"Ливерпуль" одержал комфортную победу против "Саутгемптона"

"Ливерпуль" одержал комфортную победу в гостях у "Саутгемптона" со счетом 0:2 и приблизился на расстояние в два очка к занимающему вторую позицию в Премьер-Лиге "Манчестер Юнайтед".

После победы 2:3 над "Вест Бромвичем" у "святых" произошло лишь одно изменение в составе. Это Пьер-Эмиль Хейбьерг появился вместо Софиана Буфаля в полузащите.



Тренер "красных" Юрген Клопп отреагировал на ничью 2:2 против "Тоттенхэма", выпустив с первых минут Жоэля Матипа, Джорджиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена. Это трио заменило Деяна Ловрена, Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера.



Счет в матче на "Сент Мэри" был открыт уже на седьмой минуте, когда Уэсли Худт не удалось прервать передачу Окслейд-Чемберлена со своей половины поля на Мохамеда Салаха. Добравшись до линии штрафной площади по правому краю, египтянин сделал пас в центр, откуда Роберто Фирмино нанес удар в касание — 0:1.



Подгоняемый своими болельщиками "Саутгемптон" перешел в атаку и на 18-й минуте создал отличный момент. Хейбьерг, открывшись на краю вратарской за спиной Эндрю Робертсона, принял заброс партнера верхом и немедленно пробил, однако Лорис Кариус вовремя сократил дистанцию до соперника и заблокировал удар.



В дальнейшем хозяева заставили Кариуса пережить еще несколько неприятных моментов, тогда как попытки "Ливерпуля" контратаковать выглядели слишком робкими. Однако это не помешало гостям удвоить счет под занавес тайма. Фирмино, получив мяч от Салаха на подступах к штрафной, сделал ответную передачу пяткой, и Мохамед практически с 11-метровой отметки в касание поразил ворота — 0:2.



Во втором тайме, по большому счету, все было ясно. "Ливерпуль" сосредоточился на разрушении атак соперника, а сам комбинировал с неохотой.



Однако на 71-й минуте "красные" все-таки получили шанс для третьего гола. Садио Мане совершил перехват на чужой половине поля, рванул к штрафной и вывел на удар Фирмино. Отличиться Роберто помешал голкипер, а добивание в исполнении Салаха получилось неточным.



В концовке матча "Саутгемптон" совершенно бросил играть, и несколько раз в штрафной Алекса Маккарти было по-настоящему жарко, однако "красные" пожалели соперника, не воспользовавшись приглашением сделать счет разгромным.



"Ливерпуль" отпраздновал очень уверенную победу. "Саутгемптон" вроде бы неплохо начал матч по игре, но пропустил быстрый гол, а затем окончательно сдулся и позволил сопернику поберечь силы.



"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче