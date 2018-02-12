Венгер будет играть в Лиге Европы основой

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что в Лиге Европы будет выставлять нормальный состав.

На групповом этапе француз доверял запасным вроде Тео Уолкотта, Оливье Жиру и Франсиса Кокелена. Их отъезд, а также вылет "Арсенала" из Кубка Англии не оставляют Венгеру выбора: в плей-офф Арсен будет использовать основу.



"Я и так собирался использовать основных игроков, тем более что теперь мы проводим только один матч в неделю. Я буду играть нормальным составом по двум причинам. Во-первых, мы имеем шанс на трофей; во-вторых, мы вылетели из Кубка Англии".



"Я не вижу ни одной причины, почему должен давать отдых основным игрокам в Лиге Европы", - приводит слова Венгера The Independent.