"Эвертон" готов продать Кина всего через год после покупки
По окончании сезона "Эвертон" готов продать защитника Майкла Кина, который прошлым летом обошелся "ирискам" в 30 миллионов фунтов.
Такую сумму клуб с "Гудисон Парк" перевел своим коллегам из "Бернли", где Кин заработал репутацию одного из самых надежных защитников Премьер-Лиги в прошлом сезоне.
Однако возглавивший "ирисок" по ходу кампании Сэм Эллардайс котирует 25-летнего Майкла ниже конкурентов по позиции. Более того, "Эвертон" уже задумался о продаже Кина следующим летом.
Как сообщает Daily Mirror, мерсисайдцам едва ли удастся выручить всю сумму, потраченную на воспитанника "Манчестер Юнайтед", но предложения по Кину они готовы выслушать.
11.02.2018 17:00
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имха, в другом клубе будет смотреться гораздо пизже, нежели ща в мертвом эвертоне
можно рили в челси сплавить и строить игру в центре вокруг кристенсена и кина
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Неплохая замена для Кэхилла, мне кажется. Пенсы должны подсуетиться.
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