"Эвертон" готов продать Кина всего через год после покупки

По окончании сезона "Эвертон" готов продать защитника Майкла Кина, который прошлым летом обошелся "ирискам" в 30 миллионов фунтов.

Такую сумму клуб с "Гудисон Парк" перевел своим коллегам из "Бернли", где Кин заработал репутацию одного из самых надежных защитников Премьер-Лиги в прошлом сезоне.



Однако возглавивший "ирисок" по ходу кампании Сэм Эллардайс котирует 25-летнего Майкла ниже конкурентов по позиции. Более того, "Эвертон" уже задумался о продаже Кина следующим летом.



Как сообщает Daily Mirror, мерсисайдцам едва ли удастся выручить всю сумму, потраченную на воспитанника "Манчестер Юнайтед", но предложения по Кину они готовы выслушать.