Венгер будет играть в Лиге Европы основой
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что в Лиге Европы будет выставлять нормальный состав.
На групповом этапе француз доверял запасным вроде Тео Уолкотта, Оливье Жиру и Франсиса Кокелена. Их отъезд, а также вылет "Арсенала" из Кубка Англии не оставляют Венгеру выбора: в плей-офф Арсен будет использовать основу.
"Я и так собирался использовать основных игроков, тем более что теперь мы проводим только один матч в неделю. Я буду играть нормальным составом по двум причинам. Во-первых, мы имеем шанс на трофей; во-вторых, мы вылетели из Кубка Англии".
"Я не вижу ни одной причины, почему должен давать отдых основным игрокам в Лиге Европы", - приводит слова Венгера The Independent.
12.02.2018 13:00
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Последние комментарии:
Этот алеша же чот пиздел на ле в начале сезона, а тУт вдруг решил выиграть его .
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Еще надо выставить второй состав в финале КЛ, чтобы направить все силы на ЛЕ!
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Ну наконец то... хорошая новость.. основа в лиге европы.. может вылет из кубка англии повысит шансы и интерес самого Арсена на победу в ЛЕ.
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Надеюсь, Нкетиа получит свой шанс, хотя бы в одной игре со шведами, пусть и на 20 минут!
У меня очень хорошее предчувствие на его счёт)
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Да какой у сейчас него нах состав?
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Слава богу!!! надеюсь возьмем первый евро трофей за 24 года.
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Верно Венгер говорит. Есть смісл бороться.
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Хочет в ЛЧ через черный ход попасть, понятно.
должно получиться. у пенсов и скума же получилось
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единственный шанс на ЛЧ нужно использовать
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