27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Эден Азар и Джонни Эванс В понедельник 12 февраля поединком "Челси" и "Вест Бромвича" завершится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — ВЕСТ БРОМВИЧ 23:00 Онлайн-трансляция

Андре Виллаш-Боаш и Роберто Ди Маттео, предшественники Антонио Конте на посту главного тренера "Челси", в свое время были уволены как раз после матчей с "Вест Бромвичем". Столь неприятная аналогия заставила нынешнего наставника "синих" много говорить о своем будущем в последние дни.

Своими словами Конте дал четко понять руководству клуба, что намерен выправить ситуацию, в которой оказался "Челси" после унизительных поражений от "Борнмута" и "Вест Бромвича" с общим счетом 7:1. Остается лишь посмотреть, найдется ли у боссов "синих" достаточное терпение в отношении итальянца.

"Мы должны постараться прервать эту плохую серию и набрать три очка против "Вест Бромвича". Это будет непросто, уверенность в себе не на высоком уровне, но мы должны верить в свою работу и свой футбол. Я ни на мгновение не задумываюсь об уходе из этого клуба. Я полностью предан этому клубу вместе со своими игроками", — говорил Конте.

"Вест Бромвич" переживает еще более сложный период, выиграв лишь однажды в 24 последних матчах Премьер-Лиги. Три победы "дроздов" с начала сезона в рамках чемпионата — это худший показатель в четырех первых английских дивизионах.

В 10 последних встречах команд в Премьер-Лиге "Челси" потерпел лишь одно поражение, одержав шесть побед. Последний раз "дрозды" выигрывали на "Стэмфорд Бридж" еще в 1983 году в Кубке Лиги, в в рамках чемпионата — и вовсе в сентябре 1978.

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко был удален против "Уотфорда", поэтому этот матч пропустит из-за дисквалификации. Маркос Алонсо отдыхал против "шершней" и может вернуться в старт. Андреас Кристенсен не успевает залечить растяжение задней поверхности бедра. Альваро Мората через социальные сети рассказал, что решил свои проблемы со спиной, хотя на днях Конте говорил об обратном.

Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс оправился после повреждения спины. Залечили свои болячки и Киран Гиббс с Гжегожем Крыховяком.



Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2018 16:05

Количество просмотров Просмотров: 1539

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. griboedov 12.02.2018 18:09 # griboedov
    Хватит гореть на пенсов - они от этого сохнут и мне приходится их поливать в три раза чаще.

    (ответить)

  2. lfc-mad-fan13 12.02.2018 18:07 # lfc-mad-fan13
    12.02.2018 17:47 #
    apucmokpam

    Пенсы - сверхлюди
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    Сколько уже раз говорилось, но всё равно повторюсь - Жека уникальный человек. Все пенсы в подшконарье, а этот на фапле в одиночку расхлёбывает

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  3. ian 12.02.2018 18:01 # ian
    Это может казаться невероятным, но что, если РМ выиграет ЛЧ в 3 раз?
    Зидану можно будет закончить тренерскую карьеру.

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  4. chr1s8rown 12.02.2018 17:56 # chr1s8rown
    Нападающий «Челси» Альваро Мората рискует попасть в скандальную ситуацию.
    Накануне жена Мораты Элис Кэмпелло в соцсетях выложила видео танца со своим мужем, в конце которого он берет её на руки. При этом только вчера главный тренер «Челси»
    Антонио Конте заявил, что у Мораты травма спины, из-за которой он вообще может больше не сыграть в этом сезоне.
    «У Мораты проблема со спиной, и мы пытаемся найти решение. Возможно, он пропустит день, возможно, месяц. Может, Мората вообще не сыграет до конца сезона », — сказал накануне Конте.
    Болельщики «Челси» в комментариях к видео активно выражали негодование по поводу ситуации, пока Элис не удалила запись.
    лол

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  5. skychnie-oboi 12.02.2018 17:50 # skychnie-oboi
    Пенсы тоже люди.любите микрочеликов.

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  6. apucmokpam 12.02.2018 17:47 # apucmokpam
    Пенсы - сверхлюди

    (ответить)

  7. gunars 12.02.2018 17:40 # gunars
    все, абсолютно все **** на гпенсов)

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  8. spartan 12.02.2018 17:34 # spartan
    норм поливаете пенсов. даже жалко немного стало
    нет

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  9. webb 12.02.2018 17:30 # webb
    Поч матч синей помойки второй раз подряд назначают на понедельник? С чем связано?

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  10. gunars 12.02.2018 17:29 # gunars
    гпенсы как обычно соснулей)

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  11. john-henry 12.02.2018 17:13 # john-henry
    ув.Хохлы вы там в край е*анулись отказавшись от показа ЧМ 2018?

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  12. walker02 12.02.2018 17:04 # walker02
    Привет парни. Я давно тут, читал вас целый год, но сегодня зарегистрировался чтобы сказать вам что вы все тут безвизы конченные!

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  13. imfake 12.02.2018 16:50 # imfake
    этот тур спасет только сегодняшняя победа дроздов в 3 мяча.
    минимум

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  14. nordway 12.02.2018 16:48 # nordway
    1-0 Синие

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  15. fantomaz 12.02.2018 16:46 # fantomaz
    челсо обосран, безвиз обоссан,ничего нового

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  16. celebrate 12.02.2018 16:44 # celebrate
    Ну хоть Бакайоко не сыграет. Уже хорошо.

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  17. hammersmith 12.02.2018 16:28 # hammersmith
    изевая побежа западного бромвича альбиона

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  18. griboedov 12.02.2018 16:25 # griboedov
    Кто еще здесь 10 лет жизни всрал? Отписывайтесь под коментом - посчитаем сколько вас додиков.

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  19. pauk 12.02.2018 16:23 # pauk
    Если в основе будет кэхилл с луизом - пизда

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  20. electric 12.02.2018 16:22 # electric
    Победа вба. Ждём результата.

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