27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 12 февраля поединком "Челси" и "Вест Бромвича" завершится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЧЕЛСИ — ВЕСТ БРОМВИЧ 23:00 Онлайн-трансляция
Андре Виллаш-Боаш и Роберто Ди Маттео, предшественники Антонио Конте на посту главного тренера "Челси", в свое время были уволены как раз после матчей с "Вест Бромвичем". Столь неприятная аналогия заставила нынешнего наставника "синих" много говорить о своем будущем в последние дни.
Своими словами Конте дал четко понять руководству клуба, что намерен выправить ситуацию, в которой оказался "Челси" после унизительных поражений от "Борнмута" и "Вест Бромвича" с общим счетом 7:1. Остается лишь посмотреть, найдется ли у боссов "синих" достаточное терпение в отношении итальянца.
"Мы должны постараться прервать эту плохую серию и набрать три очка против "Вест Бромвича". Это будет непросто, уверенность в себе не на высоком уровне, но мы должны верить в свою работу и свой футбол. Я ни на мгновение не задумываюсь об уходе из этого клуба. Я полностью предан этому клубу вместе со своими игроками", — говорил Конте.
"Вест Бромвич" переживает еще более сложный период, выиграв лишь однажды в 24 последних матчах Премьер-Лиги. Три победы "дроздов" с начала сезона в рамках чемпионата — это худший показатель в четырех первых английских дивизионах.
В 10 последних встречах команд в Премьер-Лиге "Челси" потерпел лишь одно поражение, одержав шесть побед. Последний раз "дрозды" выигрывали на "Стэмфорд Бридж" еще в 1983 году в Кубке Лиги, в в рамках чемпионата — и вовсе в сентябре 1978.
Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко был удален против "Уотфорда", поэтому этот матч пропустит из-за дисквалификации. Маркос Алонсо отдыхал против "шершней" и может вернуться в старт. Андреас Кристенсен не успевает залечить растяжение задней поверхности бедра. Альваро Мората через социальные сети рассказал, что решил свои проблемы со спиной, хотя на днях Конте говорил об обратном.
Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс оправился после повреждения спины. Залечили свои болячки и Киран Гиббс с Гжегожем Крыховяком.
12.02.2018 16:05
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Последние комментарии:
Хватит гореть на пенсов - они от этого сохнут и мне приходится их поливать в три раза чаще.
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12.02.2018 17:47 #
apucmokpam
Пенсы - сверхлюди
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Сколько уже раз говорилось, но всё равно повторюсь - Жека уникальный человек. Все пенсы в подшконарье, а этот на фапле в одиночку расхлёбывает
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Это может казаться невероятным, но что, если РМ выиграет ЛЧ в 3 раз?
Зидану можно будет закончить тренерскую карьеру.
(ответить)
Нападающий «Челси» Альваро Мората рискует попасть в скандальную ситуацию.
Накануне жена Мораты Элис Кэмпелло в соцсетях выложила видео танца со своим мужем, в конце которого он берет её на руки. При этом только вчера главный тренер «Челси»
Антонио Конте заявил, что у Мораты травма спины, из-за которой он вообще может больше не сыграть в этом сезоне.
«У Мораты проблема со спиной, и мы пытаемся найти решение. Возможно, он пропустит день, возможно, месяц. Может, Мората вообще не сыграет до конца сезона », — сказал накануне Конте.
Болельщики «Челси» в комментариях к видео активно выражали негодование по поводу ситуации, пока Элис не удалила запись.
лол
(ответить)
Пенсы тоже люди.любите микрочеликов.
(ответить)
Пенсы - сверхлюди
(ответить)
все, абсолютно все **** на гпенсов)
(ответить)
норм поливаете пенсов. даже жалко немного стало
нет
(ответить)
Поч матч синей помойки второй раз подряд назначают на понедельник? С чем связано?
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гпенсы как обычно соснулей)
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ув.Хохлы вы там в край е*анулись отказавшись от показа ЧМ 2018?
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Привет парни. Я давно тут, читал вас целый год, но сегодня зарегистрировался чтобы сказать вам что вы все тут безвизы конченные!
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этот тур спасет только сегодняшняя победа дроздов в 3 мяча.
минимум
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1-0 Синие
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челсо обосран, безвиз обоссан,ничего нового
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Ну хоть Бакайоко не сыграет. Уже хорошо.
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изевая побежа западного бромвича альбиона
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Кто еще здесь 10 лет жизни всрал? Отписывайтесь под коментом - посчитаем сколько вас додиков.
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Если в основе будет кэхилл с луизом - пизда
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Победа вба. Ждём результата.
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