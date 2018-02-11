Моуриньо объяснил замену Погба против "Ньюкасла"

Джонджо Шелви и Поль Погба Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что замена полузащитника Поля Погба в проигранном матче с "Ньюкаслом" была вызвана не травмой.

После появления в "Юнайтед" Алексиса Санчеса игра Погба заметно потускнела. Моуриньо стал часто менять Поля во вторых таймах матчей, а против "Хаддерсфилда" неделю назад даже оставил 24-летнего француза вне стартового состава.

Не удалось Погба целиком отыграть и воскресный матч на "Сент Джеймс Парк". Поль был заменен сразу же после гола единственного гола в исполнении Мэтта Ритчи, однако Моуриньо объясняет это тактическими соображениями.

"Нет, у него не возникло никаких проблем со здоровьем".

"Я просто хотел, чтобы мы лучше преодолевали первую фазу атаки против команды, которая обороняется очень компактно".

"Я планировал упростить игру с помощью простоты Майкла Кэррика, потому что он старается все делать просто. Алексис Санчес должен был уйти ближе к Лукаку на позицию второго нападающего, чтобы помочь нам вырвать победу".

"Мне не повезло, потому они забили за секунды до того, как я произвел замену, а дальше нам уже противостоял другой "Ньюкасл", который думал только об обороне", — цитирует Моуриньо Daily Mail.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ньюкасл, Погба, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2018 21:00

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  1. l-freeman 12.02.2018 00:26 # l-freeman
    Погба наверное жабу поймал, теперь и играть особо не хочется

    Моур поломал и так поломанную команду, человек - раздор)
    Ну а куле, контракт есть, компенсация наверное ппц, можно готовится вставать на лижи
    короче беда

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  2. frisby 11.02.2018 22:07 # frisby
    Бгг)) обосцал оправдания

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  3. dulo 11.02.2018 21:55 # dulo
    после Мхитаряна ,пора и Погбу продавать, потом и Лукаку...Как говорил В.И.Ленин " Лучше меньше,но лучше"

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  4. gerrard08 11.02.2018 21:44 # gerrard08
    Ахахаха чмоу извинись за это)))

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  5. mcfc-fantactic 11.02.2018 21:06 # mcfc-fantactic
    Где смеяться?

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  6. mancunia-planet 11.02.2018 21:05 # mancunia-planet
    маур и погба аут

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