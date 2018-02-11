Клопп рад, что "Ливерпуль" победил, несмотря на ветер
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что доволен победой над "Саутгемптоном", которую его команда добыла, несмотря на странный ветер.
Благодаря красивым голам Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино мерсисайдцы с легкостью добыли три очка на "Сент Мэри" и продолжают борьбу за попадание в топ-4. Клопп рад, что "Ливерпуль" не только сломил сопротивление соперника, но и победил, несмотря на плохие погодные условия.
"Это была не блестящая игра с нашей стороны, но мы проделали хорошую работу. Нам пришлось сыграть при трудных обстоятельствах, ветер был довольно странным, но мы все-таки сделали дело и добились своего".
"Мы хотим финишировать в первой четверке, поэтому все понимают, что нам нужны очки. Я не думаю, что даже "Арсенал" стоит вычеркивать из гонки — девяти очков преимущества над ними может оказаться недостаточно", - сообщил Клопп BBC.
11.02.2018 22:15
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Последние комментарии:
смешно блять..договорняк чистой воды..пятками запинали) по ходу ливер еще на сотточку у соттона овец закупит..Шоу Бени Хилла
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Пиздец, ну и комменты
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И этот ветер донесет всю мочу до пенсовских еблей
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это не ветер , это свит хуёв во рту пинсов
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Это не странный ветер, это МЮ сегодня над Ливерпулем проперделся смачно в Ньюкасле.
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зубы отбелил лол))
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Ветер сделал все как надо, и моча не пропала даром.
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поздравляю ливер!
саут фарм клуб ливера
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