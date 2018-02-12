Игроки "Лестера" простили Махреза

Защитник "Лестера" Данни Симпсон рассказал, что его партнеры c распростертыми объятиями приняли обратно вингера Рияда Махреза.

После сорвавшегося перехода в "Манчестер Сити" алжирец на протяжении полутора недель бастовал, пропуская тренировки и официальные матчи "Лестера". Только в пятницу Рияд вернулся на базу "лис", а уже на следующий день появился на поле "Этихад".



По словам Симпсона, он и его партнеры по команде с радостью приняли Махреза обратно. Рияд объяснился с товарищами, после чего о случившемся в "Лестере" быстро забыли.



"После возвращения он поговорил с парнями в раздевалке и объяснился. Мы рады, что он снова с нами, поэтому нужно двигаться дальше. Даже появившись на замену (против "Сити"), он показал, каким хорошим игроком является", - сообщил Симпсон Leicester Mercury.