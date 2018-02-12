Венгер знает, почему Лакасетт не забил "Тоттенхэму"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что переход Пьер-Эмерика Обамеянга повлиял на уверенность Александра Лакасетта.
Именно Лакасетт имел самый верный момент "канониров" в дерби с "Тоттенхэмом", но пробил мимо ворот Уго Льориса после выхода один на один. Венгер считает, что Александр лишился уверенности из-за перехода нового конкурента.
"Он знает, как забивать после выхода один на один, но сейчас переживает непростой отрезок. Он здорово работает на тренировках и пытается прибавить в реализации моментов. Это похвально".
"Я не знаю, что конкретно произошло в этом эпизоде: возможно, он просто недостаточно хорошо обработал мяч? Возможно, дело в уверенности из-за того, что к нам приехал еще один нападающий", - сообщил Венгер Four Four Two.
12.02.2018 11:00
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Последние комментарии:
да поставить обоих в основу и Жиру в клубе держать для банки, а не Улугбека.
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Да там момент ну не 100 процентный был чтобы даже обсуждать это.
Вратарь не дырка + сократил расстояние прилично, да и вообще момент возник из ничего, сам ляказет наверняка не ожидал что пас пройдёт
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А может дело в том, что он не такой уж и крутой нападающий, и не стоило та уж явно делать на него ставку, вытесняя Жиру из клуба?
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Такое впечатление что Обаму хватает только на один рывок...после чего он сдыхает...а вообще можно обоих ставить...
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Ты сам для него этот непростой отрезок
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Так сказал, будто специально сделал
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пусть попробует обои в старте
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Карра был прав.
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