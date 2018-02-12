27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 12 февраля поединком "Челси" и "Вест Бромвича" завершится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — ВЕСТ БРОМВИЧ 23:00 Онлайн-трансляция



Андре Виллаш-Боаш и Роберто Ди Маттео, предшественники Антонио Конте на посту главного тренера "Челси", в свое время были уволены как раз после матчей с "Вест Бромвичем". Столь неприятная аналогия заставила нынешнего наставника "синих" много говорить о своем будущем в последние дни.



Своими словами Конте дал четко понять руководству клуба, что намерен выправить ситуацию, в которой оказался "Челси" после унизительных поражений от "Борнмута" и "Вест Бромвича" с общим счетом 7:1. Остается лишь посмотреть, найдется ли у боссов "синих" достаточное терпение в отношении итальянца.



"Мы должны постараться прервать эту плохую серию и набрать три очка против "Вест Бромвича". Это будет непросто, уверенность в себе не на высоком уровне, но мы должны верить в свою работу и свой футбол. Я ни на мгновение не задумываюсь об уходе из этого клуба. Я полностью предан этому клубу вместе со своими игроками", — говорил Конте.



"Вест Бромвич" переживает еще более сложный период, выиграв лишь однажды в 24 последних матчах Премьер-Лиги. Три победы "дроздов" с начала сезона в рамках чемпионата — это худший показатель в четырех первых английских дивизионах.



В 10 последних встречах команд в Премьер-Лиге "Челси" потерпел лишь одно поражение, одержав шесть побед. Последний раз "дрозды" выигрывали на "Стэмфорд Бридж" еще в 1983 году в Кубке Лиги, в в рамках чемпионата — и вовсе в сентябре 1978.



Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко был удален против "Уотфорда", поэтому этот матч пропустит из-за дисквалификации. Маркос Алонсо отдыхал против "шершней" и может вернуться в старт. Андреас Кристенсен не успевает залечить растяжение задней поверхности бедра. Альваро Мората через социальные сети рассказал, что решил свои проблемы со спиной, хотя на днях Конте говорил об обратном.



Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс оправился после повреждения спины. Залечили свои болячки и Киран Гиббс с Гжегожем Крыховяком.