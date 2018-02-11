Моуриньо объяснил замену Погба против "Ньюкасла"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что замена полузащитника Поля Погба в проигранном матче с "Ньюкаслом" была вызвана не травмой.

После появления в "Юнайтед" Алексиса Санчеса игра Погба заметно потускнела. Моуриньо стал часто менять Поля во вторых таймах матчей, а против "Хаддерсфилда" неделю назад даже оставил 24-летнего француза вне стартового состава.



Не удалось Погба целиком отыграть и воскресный матч на "Сент Джеймс Парк". Поль был заменен сразу же после гола единственного гола в исполнении Мэтта Ритчи, однако Моуриньо объясняет это тактическими соображениями.



"Нет, у него не возникло никаких проблем со здоровьем".



"Я просто хотел, чтобы мы лучше преодолевали первую фазу атаки против команды, которая обороняется очень компактно".



"Я планировал упростить игру с помощью простоты Майкла Кэррика, потому что он старается все делать просто. Алексис Санчес должен был уйти ближе к Лукаку на позицию второго нападающего, чтобы помочь нам вырвать победу".



"Мне не повезло, потому они забили за секунды до того, как я произвел замену, а дальше нам уже противостоял другой "Ньюкасл", который думал только об обороне", — цитирует Моуриньо Daily Mail.