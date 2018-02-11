"Юнайтед" проиграл в гостях у "Ньюкасла"

Жозе Моуриньо продлил свою персональную серию без побед на "Сент Джеймс Парк" до семи матчей, проиграв с "Манчестер Юнайтед" "Ньюкаслу" со счетом 1:0.

Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес доверил место в воротах своему январскому новичку Мартину Дубравке. Также с первых минут появился защитник Киран Кларк.



По сравнению с победой 2:0 над "Хаддерсфилдом" в старте у "красных дьяволов" вышли Фил Джонс, Эшли Янг, Поль Погба и Антони Мартиаль.



Первый голевой момент в матче возник уже на пятой минуте, когда Дуайт Гэйл со штрафного пробил в стенку, однако мяч отскочил к Джонджо Шелви, и тот ударом с линии площадки заставил голкипера гостей Давида Де Хеа совершить отличный сейв.



Совсем скоро неточным ударом отметился Айозе Перес. "Ньюкасл" весьма агрессивно начал матч, заставив соперника трудиться в обороне. Однако мало-помалу "Юнайтед" стал прибавлять и отодвигать игру на чужую половину поля.



Вместе с тем у "дьяволов" были серьезные проблемы с созданием моментов, и лишь на 35-й минуте Неманья Матич отличным пасом из центрального круга отправил Антони Мартиаля на свидание с голкипером. Победителем из этой дуэли вышел Дубравка.



Гости взяли игру под свой контроль, однако в концовке тайма "Юнайтед" слегка повезло — рефери Майкл Оливер решил не реагировать на жесткую игру Криса Смоллинга против Гэйла на краю штрафной.



На 53-й минуте Ромелу Лукаку даже отправил мяч в ворота Дубравки, однако гол не был засчитан из-за фола Смоллинга, делавшего передачу бельгийцу. Спустя четыре минуты Лукаку выступил в роли ассистента, сделав пас на выход Санчеса. Алексис проскочил мимо голкипера с защитником, но с ударом по пустым воротам промедлил и был накрыт.



Во втором тайме атаки "Ньюкасла" сошли на нет, но это не помешало "сорокам" открыть счет на 65-й минуте. После розыгрыша стандартного положения Гэйл пяткой сделал скидку в центр штрафной, где в одиночестве оказался Мэтт Ритчи — 1:0.



Реакция Жозе Моуриньо на пропущенный гол была незамедлительной, он убрал с поля Поля Погба с Джесси Лингардом и выпустил Майкла Кэррика с Хуаном Матой.



Благодаря двум свежим полузащитникам "дьяволы" напрочь лишили соперника мяча и принялись оказывать давление. Хозяева же полностью закрылись, даже не помышляя о контратаках.



Несмотря на "автобус" в исполнении "Ньюкасла", "Юнайтед" удавалось создавать моменты. Неоднократно на убойной позиции оказывался Мартиаль, однако голкиперу и защитникам всякий рад удавалось блокировать его удары.



Гости отчаянно давили в концовке матча, однако их силы оказались небезграничны — как и время матча. "Сорокам" и поймавшему кураж Дубравке удалось отстоять минимальное преимущество.



"Юнайтед" невыразительно начал матч, но когда втянулся в игру и полностью доминировал над соперником, пропустил совершенно дурацкий гол, без каких-либо предпосылок. Это поражение оставит "дьяволов" на втором месте, но одновременно приблизит чемпионство "Манчестер Сити".



"Ньюкасл" —"Манчестер Юнайтед". Отчет о матче