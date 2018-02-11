"Юнайтед" проиграл в гостях у "Ньюкасла"
Жозе Моуриньо продлил свою персональную серию без побед на "Сент Джеймс Парк" до семи матчей, проиграв с "Манчестер Юнайтед" "Ньюкаслу" со счетом 1:0.
Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес доверил место в воротах своему январскому новичку Мартину Дубравке. Также с первых минут появился защитник Киран Кларк.
По сравнению с победой 2:0 над "Хаддерсфилдом" в старте у "красных дьяволов" вышли Фил Джонс, Эшли Янг, Поль Погба и Антони Мартиаль.
Первый голевой момент в матче возник уже на пятой минуте, когда Дуайт Гэйл со штрафного пробил в стенку, однако мяч отскочил к Джонджо Шелви, и тот ударом с линии площадки заставил голкипера гостей Давида Де Хеа совершить отличный сейв.
Совсем скоро неточным ударом отметился Айозе Перес. "Ньюкасл" весьма агрессивно начал матч, заставив соперника трудиться в обороне. Однако мало-помалу "Юнайтед" стал прибавлять и отодвигать игру на чужую половину поля.
Вместе с тем у "дьяволов" были серьезные проблемы с созданием моментов, и лишь на 35-й минуте Неманья Матич отличным пасом из центрального круга отправил Антони Мартиаля на свидание с голкипером. Победителем из этой дуэли вышел Дубравка.
Гости взяли игру под свой контроль, однако в концовке тайма "Юнайтед" слегка повезло — рефери Майкл Оливер решил не реагировать на жесткую игру Криса Смоллинга против Гэйла на краю штрафной.
На 53-й минуте Ромелу Лукаку даже отправил мяч в ворота Дубравки, однако гол не был засчитан из-за фола Смоллинга, делавшего передачу бельгийцу. Спустя четыре минуты Лукаку выступил в роли ассистента, сделав пас на выход Санчеса. Алексис проскочил мимо голкипера с защитником, но с ударом по пустым воротам промедлил и был накрыт.
Во втором тайме атаки "Ньюкасла" сошли на нет, но это не помешало "сорокам" открыть счет на 65-й минуте. После розыгрыша стандартного положения Гэйл пяткой сделал скидку в центр штрафной, где в одиночестве оказался Мэтт Ритчи — 1:0.
Реакция Жозе Моуриньо на пропущенный гол была незамедлительной, он убрал с поля Поля Погба с Джесси Лингардом и выпустил Майкла Кэррика с Хуаном Матой.
Благодаря двум свежим полузащитникам "дьяволы" напрочь лишили соперника мяча и принялись оказывать давление. Хозяева же полностью закрылись, даже не помышляя о контратаках.
Несмотря на "автобус" в исполнении "Ньюкасла", "Юнайтед" удавалось создавать моменты. Неоднократно на убойной позиции оказывался Мартиаль, однако голкиперу и защитникам всякий рад удавалось блокировать его удары.
Гости отчаянно давили в концовке матча, однако их силы оказались небезграничны — как и время матча. "Сорокам" и поймавшему кураж Дубравке удалось отстоять минимальное преимущество.
"Юнайтед" невыразительно начал матч, но когда втянулся в игру и полностью доминировал над соперником, пропустил совершенно дурацкий гол, без каких-либо предпосылок. Это поражение оставит "дьяволов" на втором месте, но одновременно приблизит чемпионство "Манчестер Сити".
"Ньюкасл" —"Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
11.02.2018 19:15
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Последние комментарии:
ожидаемо
(ответить)
да центра опять нет
турок из юве как всегда ноль
про покериста из касла и говорить нехуй
где вообще понабрали этих клоунов
славо богу сегодня не было пятки - я бы сгорел нахуй
(ответить)
не смотрел. Кариус надеюсь посадил навеки Минетлета на лавку?
(ответить)
Ван Дейк батя.
(ответить)
Успакойтесь портушки ваш трофей это шара против Сити. Вам хватит.
(ответить)
оп,3 цз,значит пропустят
(ответить)
Хуйрен))
Пидя рад))
(ответить)
Махан-просто удаляй фф брат
(ответить)
Скууука. Где валидол от ливерных?
(ответить)
мда,фартит ливерпулю-называется:)
(ответить)
У ВВД дальние пасы/навесы точнее, чем у всей полузащиты ЛФК.
(ответить)
напомните как там челчи сыграл в последних матчах
(ответить)
Типичный матч Лузерхуя (:
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ебать, 3 атаки за 5 минут мане запорол
А потом людей с работы увольняют, когда говорят правду за черномазых
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Мане иди нахуйй сукаа
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пздц столько атак опасных запороли .
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много моментов запороли.
должно было быть 0-7 где-то
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куда безпёзд пропал?
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Кейта придет, порядок наведет
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Спокойно, Вейналдум просто не хочет упускать свой рекорд по голам забитым только дома )
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