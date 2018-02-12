Видаль предпочтет переходу в "Челси" новый контракт с "Баварией"

Артуро Видаль Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль заявил, что хочет заслужить новый контракт с мюнхенским клубом вместо перехода в "Челси".

Как известно, действующий контракт 30-летнего Видаля с "Баварией" истекает уже в конце сезона. Переход в мюнхенский клуб Леона Горецки намекнул, что чемпионы Бундеслиги расстанутся с Артуро грядущим летом.

Однако сам Видаль настроен остаться на "Альянц Арене", где проводит уже четвертый сезон. Несмотря на вариант с переходом в "Челси", чилиец хочет заслужить новый контракт с "Баварией".

"Я не думаю об уходе из клуба, мне хорошо в "Баварии". Конечно, я хотел бы продлить свой контракт и остаться в Мюнхене. Мои дети счастливы в этом городе", - сообщил Видаль Sport1.



Метки Бавария, Видаль, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 12.02.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1632

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  1. cunningham 12.02.2018 15:30 # cunningham
    кому охота марать себя этой помойкой середняком?

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  2. blackdreamer 12.02.2018 15:17 # blackdreamer
    нахуя им ебать чили ебать если у них есть баркли и через сезон другой бороться в чемпионшипе с середняками и неудачниками
    чилиец не любит быть обоссаным всегда

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  3. chr1s8rown 12.02.2018 15:10 # chr1s8rown
    гпенсы ждут уже 5-год

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  4. bezviz 12.02.2018 15:09 # bezviz
    дак им Челси и не инересовался даже! 31 год почти кому он нужен) в Челси на лавке будет сидеть и получать минимум 200к? он изначально и не был в интересах Челси. разве что тупой контыч хотел, он же любит старперов собирать

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  5. sir-alex-67 12.02.2018 15:02 # sir-alex-67
    жаль местных пенсов, а то уже схемки сделали с Видалем в центре )))

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  6. mikkiynwa 12.02.2018 15:00 # mikkiynwa
    Снова поссали на имбицилов синих, ору

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