Видаль предпочтет переходу в "Челси" новый контракт с "Баварией"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль заявил, что хочет заслужить новый контракт с мюнхенским клубом вместо перехода в "Челси".

Как известно, действующий контракт 30-летнего Видаля с "Баварией" истекает уже в конце сезона. Переход в мюнхенский клуб Леона Горецки намекнул, что чемпионы Бундеслиги расстанутся с Артуро грядущим летом.



Однако сам Видаль настроен остаться на "Альянц Арене", где проводит уже четвертый сезон. Несмотря на вариант с переходом в "Челси", чилиец хочет заслужить новый контракт с "Баварией".



"Я не думаю об уходе из клуба, мне хорошо в "Баварии". Конечно, я хотел бы продлить свой контракт и остаться в Мюнхене. Мои дети счастливы в этом городе", - сообщил Видаль Sport1.