"Ливерпуль" одержал комфортную победу против "Саутгемптона"

Роберто Фирмино и Мохамед Салах "Ливерпуль" одержал комфортную победу в гостях у "Саутгемптона" со счетом 0:2 и приблизился на расстояние в два очка к занимающему вторую позицию в Премьер-Лиге "Манчестер Юнайтед".

После победы 2:3 над "Вест Бромвичем" у "святых" произошло лишь одно изменение в составе. Это Пьер-Эмиль Хейбьерг появился вместо Софиана Буфаля в полузащите.

Тренер "красных" Юрген Клопп отреагировал на ничью 2:2 против "Тоттенхэма", выпустив с первых минут Жоэля Матипа, Джорджиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена. Это трио заменило Деяна Ловрена, Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера.

Счет в матче на "Сент Мэри" был открыт уже на седьмой минуте, когда Уэсли Худт не удалось прервать передачу Окслейд-Чемберлена со своей половины поля на Мохамеда Салаха. Добравшись до линии штрафной площади по правому краю, египтянин сделал пас в центр, откуда Роберто Фирмино нанес удар в касание — 0:1.

Подгоняемый своими болельщиками "Саутгемптон" перешел в атаку и на 18-й минуте создал отличный момент. Хейбьерг, открывшись на краю вратарской за спиной Эндрю Робертсона, принял заброс партнера верхом и немедленно пробил, однако Лорис Кариус вовремя сократил дистанцию до соперника и заблокировал удар.

В дальнейшем хозяева заставили Кариуса пережить еще несколько неприятных моментов, тогда как попытки "Ливерпуля" контратаковать выглядели слишком робкими. Однако это не помешало гостям удвоить счет под занавес тайма. Фирмино, получив мяч от Салаха на подступах к штрафной, сделал ответную передачу пяткой, и Мохамед практически с 11-метровой отметки в касание поразил ворота — 0:2.

Во втором тайме, по большому счету, все было ясно. "Ливерпуль" сосредоточился на разрушении атак соперника, а сам комбинировал с неохотой.

Однако на 71-й минуте "красные" все-таки получили шанс для третьего гола. Садио Мане совершил перехват на чужой половине поля, рванул к штрафной и вывел на удар Фирмино. Отличиться Роберто помешал голкипер, а добивание в исполнении Салаха получилось неточным.

В концовке матча "Саутгемптон" совершенно бросил играть, и несколько раз в штрафной Алекса Маккарти было по-настоящему жарко, однако "красные" пожалели соперника, не воспользовавшись приглашением сделать счет разгромным.

"Ливерпуль" отпраздновал очень уверенную победу. "Саутгемптон" вроде бы неплохо начал матч по игре, но пропустил быстрый гол, а затем окончательно сдулся и позволил сопернику поберечь силы.

"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче



Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2018 21:25

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Последние комментарии:




  1. tursa 12.02.2018 05:54 # tursa
    почему фанаты челси считают кризисным этот сезон?
    а когда вы в зоне вылета болтались не кризис?
    или когда вас бенитес спас в середине сезона?
    двойные стандарты на уровне сити

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  2. smokekush 12.02.2018 01:14 # smokekush
    это серьёзно что ньюкасл вс мю договорняк?

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  3. tjk4 12.02.2018 01:07 # tjk4
    Точность передач

    «ПСЖ» — 89,5%
    «Манчестер Сити» — 88,5%
    «Наполи» — 88,5%
    «Реал» — 88%
    «Бавария» — 87,9%

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  4. jesus33 12.02.2018 00:37 # jesus33
    "Манчестер Сити" – лидер топ-5 чемпионатов по набранным очкам, "Наполи" - второй

    щольси 89ый

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  5. lfc-krr 11.02.2018 23:58 # lfc-krr
    Шпоры-лифтеры

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  6. budun 11.02.2018 23:24 # budun
    апл - это вам не бундеслига или ла лига. тут лёгких матчей не бывает!

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  7. budun 11.02.2018 23:23 # budun
    сити будет терять очки

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  8. budun 11.02.2018 23:23 # budun
    гвардиола шарлатан

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  9. mancityman 11.02.2018 23:18 # mancityman
    5 Челси 26 50

    членче, членщееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее)

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  10. wymkentski 11.02.2018 23:10 # wymkentski
    Лучший сезон Ливерпуля,гроза грантов,из лидеров Саллах,Фирмино,Мане,никто не травмируется,фантастическая четверка вместе с Коутинью до 22 матчей АПЛ, считай Коутинью играл 60% чемпионата, неудержимый Саллах,лучший игрок сезона,в составе лучший защитник(косячник) АПЛ, всего на одно очко впереди Челси

    Кризисный Челси,потеря очков в матчах с аутсайдерами, травма Азара в начале сезона,травмы Мосеса, Канте, Луиза,Виллиана, потом Сеска и Мората весь на январь и на февраль, игра без форварда,продажа лидеров,тучи над Конте, по потерянным очкам отстаем на одно очка от Суперуспешного Лузерхуя..

    Фанаты Лузерхуя каждый день вставляет
    Их клуб
    Пропасть
    Челси

    Нашли повод для гордости, типикал фанат лузерхуя

    (ответить)

  11. tjk4 11.02.2018 22:50 # tjk4
    как вы терпите этого далбаёба безвиза который испортил клубу всю карму? а\ахахах

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  12. wymkentski 11.02.2018 22:42 # wymkentski
    Отскок Лузерхуя

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  13. sinmaminopodrugi 11.02.2018 22:40 # sinmaminopodrugi
    Желаю Ливерпулю занять второе место по итогам чемпионата. А нам попасть в топ-4 хотя бы. С такой игрой это было бы за счастье

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  14. liverbro 11.02.2018 22:39 # liverbro
    Бл,кто нить забаньте безвиза,это уже смешно.как у него пукан разгорается постоянно надоело смотреть)тупой обезьян

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  15. bezviz 11.02.2018 22:20 # bezviz
    там Батшуаи снова забил, а тупица Контыч как всегда поставить Азара в роли цн, а жиру на лавке, нах покупали, хер знает...нах Батшуаи отдали. хер знает! с таким бардаком не видать места в 4-ке, ну это и к лучшему, лучше сезон поиграть резервом в ЛЕ, выиграть ее, трофей то годный, и сил будет больше на завоевание чемпика

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  16. chr1s8rown 11.02.2018 22:20 # chr1s8rown
    мане норм отыграл .

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  17. beatles-red 11.02.2018 22:19 # beatles-red
    Неужто Кариус вытолкает с наших умов до конца сезона мысли о смене голкипера и о всяких Облаков и Аллисонов. Второй матч уже выдает похвальную игру с холодным рассудком.

    Если бы можно было в мире делать симбиотов, то первым делом надо совокуплять Морено и Робо, чтобы в итоге получился левый защитники с уровнем выше среднего.

    Лаллана потерял импульс. Надо почаще выпускать

    Три заща под конец от Клоппа, самая неудачная идея для удержания счета. Вероятность того, что эти трое помешают друг-другу больше, чем бетонно закрыть оборону.

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  18. alexomck 11.02.2018 22:14 # alexomck
    кейн ныряет на 5е, великий челси занимает трофейное место венгера. уже завтра они там внизу через пропасть.

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  19. sher-liverpool 11.02.2018 22:07 # sher-liverpool
    Выигрывает Ливерпуль-горят пенсы = КЛАССЕКА!

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  20. melwood-lfc 11.02.2018 21:54 # melwood-lfc
    в следующей жизни хочу родиться сыном маминой подруги

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