Будущее Алдервейрелда в "Тоттенхэме" поставлено под вопрос

"Тоттенхэм" решил не брать Тоби Алдервейрелда на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса", что ставит под большой вопрос будущее защитника в лондонском клубе.

На прошлой неделе против "Ньюпорта" в рамках Кубка Англии Алдервейрелд сыграл свои первые минуты с 1 ноября, когда он получил травму задней поверхности бедра в матче Лиги Чемпионов против "Реала".



Поспособствовав победе 2:0 и выходу в 5-й раунд Кубка Англии, Тоби заявил, что вернулся в оптимальную форму и готов принять участие в субботнем дерби Северного Лондона против "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.



Однако наставник "шпор" Маурисио Почеттино не включил 28-летнего бельгийца даже в число запасных на дерби, а на пресс-конференции был очень уклончив относительно своего решения, лишь заявив, что Алдервейрелду нужно больше тренироваться.



Как стало известно The Telegraph, Почеттино также принял решение не брать защитника на выезд в Турин. В понедельник "Тоттенхэм" вылетит в Италию, тогда как Алдервейрелд останется тренироваться в одиночестве на базе клуба.



В данный момент остается лишь гадать, связано ли столь демонстративно холодное отношение Почеттино к Алдервейрелду с тем, что Тоби вот уже более года не может согласовать условия нового контракта.



Действующее соглашение игрока сборной Бельгии со "шпорами" истекает в 2019 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако после окончания следующего сезона в контракте Тоби становится активен пункт об отступных в 25 миллионов фунтов.



Если сторонам так и не удастся договориться о продлении сотрудничества в ближайшее время, "Тоттенхэм" может принять решение о продаже Алдервейрелда грядущим летом. Среди заинтересованных в Тоби клубов называются "Манчестер Сити", "Челси" и "Реал".