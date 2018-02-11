Клопп рад, что "Ливерпуль" победил, несмотря на ветер

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что доволен победой над "Саутгемптоном", которую его команда добыла, несмотря на странный ветер.

Благодаря красивым голам Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино мерсисайдцы с легкостью добыли три очка на "Сент Мэри" и продолжают борьбу за попадание в топ-4. Клопп рад, что "Ливерпуль" не только сломил сопротивление соперника, но и победил, несмотря на плохие погодные условия.

"Это была не блестящая игра с нашей стороны, но мы проделали хорошую работу. Нам пришлось сыграть при трудных обстоятельствах, ветер был довольно странным, но мы все-таки сделали дело и добились своего".

"Мы хотим финишировать в первой четверке, поэтому все понимают, что нам нужны очки. Я не думаю, что даже "Арсенал" стоит вычеркивать из гонки — девяти очков преимущества над ними может оказаться недостаточно", - сообщил Клопп BBC.




Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор foxmcfc   

Дата 11.02.2018 22:15

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  1. ed-malcev 12.02.2018 03:02 # ed-malcev
    смешно блять..договорняк чистой воды..пятками запинали) по ходу ливер еще на сотточку у соттона овец закупит..Шоу Бени Хилла

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  2. kowevoy 11.02.2018 23:26 # kowevoy
    Пиздец, ну и комменты

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  3. beatles-red 11.02.2018 23:02 # beatles-red
    И этот ветер донесет всю мочу до пенсовских еблей

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  4. blackdreamer 11.02.2018 22:54 # blackdreamer
    это не ветер , это свит хуёв во рту пинсов

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  5. quotersea 11.02.2018 22:40 # quotersea
    Это не странный ветер, это МЮ сегодня над Ливерпулем проперделся смачно в Ньюкасле.

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  6. bezviz 11.02.2018 22:29 # bezviz
    зубы отбелил лол))

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  7. skychnie-oboi 11.02.2018 22:16 # skychnie-oboi
    Ветер сделал все как надо, и моча не пропала даром.

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  8. gunars 11.02.2018 22:15 # gunars
    поздравляю ливер!
    саут фарм клуб ливера

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