Венгер знает, почему Лакасетт не забил "Тоттенхэму"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что переход Пьер-Эмерика Обамеянга повлиял на уверенность Александра Лакасетта.

Именно Лакасетт имел самый верный момент "канониров" в дерби с "Тоттенхэмом", но пробил мимо ворот Уго Льориса после выхода один на один. Венгер считает, что Александр лишился уверенности из-за перехода нового конкурента.



"Он знает, как забивать после выхода один на один, но сейчас переживает непростой отрезок. Он здорово работает на тренировках и пытается прибавить в реализации моментов. Это похвально".



"Я не знаю, что конкретно произошло в этом эпизоде: возможно, он просто недостаточно хорошо обработал мяч? Возможно, дело в уверенности из-за того, что к нам приехал еще один нападающий", - сообщил Венгер Four Four Two.