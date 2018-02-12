Моуриньо: "Я тренирую не судей, а игроков"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался критиковать рефери Крейга Поусона и обвинил в поражении от "Ньюкасла" игроков.
Несмотря на то, что Поусон принял несколько непопулярных решений по ходу матча на "Сент-Джеймс Парк", Моуриньо отказался критиковать рефери и переключился на игроков, которые во втором гостевом матче подряд проиграли решающее единоборство в воздухе.
"Я не хочу жаловаться на работу арбитров, тем более в таких эпизодах. Харри Кейн уже был на нашей половине во время стартового свистка, но решающую роль сыграло единоборство в воздухе".
"Я не знаю, симулировал ли Крис Смоллинг (перед голом "Ньюкасла"), но опять же мы проиграли верховое единоборство и не поборолись за подбор. Я тренирую игроков, а не судей, поэтому лучше обращать внимание на их ошибки", - сообщил Моуриньо ESPN.
12.02.2018 12:00
Просмотров: 2886
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
маур аут
(ответить)
стыдно смотреть чему ты их натренировал, пиздун
(ответить)
Конкретно в этом матче были виноваты игроки, Смолинг затупил, за матч ни одного выигранного единоборства, атакующие игроки транжирили реальные 3-4 момента, Погба зазвезделся, Матич проиграл центр Шелви, Янг и Валенсия не шли вперед
(ответить)
Я не знаю, симулировал ли Крис Смоллинг (перед голом "Ньюкасла")
Так иди и посмотри в ютубе. Это позорище в нескольких повторах показали.
(ответить)
зачем про это моур вообще говорит, если это и так всем очевидно
(ответить)
видимо по новому контракту ему пиздеть сильно зарещено
(ответить)
После того, как свое рыло сунул в дела Конте, так сразу оба поплыли и результаты стали плохими. Вместо того, чтобы ..издеть на публику и строить из себя клоунов, лучше бы встретились "тет-а-тет" и разобрались друг с другом на стрелке. Глядишь безвизу и цыгану был бы пример, как не ссать и явиться на разборку, не бегая друг от друга
(ответить)
2 халявщики , вот результат
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий