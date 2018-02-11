"Ливерпуль" нацелится на Бэйли вместо Лемара

Приоритетной трансферной целью "Ливерпуля" грядущим летом станет вингер "Байера" Леон Бэйли.

На текущей неделе стало известно, что "красные" потеряли интерес к Тома Лемару из "Монако". Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп решил, что может лучше потратить остающиеся у него после продажи Филиппе Коутиньо средства.



Daily Mirror ожидает, что новой целью "Ливерпуля" станет 20-летний Бэйли, который своей яркой игрой в этом сезоне заинтересовал ведущие клубы Европы, включая "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



Вместе с тем на "Энфилде" осознают, что талантливый ямаец, возможно, будет стоить еще дороже, чем Лемар. В данный момент клуб из Леверкузена оценивает свою восходящую звезду в 100 миллионов фунтов.