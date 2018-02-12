Дельф, Сильва и Сане покинули лазарет "Сити"

Фабиан Дельф, Давид Сильва и Лерой Сане вернулись к полноценным тренировкам в составе "Манчестер Сити" в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Базеля" во вторник.

Из числа этих трех игроков особенно впечатляет возвращение Сане. Изначально доктора прогнозировали немецкому вингеру до семи недель отсутствия, но Лерой приступил к тренировкам уже спустя две недели после травмы лодыжки, полученной в матче Кубка Англии против "Кардиффа".



Дельф, в этом сезоне освоившийся на позиции левого защитника, также занимался в общей группе в понедельник. Фабиан отсутствовал с матча против "Ливерпуля" в прошлом месяце, когда у него возникли проблемы с коленом.



Наконец, решил свои проблемы и плеймейкер Давид Сильва, для которого последние недели выложились очень непростыми. Едва вернувшись в строй после ситуации личного характера, испанец получил травму бедра.



Таким образом, отмечает Manchester Evening News, теперь в лазарете "Сити" остаются лишь защитник Бенжамен Менди и нападающий Габриэль Жезус, причем последний может вернуться к тренировкам уже через одну-две недели.