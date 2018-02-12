Моуриньо: "Я тренирую не судей, а игроков"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался критиковать рефери Крейга Поусона и обвинил в поражении от "Ньюкасла" игроков.

Несмотря на то, что Поусон принял несколько непопулярных решений по ходу матча на "Сент-Джеймс Парк", Моуриньо отказался критиковать рефери и переключился на игроков, которые во втором гостевом матче подряд проиграли решающее единоборство в воздухе.



"Я не хочу жаловаться на работу арбитров, тем более в таких эпизодах. Харри Кейн уже был на нашей половине во время стартового свистка, но решающую роль сыграло единоборство в воздухе".



"Я не знаю, симулировал ли Крис Смоллинг (перед голом "Ньюкасла"), но опять же мы проиграли верховое единоборство и не поборолись за подбор. Я тренирую игроков, а не судей, поэтому лучше обращать внимание на их ошибки", - сообщил Моуриньо ESPN.