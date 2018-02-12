Кейн был исключен из академии "Арсенала" за то, что не выглядел спортивно

Бывший директор академии "Арсенала" Лиам Брэйди рассказал, почему в свое время "канониры" отказались от нападающего Харри Кейна, ныне блистающего за соседей из "Тоттенхэма".

На прошлой неделе Кейн назвал свое исключение из академии "Арсенала" в возрасте восьми лет лучшей вещью, что только случались у него в жизни. Именно это событие сделало Харри целеустремленным и мотивированным.



В минувшую субботу 24-летний Кейн в очередной раз заставил "Арсенал" пожалеть о своем решении, принеся "шпорам" минимальную победу в дерби Северного Лондона. По словам Брэйди, тогда, много лет назад, "канониры" просто не разглядели таланта в "круглолицем" мальчике.



"К сожалению, да, это была ошибка. Он был круглолицым и не очень атлетичным, однако мы поступили с ним неправильно".



"Даже "Тоттенхэм" три или четыре раза отправлял его в аренду в низшие дивизионы, прежде чем он созрел для первой команды. Однако со своей целеустремленностью он строит отличную карьеру. И он заслуживает этого", — сообщил Брэйди Corriere della Sera.