями. Например, из уст Антонио прозвучали такие слова, как "фальшивка", "клоун" и "человечишка".
Инс считает, что опытному в таких вещах Моуриньо удалось вывести своего конкурента за попадание в топ-4 Премьер-Лиги из душевного равновесия, и ухудшившиеся результаты "синих" стали прямым следствием того, что Конте отвлекся от своих прямых обязанностей.
"С тех пор как Антонио Конте ввязался в словесную перепалку с Жозе Моуриньо, он уже не тот, что раньше. Он не выглядит счастливым с той ссоры, а положение "Челси" стало ухудшаться".
"Такое впечатление, что каждый в "Челси" потерял концентрацию, и очевидно Моуриньо вывел Конте из равновесия — в точности, как он и собирался сделать. После той войны слов Конте выглядит подавленным и лишь излучает негатив".
"Будучи тренером топ-уровня, ты не должен обращать внимание на происходящее в прессе и не можешь выпускать проблемы наружу. Ты должен сохранять позитивный настрой ради команды".
"Наивно полагать, что спекуляции и неопределенность вокруг Конте не повлияли на игроков "Челси". Это видно по их последним матчам. Они отвлекаются и, наверное, задаются вопросом, как долго еще Конте будет на своем месте", — сообщил Инс Paddy Power.
12.02.2018 19:00
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Последние комментарии:
8 подряд травм "задней поверхности бедра" конечно меня больше интересует чем всё остальное на самом деле. С хера ли?
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люблю уебанов, которые подгоняют задачу под ответ)
а еще Конте не выглядит счастливым с тех пор, как ему не купили топорей, которых он заказывал
а еще Конте не выглядит счастливым с тех пор, как его регулярно дрочат вопросами: "а вы уже уволены? вы уже уволены? уволены? не? а завтра? завтра вас уволят?"
а еще конте не выглядит счастливым с тех пор, как предсказуемо посыпались травмы ведущих игроков и что не могло не отразиться на игре команды.
но да, какой-то скумовский петух точно знает что все проблемы в том, что Конте опустил моура.
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Пол Инс куады ее
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Моур унизил глуповатого конте и развалил челси второй раз, топарь.
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Пол Инс долб,аеб. И всегда им был.
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Эта манковская сучка хочет подогнать желаемое за дельствительность. Типичный ссаный манк
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Да, так и есть
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Клоп давно просек эту тему и просто игнорит троллей.Даже защиту донную не критикует.Пцц какой же у нас Клоп топ.Умен и проницателен.
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"С тех пор как Антонио Конте ввязался в словесную перепалку с Жозе Моуриньо, он уже не тот, что раньше. Он не выглядит счастливым с той ссоры, а положение "Челси" стало ухудшаться".
Источник: http://fapl.ru/posts/60532/?c=1
xa-xa-xa
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хах, еще один дол6оеб скамовский, верящий в эту чушь) сами придумали, сами и форсят
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