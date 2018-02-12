"Боруссия" хочет выкупить трансфер Батшуайи
По окончании сезона дортмундская "Боруссия" попробует выкупить трансфер нападающего "Челси" Мичи Батшуайи.
В двух стартовых матчах за "Боруссию" бельгиец отметился уже тремя голами и произвел неизгладимое впечатление на тренерский штаб дортмундцев во главе с Петером Штегерем.
Договорившись об аренде Батшуайи до конца сезона, немецкому клубу не удалось включить в сделку пункт о возможности приобретения нападающего на постоянной основе.
Тем не менее, грядущим летом "Боруссия" предпримет попытку выкупить трансфер 24-летнего Мичи, которому так и не удалось поладить с рулевым "Челси" Антонио Конте.
"Шансы есть всегда, но если он будет забивать в каждом матче, договориться будет очень нелегко", - сообщил спортивный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке Evening Standard.
12.02.2018 17:00
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Парень нашел свой чемпионат. В Англии он никакой. Можно и продать.
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меняем на 50 млн фунтов и Ройса(хотя он стеклянный)
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тень ивоби
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За 120 млн. евро могут забрать, ладно
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