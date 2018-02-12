Видаль предпочтет переходу в "Челси" новый контракт с "Баварией"
Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль заявил, что хочет заслужить новый контракт с мюнхенским клубом вместо перехода в "Челси".
Как известно, действующий контракт 30-летнего Видаля с "Баварией" истекает уже в конце сезона. Переход в мюнхенский клуб Леона Горецки намекнул, что чемпионы Бундеслиги расстанутся с Артуро грядущим летом.
Однако сам Видаль настроен остаться на "Альянц Арене", где проводит уже четвертый сезон. Несмотря на вариант с переходом в "Челси", чилиец хочет заслужить новый контракт с "Баварией".
"Я не думаю об уходе из клуба, мне хорошо в "Баварии". Конечно, я хотел бы продлить свой контракт и остаться в Мюнхене. Мои дети счастливы в этом городе", - сообщил Видаль Sport1.
12.02.2018 15:00
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Последние комментарии:
кому охота марать себя этой помойкой середняком?
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нахуя им ебать чили ебать если у них есть баркли и через сезон другой бороться в чемпионшипе с середняками и неудачниками
чилиец не любит быть обоссаным всегда
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гпенсы ждут уже 5-год
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дак им Челси и не инересовался даже! 31 год почти кому он нужен) в Челси на лавке будет сидеть и получать минимум 200к? он изначально и не был в интересах Челси. разве что тупой контыч хотел, он же любит старперов собирать
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жаль местных пенсов, а то уже схемки сделали с Видалем в центре )))
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Снова поссали на имбицилов синих, ору
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