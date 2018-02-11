"Ливерпуль" нацелится на Бэйли вместо Лемара

Леон Бэйли Приоритетной трансферной целью "Ливерпуля" грядущим летом станет вингер "Байера" Леон Бэйли.

На текущей неделе стало известно, что "красные" потеряли интерес к Тома Лемару из "Монако". Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп решил, что может лучше потратить остающиеся у него после продажи Филиппе Коутиньо средства.

Daily Mirror ожидает, что новой целью "Ливерпуля" станет 20-летний Бэйли, который своей яркой игрой в этом сезоне заинтересовал ведущие клубы Европы, включая "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Вместе с тем на "Энфилде" осознают, что талантливый ямаец, возможно, будет стоить еще дороже, чем Лемар. В данный момент клуб из Леверкузена оценивает свою восходящую звезду в 100 миллионов фунтов.



Метки Байер, Бэйли, Ливерпуль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2018 18:00

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  1. rollik707 12.02.2018 06:41 # rollik707
    Лемар лучше. Играет на уровне второй сезон. Бэйли, мне кажется, просто выделяется из толпы в своем клубе. Также как и Малколм. В Монако Лемар не был тем единственным тащером, что говорит о его качествах. Лемар универсален, дешевле. Но предан и верен Монако.

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  2. wolfsmensch 11.02.2018 22:59 # wolfsmensch
    ямаец получше Лемара будет, надеюсь окажется в АПЛ

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  3. tursa 11.02.2018 19:40 # tursa
    мане подменять

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  4. bluehonorcfc9 11.02.2018 19:09 # bluehonorcfc9
    с таким е6алом только в ливерхуй.

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  5. liverpool1892est 11.02.2018 18:42 # liverpool1892est
    Такое чувство ,что нас наебывают?

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  6. alexomck 11.02.2018 18:11 # alexomck
    Клопп бундеслигу смотрит больше, логично.

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  7. melwood-lfc 11.02.2018 18:06 # melwood-lfc
    нееее
    это будущая звезда. таких сразу разберут всякие мадриды псж
    тут надо сразу смириться с тем, что этот топарик пошлёт накой всякие тотенщиты и ливеры

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  8. awesome-arsenal 11.02.2018 18:00 # awesome-arsenal
    что за того 100 что за этого, так в чем прикол??????????

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