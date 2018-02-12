Конте восхищается Луисом Энрике

Главный тренер "Челси" Антонио Конте очень лестно высказался насчет Луиса Энрике, которого называют претендентом номер один на его место.

Как известно, в данный момент Энрике находится без клуба, однако английская пресса уверена, что экс-рулевой "Барселоны" будет открыт к назначению на "Стэмфорд Бридж" только по окончании сезона.



Также Энрике довелось тренировать "Рому" в период, когда сам Конте возглавлял "Ювентус". Как признается Антонио, он до сих пор общается со своим возможным сменщиком.



"Да, мы разговариваем с ним. Я знаю его. Мы играли друг против друга, и он действительно хороший человек. Когда я был тренером "Ювентуса", он был тренером "Ромы".



"Я очень восхищаюсь Луисом Энрике, он великолепный тренер. Он добился своих целей с "Барселоной", а также с "Ромой". Он делает команду организованной".



"Я могу сказать только хорошее о нем как о человеке и тренере", — цитирует Конте Daily Express.