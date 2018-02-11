Моуриньо объяснил замену Погба против "Ньюкасла"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что замена полузащитника Поля Погба в проигранном матче с "Ньюкаслом" была вызвана не травмой.
После появления в "Юнайтед" Алексиса Санчеса игра Погба заметно потускнела. Моуриньо стал часто менять Поля во вторых таймах матчей, а против "Хаддерсфилда" неделю назад даже оставил 24-летнего француза вне стартового состава.
Не удалось Погба целиком отыграть и воскресный матч на "Сент Джеймс Парк". Поль был заменен сразу же после гола единственного гола в исполнении Мэтта Ритчи, однако Моуриньо объясняет это тактическими соображениями.
"Нет, у него не возникло никаких проблем со здоровьем".
"Я просто хотел, чтобы мы лучше преодолевали первую фазу атаки против команды, которая обороняется очень компактно".
"Я планировал упростить игру с помощью простоты Майкла Кэррика, потому что он старается все делать просто. Алексис Санчес должен был уйти ближе к Лукаку на позицию второго нападающего, чтобы помочь нам вырвать победу".
"Мне не повезло, потому они забили за секунды до того, как я произвел замену, а дальше нам уже противостоял другой "Ньюкасл", который думал только об обороне", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
11.02.2018 21:00
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Последние комментарии:
Погба наверное жабу поймал, теперь и играть особо не хочется
Моур поломал и так поломанную команду, человек - раздор)
Ну а куле, контракт есть, компенсация наверное ппц, можно готовится вставать на лижи
короче беда
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Бгг)) обосцал оправдания
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после Мхитаряна ,пора и Погбу продавать, потом и Лукаку...Как говорил В.И.Ленин " Лучше меньше,но лучше"
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Ахахаха чмоу извинись за это)))
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Где смеяться?
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маур и погба аут
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