Моуриньо: "Боги футбола были на стороне "Ньюкасла"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посетовал, что боги футбола были на стороне "Ньюкасла" в воскресном матче Премьер-Лиги.

Пропустив после глупой симуляции Криса Смоллинга в середине второго тайма, "дьяволы" не смогли даже сравнять счет, хотя имели для этого сразу несколько верных моментов.

Объясняя причины поражения, Моуриньо сослался на невероятный характер "Ньюкасла" и невезение. По словам Жозе, боги футбола сегодня благоволили хозяевам "Сент Джеймс Парк".

"Они дрались как звери – надеюсь, это сочтут за комплимент. Боги футбола тоже были на их стороне. "Ньюкасл" выложился по максимуму: они показали все, что на способны, и даже чуточку больше".

"Соперник отдал все силы, чтобы отыграть на ноль, а мы совершили большую ошибку в защите и поплатились за нее", - сообщил Моуриньо BBC.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 11.02.2018 19:50

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  1. scouser2005 12.02.2018 04:19 # scouser2005
    На предматчевом интервью:
    — Жозе Фелишевич, будет ли победа над Ньюкаслом?
    — Если футбольные боги нам помогут.
    — А сами что? Не справитесь? ))

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  2. manutd-20champ 11.02.2018 23:42 # manutd-20champ
    конечно, виноваты все кто угодно, только не ты. хватит уже волать на других, посмотри на себя.

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  3. blackdreamer 11.02.2018 22:54 # blackdreamer
    надо было вместо санчеза выпустить его собак - пользы было бы больше

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  4. baxti 11.02.2018 22:45 # baxti
    Скорее всего обкурился ЧМОУР. Даже Индейц санчез не помог

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  5. frisby 11.02.2018 22:10 # frisby
    Ахаха ущербные..ну че там Санчес зарешал?

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  6. gunars 11.02.2018 22:05 # gunars
    классно санчес обсыкает мю

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  7. electric 11.02.2018 20:49 # electric
    Фаулер и ...?

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  8. sergey7205 11.02.2018 20:28 # sergey7205
    Лучший гол МЮ в сезоне. Жаль что противник в этом туре сильнее попался

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  9. noi39 11.02.2018 20:28 # noi39
    Это не боги-это карма такая.

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  10. morkovka 11.02.2018 20:27 # morkovka
    "Боги" устроили договорничёкс

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  11. kukuruzzo 11.02.2018 20:22 # kukuruzzo
    унитаз помочился в унитаз

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  12. skychnie-oboi 11.02.2018 20:16 # skychnie-oboi
    Ч0ткая отмаза.

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  13. vav 11.02.2018 20:02 # vav
    "особенно опущенный" вновь опозорил МЮ

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  14. mancunia-planet 11.02.2018 19:51 # mancunia-planet
    маур аут

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