Озил отверг интерес четырех клубов перед подписанием нового контракта с "Арсеналом"

Перед подписанием нового контракта с "Арсеналом" полузащитник Месут Озил отверг интерес четырех клубов.

Напомним, в январе Озил находился в той же ситуации, что и Алексис Санчес, — контракты обоих игроков с "канонирам" истекали в конце сезона. Но если чилийца главный тренер Арсен Венгер отпустил из клуба, то немца решил сохранить любой ценой.



Венгер сознательно рисковал, ведь в конце сезона Озил мог стать свободным агентом и уйти с "Эмирейтс" безо всякой компенсации. Однако Арсен не прогадал, и 1 февраля "Арсенал" официально объявил о новой сделке с Месутом.



Существует мнение, что Озил — в отличие от Санчеса — не порывался покинуть "Арсенал" лишь потому, что им не интересовались серьезные клубы. Однако немецкое издание Bild опровергает это предположение, утверждая, что у 29-летнего полузащитника были вполне заманчивые варианты.



По информации издания, самый серьезный интерес к игроку сборной Германии проявляли "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и ПСЖ. Также у Озила имелось роскошное предложение от китайского "Гуанчжоу Эвергранд", который был готов платить Месуту по 22 миллиона фунтов в год.



Даже если бы Озил не убедил Венгера отпустить его в январе, то смог бы спокойно отправиться в один из этих клубов по окончании сезона. Однако Месут не проявил интереса к уходу из "Арсенала", связав свое будущее с "канонирам до 2021 года.