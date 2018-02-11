"Ливерпуль" нацелится на Бэйли вместо Лемара
Приоритетной трансферной целью "Ливерпуля" грядущим летом станет вингер "Байера" Леон Бэйли.
На текущей неделе стало известно, что "красные" потеряли интерес к Тома Лемару из "Монако". Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп решил, что может лучше потратить остающиеся у него после продажи Филиппе Коутиньо средства.
Daily Mirror ожидает, что новой целью "Ливерпуля" станет 20-летний Бэйли, который своей яркой игрой в этом сезоне заинтересовал ведущие клубы Европы, включая "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Вместе с тем на "Энфилде" осознают, что талантливый ямаец, возможно, будет стоить еще дороже, чем Лемар. В данный момент клуб из Леверкузена оценивает свою восходящую звезду в 100 миллионов фунтов.
11.02.2018 18:00
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Последние комментарии:
Лемар лучше. Играет на уровне второй сезон. Бэйли, мне кажется, просто выделяется из толпы в своем клубе. Также как и Малколм. В Монако Лемар не был тем единственным тащером, что говорит о его качествах. Лемар универсален, дешевле. Но предан и верен Монако.
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ямаец получше Лемара будет, надеюсь окажется в АПЛ
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мане подменять
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с таким е6алом только в ливерхуй.
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Такое чувство ,что нас наебывают?
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Клопп бундеслигу смотрит больше, логично.
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нееее
это будущая звезда. таких сразу разберут всякие мадриды псж
тут надо сразу смириться с тем, что этот топарик пошлёт накой всякие тотенщиты и ливеры
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что за того 100 что за этого, так в чем прикол??????????
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