Венгер будет играть в Лиге Европы основой

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что в Лиге Европы будет выставлять нормальный состав.

На групповом этапе француз доверял запасным вроде Тео Уолкотта, Оливье Жиру и Франсиса Кокелена. Их отъезд, а также вылет "Арсенала" из Кубка Англии не оставляют Венгеру выбора: в плей-офф Арсен будет использовать основу.

"Я и так собирался использовать основных игроков, тем более что теперь мы проводим только один матч в неделю. Я буду играть нормальным составом по двум причинам. Во-первых, мы имеем шанс на трофей; во-вторых, мы вылетели из Кубка Англии".

"Я не вижу ни одной причины, почему должен давать отдых основным игрокам в Лиге Европы", - приводит слова Венгера The Independent.




Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 12.02.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. walker02 12.02.2018 17:06 # walker02
    Этот алеша же чот пиздел на ле в начале сезона, а тУт вдруг решил выиграть его .

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  2. abse 12.02.2018 15:58 # abse
    Еще надо выставить второй состав в финале КЛ, чтобы направить все силы на ЛЕ!

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  3. alienripley 12.02.2018 14:57 # alienripley
    Ну наконец то... хорошая новость.. основа в лиге европы.. может вылет из кубка англии повысит шансы и интерес самого Арсена на победу в ЛЕ.

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  4. r-n 12.02.2018 14:12 # r-n
    Надеюсь, Нкетиа получит свой шанс, хотя бы в одной игре со шведами, пусть и на 20 минут!
    У меня очень хорошее предчувствие на его счёт)

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  5. scouser2005 12.02.2018 13:34 # scouser2005
    Да какой у сейчас него нах состав?

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  6. parlor3 12.02.2018 13:27 # parlor3
    Слава богу!!! надеюсь возьмем первый евро трофей за 24 года.

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  7. udaff 12.02.2018 13:27 # udaff
    Верно Венгер говорит. Есть смісл бороться.

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  8. j-silver 12.02.2018 13:18 # j-silver
    Хочет в ЛЧ через черный ход попасть, понятно.
    должно получиться. у пенсов и скума же получилось

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  9. nando 12.02.2018 13:09 # nando
    единственный шанс на ЛЧ нужно использовать

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