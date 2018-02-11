Моуриньо: "Боги футбола были на стороне "Ньюкасла"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посетовал, что боги футбола были на стороне "Ньюкасла" в воскресном матче Премьер-Лиги.
Пропустив после глупой симуляции Криса Смоллинга в середине второго тайма, "дьяволы" не смогли даже сравнять счет, хотя имели для этого сразу несколько верных моментов.
Объясняя причины поражения, Моуриньо сослался на невероятный характер "Ньюкасла" и невезение. По словам Жозе, боги футбола сегодня благоволили хозяевам "Сент Джеймс Парк".
"Они дрались как звери – надеюсь, это сочтут за комплимент. Боги футбола тоже были на их стороне. "Ньюкасл" выложился по максимуму: они показали все, что на способны, и даже чуточку больше".
"Соперник отдал все силы, чтобы отыграть на ноль, а мы совершили большую ошибку в защите и поплатились за нее", - сообщил Моуриньо BBC.
11.02.2018 19:50
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Последние комментарии:
На предматчевом интервью:
— Жозе Фелишевич, будет ли победа над Ньюкаслом?
— Если футбольные боги нам помогут.
— А сами что? Не справитесь? ))
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конечно, виноваты все кто угодно, только не ты. хватит уже волать на других, посмотри на себя.
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надо было вместо санчеза выпустить его собак - пользы было бы больше
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Скорее всего обкурился ЧМОУР. Даже Индейц санчез не помог
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Ахаха ущербные..ну че там Санчес зарешал?
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классно санчес обсыкает мю
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Фаулер и ...?
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Лучший гол МЮ в сезоне. Жаль что противник в этом туре сильнее попался
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Это не боги-это карма такая.
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"Боги" устроили договорничёкс
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унитаз помочился в унитаз
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Ч0ткая отмаза.
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"особенно опущенный" вновь опозорил МЮ
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маур аут
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