Озил отверг интерес четырех клубов перед подписанием нового контракта с "Арсеналом"

Месут Озил Перед подписанием нового контракта с "Арсеналом" полузащитник Месут Озил отверг интерес четырех клубов.

Напомним, в январе Озил находился в той же ситуации, что и Алексис Санчес, — контракты обоих игроков с "канонирам" истекали в конце сезона. Но если чилийца главный тренер Арсен Венгер отпустил из клуба, то немца решил сохранить любой ценой.

Венгер сознательно рисковал, ведь в конце сезона Озил мог стать свободным агентом и уйти с "Эмирейтс" безо всякой компенсации. Однако Арсен не прогадал, и 1 февраля "Арсенал" официально объявил о новой сделке с Месутом.

Существует мнение, что Озил — в отличие от Санчеса — не порывался покинуть "Арсенал" лишь потому, что им не интересовались серьезные клубы. Однако немецкое издание Bild опровергает это предположение, утверждая, что у 29-летнего полузащитника были вполне заманчивые варианты.

По информации издания, самый серьезный интерес к игроку сборной Германии проявляли "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и ПСЖ. Также у Озила имелось роскошное предложение от китайского "Гуанчжоу Эвергранд", который был готов платить Месуту по 22 миллиона фунтов в год.

Даже если бы Озил не убедил Венгера отпустить его в январе, то смог бы спокойно отправиться в один из этих клубов по окончании сезона. Однако Месут не проявил интереса к уходу из "Арсенала", связав свое будущее с "канонирам до 2021 года.



Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 12.02.2018 00:49 # blackdreamer
    Долбаеб
    Надо было в мю к ебать чили идти
    доил бы мешок на 400к ходя по полю как делает алексис

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  2. kowevoy 12.02.2018 00:17 # kowevoy
    Сколько сейчас в арсе получает этот Каспер?

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  3. ben-arfa 12.02.2018 00:15 # ben-arfa
    Похоже на купленную имиджевую статью

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