Венгер знает, почему Лакасетт не забил "Тоттенхэму"

Обамеянг и Лакасетт Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что переход Пьер-Эмерика Обамеянга повлиял на уверенность Александра Лакасетта.

Именно Лакасетт имел самый верный момент "канониров" в дерби с "Тоттенхэмом", но пробил мимо ворот Уго Льориса после выхода один на один. Венгер считает, что Александр лишился уверенности из-за перехода нового конкурента.

"Он знает, как забивать после выхода один на один, но сейчас переживает непростой отрезок. Он здорово работает на тренировках и пытается прибавить в реализации моментов. Это похвально".

"Я не знаю, что конкретно произошло в этом эпизоде: возможно, он просто недостаточно хорошо обработал мяч? Возможно, дело в уверенности из-за того, что к нам приехал еще один нападающий", - сообщил Венгер Four Four Two.



Метки Арсенал, Лакасетт, Обамеянг

Автор foxmcfc   

Дата 12.02.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. french 12.02.2018 16:28 # french
    да поставить обоих в основу и Жиру в клубе держать для банки, а не Улугбека.

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  2. abse 12.02.2018 16:00 # abse
    Да там момент ну не 100 процентный был чтобы даже обсуждать это.
    Вратарь не дырка + сократил расстояние прилично, да и вообще момент возник из ничего, сам ляказет наверняка не ожидал что пас пройдёт

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  3. r-n 12.02.2018 14:09 # r-n
    А может дело в том, что он не такой уж и крутой нападающий, и не стоило та уж явно делать на него ставку, вытесняя Жиру из клуба?

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  4. irbis85 12.02.2018 12:55 # irbis85
    Такое впечатление что Обаму хватает только на один рывок...после чего он сдыхает...а вообще можно обоих ставить...

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  5. pauk 12.02.2018 12:44 # pauk
    Ты сам для него этот непростой отрезок

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  6. jayspearingagent 12.02.2018 11:40 # jayspearingagent
    Так сказал, будто специально сделал

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  7. tursa 12.02.2018 11:22 # tursa
    пусть попробует обои в старте

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  8. electric 12.02.2018 11:03 # electric
    Карра был прав.

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