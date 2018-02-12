Моуриньо: "Я тренирую не судей, а игроков"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался критиковать рефери Крейга Поусона и обвинил в поражении от "Ньюкасла" игроков.

Несмотря на то, что Поусон принял несколько непопулярных решений по ходу матча на "Сент-Джеймс Парк", Моуриньо отказался критиковать рефери и переключился на игроков, которые во втором гостевом матче подряд проиграли решающее единоборство в воздухе.

"Я не хочу жаловаться на работу арбитров, тем более в таких эпизодах. Харри Кейн уже был на нашей половине во время стартового свистка, но решающую роль сыграло единоборство в воздухе".

"Я не знаю, симулировал ли Крис Смоллинг (перед голом "Ньюкасла"), но опять же мы проиграли верховое единоборство и не поборолись за подбор. Я тренирую игроков, а не судей, поэтому лучше обращать внимание на их ошибки", - сообщил Моуриньо ESPN.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 12.02.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 12.02.2018 15:06 # mancunia-planet
    маур аут

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  2. manutd-20champ 12.02.2018 14:21 # manutd-20champ
    стыдно смотреть чему ты их натренировал, пиздун

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  3. mu-fc 12.02.2018 13:33 # mu-fc
    Конкретно в этом матче были виноваты игроки, Смолинг затупил, за матч ни одного выигранного единоборства, атакующие игроки транжирили реальные 3-4 момента, Погба зазвезделся, Матич проиграл центр Шелви, Янг и Валенсия не шли вперед

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  4. fc-oil 12.02.2018 12:42 # fc-oil
    Я не знаю, симулировал ли Крис Смоллинг (перед голом "Ньюкасла")
    Так иди и посмотри в ютубе. Это позорище в нескольких повторах показали.

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  5. smokekush 12.02.2018 12:42 # smokekush
    зачем про это моур вообще говорит, если это и так всем очевидно

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  6. farot 12.02.2018 12:27 # farot
    видимо по новому контракту ему пиздеть сильно зарещено

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  7. staryi-eblan 12.02.2018 12:23 # staryi-eblan
    После того, как свое рыло сунул в дела Конте, так сразу оба поплыли и результаты стали плохими. Вместо того, чтобы ..издеть на публику и строить из себя клоунов, лучше бы встретились "тет-а-тет" и разобрались друг с другом на стрелке. Глядишь безвизу и цыгану был бы пример, как не ссать и явиться на разборку, не бегая друг от друга

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  8. chr1s8rown 12.02.2018 12:10 # chr1s8rown
    2 халявщики , вот результат

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