Моуриньо: "Боги футбола были на стороне "Ньюкасла"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посетовал, что боги футбола были на стороне "Ньюкасла" в воскресном матче Премьер-Лиги.

Пропустив после глупой симуляции Криса Смоллинга в середине второго тайма, "дьяволы" не смогли даже сравнять счет, хотя имели для этого сразу несколько верных моментов.



Объясняя причины поражения, Моуриньо сослался на невероятный характер "Ньюкасла" и невезение. По словам Жозе, боги футбола сегодня благоволили хозяевам "Сент Джеймс Парк".



"Они дрались как звери – надеюсь, это сочтут за комплимент. Боги футбола тоже были на их стороне. "Ньюкасл" выложился по максимуму: они показали все, что на способны, и даже чуточку больше".



"Соперник отдал все силы, чтобы отыграть на ноль, а мы совершили большую ошибку в защите и поплатились за нее", - сообщил Моуриньо BBC.