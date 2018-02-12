"Боруссия" хочет выкупить трансфер Батшуайи

Мичи Батшуайи По окончании сезона дортмундская "Боруссия" попробует выкупить трансфер нападающего "Челси" Мичи Батшуайи.

В двух стартовых матчах за "Боруссию" бельгиец отметился уже тремя голами и произвел неизгладимое впечатление на тренерский штаб дортмундцев во главе с Петером Штегерем.

Договорившись об аренде Батшуайи до конца сезона, немецкому клубу не удалось включить в сделку пункт о возможности приобретения нападающего на постоянной основе.

Тем не менее, грядущим летом "Боруссия" предпримет попытку выкупить трансфер 24-летнего Мичи, которому так и не удалось поладить с рулевым "Челси" Антонио Конте.

"Шансы есть всегда, но если он будет забивать в каждом матче, договориться будет очень нелегко", - сообщил спортивный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке Evening Standard.




Метки Батшуайи, Боруссия, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 12.02.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. pauk 12.02.2018 17:23 # pauk
    Парень нашел свой чемпионат. В Англии он никакой. Можно и продать.

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  2. winnerd 12.02.2018 17:09 # winnerd
    меняем на 50 млн фунтов и Ройса(хотя он стеклянный)

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  3. gunars 12.02.2018 17:07 # gunars
    тень ивоби

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  4. staryi-eblan 12.02.2018 17:04 # staryi-eblan
    За 120 млн. евро могут забрать, ладно

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