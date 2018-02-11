"Эвертон" готов продать Кина всего через год после покупки

Майкл Кин По окончании сезона "Эвертон" готов продать защитника Майкла Кина, который прошлым летом обошелся "ирискам" в 30 миллионов фунтов.

Такую сумму клуб с "Гудисон Парк" перевел своим коллегам из "Бернли", где Кин заработал репутацию одного из самых надежных защитников Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

Однако возглавивший "ирисок" по ходу кампании Сэм Эллардайс котирует 25-летнего Майкла ниже конкурентов по позиции. Более того, "Эвертон" уже задумался о продаже Кина следующим летом.

Как сообщает Daily Mirror, мерсисайдцам едва ли удастся выручить всю сумму, потраченную на воспитанника "Манчестер Юнайтед", но предложения по Кину они готовы выслушать.




Метки Кин, слухи, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 11.02.2018 17:00

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  1. melwood-lfc 11.02.2018 17:42 # melwood-lfc
    имха, в другом клубе будет смотреться гораздо пизже, нежели ща в мертвом эвертоне
    можно рили в челси сплавить и строить игру в центре вокруг кристенсена и кина

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  2. shirokov15 11.02.2018 17:03 # shirokov15
    Неплохая замена для Кэхилла, мне кажется. Пенсы должны подсуетиться.

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