Игроки "Лестера" простили Махреза
Защитник "Лестера" Данни Симпсон рассказал, что его партнеры c распростертыми объятиями приняли обратно вингера Рияда Махреза.
После сорвавшегося перехода в "Манчестер Сити" алжирец на протяжении полутора недель бастовал, пропуская тренировки и официальные матчи "Лестера". Только в пятницу Рияд вернулся на базу "лис", а уже на следующий день появился на поле "Этихад".
По словам Симпсона, он и его партнеры по команде с радостью приняли Махреза обратно. Рияд объяснился с товарищами, после чего о случившемся в "Лестере" быстро забыли.
"После возвращения он поговорил с парнями в раздевалке и объяснился. Мы рады, что он снова с нами, поэтому нужно двигаться дальше. Даже появившись на замену (против "Сити"), он показал, каким хорошим игроком является", - сообщил Симпсон Leicester Mercury.
12.02.2018 14:00
Просмотров: 1478
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не сразу понял, что с таким непрофессиональным поведением топ-клубам не нужен. Главное, вовремя одуматься.
(ответить)
Пхах, как только срезали заработную плату и как увидел свирепые рожи Варди, Окадзаки, Моргана, Хута и Ндиди в раздевалке, так сразу извинения принес и от страха потерялся. Еще Ислама испугался. Пацана на место поставили
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий