Дельф, Сильва и Сане покинули лазарет "Сити"

Давид Сильва и Лерой Сане Фабиан Дельф, Давид Сильва и Лерой Сане вернулись к полноценным тренировкам в составе "Манчестер Сити" в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Базеля" во вторник.

Из числа этих трех игроков особенно впечатляет возвращение Сане. Изначально доктора прогнозировали немецкому вингеру до семи недель отсутствия, но Лерой приступил к тренировкам уже спустя две недели после травмы лодыжки, полученной в матче Кубка Англии против "Кардиффа".

Дельф, в этом сезоне освоившийся на позиции левого защитника, также занимался в общей группе в понедельник. Фабиан отсутствовал с матча против "Ливерпуля" в прошлом месяце, когда у него возникли проблемы с коленом.

Наконец, решил свои проблемы и плеймейкер Давид Сильва, для которого последние недели выложились очень непростыми. Едва вернувшись в строй после ситуации личного характера, испанец получил травму бедра.

Таким образом, отмечает Manchester Evening News, теперь в лазарете "Сити" остаются лишь защитник Бенжамен Менди и нападающий Габриэль Жезус, причем последний может вернуться к тренировкам уже через одну-две недели.



Метки Дельф, Манчестер Сити, Сане, Сильва, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2018 16:00

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  1. sj606 12.02.2018 17:30 # sj606
    и так psc a c ними ваще полный psc

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  2. mancityman 12.02.2018 16:55 # mancityman
    Отлично !

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  3. acupoftea 12.02.2018 16:38 # acupoftea
    Ну все,всем хана

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  4. gandalf 12.02.2018 16:13 # gandalf
    Топеры!

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