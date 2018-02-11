"Юнайтед" проиграл в гостях у "Ньюкасла"

Мэтт Ритчи Жозе Моуриньо продлил свою персональную серию без побед на "Сент Джеймс Парк" до семи матчей, проиграв с "Манчестер Юнайтед" "Ньюкаслу" со счетом 1:0.

Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес доверил место в воротах своему январскому новичку Мартину Дубравке. Также с первых минут появился защитник Киран Кларк.

По сравнению с победой 2:0 над "Хаддерсфилдом" в старте у "красных дьяволов" вышли Фил Джонс, Эшли Янг, Поль Погба и Антони Мартиаль.

Первый голевой момент в матче возник уже на пятой минуте, когда Дуайт Гэйл со штрафного пробил в стенку, однако мяч отскочил к Джонджо Шелви, и тот ударом с линии площадки заставил голкипера гостей Давида Де Хеа совершить отличный сейв.

Совсем скоро неточным ударом отметился Айозе Перес. "Ньюкасл" весьма агрессивно начал матч, заставив соперника трудиться в обороне. Однако мало-помалу "Юнайтед" стал прибавлять и отодвигать игру на чужую половину поля.

Вместе с тем у "дьяволов" были серьезные проблемы с созданием моментов, и лишь на 35-й минуте Неманья Матич отличным пасом из центрального круга отправил Антони Мартиаля на свидание с голкипером. Победителем из этой дуэли вышел Дубравка.

Гости взяли игру под свой контроль, однако в концовке тайма "Юнайтед" слегка повезло — рефери Майкл Оливер решил не реагировать на жесткую игру Криса Смоллинга против Гэйла на краю штрафной.

На 53-й минуте Ромелу Лукаку даже отправил мяч в ворота Дубравки, однако гол не был засчитан из-за фола Смоллинга, делавшего передачу бельгийцу. Спустя четыре минуты Лукаку выступил в роли ассистента, сделав пас на выход Санчеса. Алексис проскочил мимо голкипера с защитником, но с ударом по пустым воротам промедлил и был накрыт.

Во втором тайме атаки "Ньюкасла" сошли на нет, но это не помешало "сорокам" открыть счет на 65-й минуте. После розыгрыша стандартного положения Гэйл пяткой сделал скидку в центр штрафной, где в одиночестве оказался Мэтт Ритчи — 1:0.

Реакция Жозе Моуриньо на пропущенный гол была незамедлительной, он убрал с поля Поля Погба с Джесси Лингардом и выпустил Майкла Кэррика с Хуаном Матой.

Благодаря двум свежим полузащитникам "дьяволы" напрочь лишили соперника мяча и принялись оказывать давление. Хозяева же полностью закрылись, даже не помышляя о контратаках.

Несмотря на "автобус" в исполнении "Ньюкасла", "Юнайтед" удавалось создавать моменты. Неоднократно на убойной позиции оказывался Мартиаль, однако голкиперу и защитникам всякий рад удавалось блокировать его удары.

Гости отчаянно давили в концовке матча, однако их силы оказались небезграничны — как и время матча. "Сорокам" и поймавшему кураж Дубравке удалось отстоять минимальное преимущество.

"Юнайтед" невыразительно начал матч, но когда втянулся в игру и полностью доминировал над соперником, пропустил совершенно дурацкий гол, без каких-либо предпосылок. Это поражение оставит "дьяволов" на втором месте, но одновременно приблизит чемпионство "Манчестер Сити".

"Ньюкасл" —"Манчестер Юнайтед". Отчет о матче



Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2018 19:15

Количество просмотров Просмотров: 7625

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Последние комментарии:




  1. ed-malcev 12.02.2018 02:55 # ed-malcev
    ожидаемо

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  2. blackdreamer 11.02.2018 21:27 # blackdreamer
    да центра опять нет
    турок из юве как всегда ноль
    про покериста из касла и говорить нехуй
    где вообще понабрали этих клоунов
    славо богу сегодня не было пятки - я бы сгорел нахуй

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  3. spartan 11.02.2018 21:23 # spartan
    не смотрел. Кариус надеюсь посадил навеки Минетлета на лавку?

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  4. skychnie-oboi 11.02.2018 21:21 # skychnie-oboi
    Ван Дейк батя.

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  5. bluehonorcfc9 11.02.2018 21:16 # bluehonorcfc9
    Успакойтесь портушки ваш трофей это шара против Сити. Вам хватит.

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  6. rap-woiska 11.02.2018 21:16 # rap-woiska
    оп,3 цз,значит пропустят

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  7. webb 11.02.2018 21:15 # webb
    Хуйрен))
    Пидя рад))

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  8. rap-woiska 11.02.2018 21:12 # rap-woiska
    Махан-просто удаляй фф брат

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  9. gandalf 11.02.2018 21:12 # gandalf
    Скууука. Где валидол от ливерных?

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  10. rap-woiska 11.02.2018 21:12 # rap-woiska
    мда,фартит ливерпулю-называется:)

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  11. ian 11.02.2018 21:11 # ian
    У ВВД дальние пасы/навесы точнее, чем у всей полузащиты ЛФК.

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  12. electric 11.02.2018 21:09 # electric
    напомните как там челчи сыграл в последних матчах

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  13. wymkentski 11.02.2018 21:07 # wymkentski
    Типичный матч Лузерхуя (:

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  14. hamann20 11.02.2018 21:07 # hamann20
    ебать, 3 атаки за 5 минут мане запорол

    А потом людей с работы увольняют, когда говорят правду за черномазых

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  15. skychnie-oboi 11.02.2018 21:06 # skychnie-oboi
    Мане иди нахуйй сукаа

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  16. rap-woiska 11.02.2018 21:06 # rap-woiska
    пздц столько атак опасных запороли .

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  17. electric 11.02.2018 21:05 # electric
    много моментов запороли.
    должно было быть 0-7 где-то

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  18. melwood-lfc 11.02.2018 21:05 # melwood-lfc
    куда безпёзд пропал?

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  19. lfc-krr 11.02.2018 21:04 # lfc-krr
    Кейта придет, порядок наведет

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  20. ditotonatale 11.02.2018 21:03 # ditotonatale
    Спокойно, Вейналдум просто не хочет упускать свой рекорд по голам забитым только дома )

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