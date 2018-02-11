Агент: "Де Брюйне в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира"
Агент полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне рассказал, что новый контракт позволил его клиенту войти в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира.
26-летний бельгиец совершенно выдающимся образом проводит этот сезон и считается фаворитом на звание Игрока Года в Премьер-Лиге. В прошлом месяце "горожане" отметили прогресс Де Брюйне, наградив Кевина новым контрактом.
По слухам, теперь зарплата Де Брюйне составляет около 300 тысяч фунтов в неделю. Агент Патрик Де Костер не стал раскрывать цифр, но признал, что Кевин получил очень выгодные условия от "Сити".
"Я посмею сказать, что теперь Кевин является самым высокооплачиваемым бельгийским игроком в истории, а глобально он в топ-10".
"Я читал, что Лионель Месси зарабатывает миллион евро в неделю, а также есть Криштиану Роналду и Неймар. Алексис Санчес зарабатывает в "Манчестер Юнайтед" больше Кевина, но он выиграл от того, что его контракт в "Арсенале" почти истек, и это позволило ему увеличить свою зарплату".
"Также в топ-10 есть пара парней, выступающих в Китае, среди них еще недавно был Карлос Тевес. Но что касается остальных — думаю, Кевин зарабатывает больше Гарета Бэйла".
"В сентябре прошлого года, когда я был в эфире радиостанции из Неаполя, мне дозвонился парень и сказал, что Кевин заслуживает получать наравне с величайшими игроками. Я ответил ему, что он прав".
"На следующий день английские газеты принялись рассуждать об этом, а спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн сказал мне, что клуб чувствует то же самое. Дальше все случилось быстро".
"После третьего предложения "Сити" я приехал в Манчестер. "Сити" спроецировал свое предложение на гигантский экран — это было впечатляюще и профессионально. Затем я показал документ с контрактом Кевину, и он сказал: "Вау!"
"Обычно футболисты говорят о своих зарплатах, как парни о сексуальных приключениях. Они всегда преувеличивают, утверждая, что занимались любовью четыре раза, каждый — продолжительностью полтора часа, тогда как в реальности их хватило на три минуты".
"Однако игроки "Сити" — это сплошь высокооплачиваемые звезды, и им не нужно хвастать своими заработками. Кевину не понравилось то, что его зарплата попала в заголовки газет, однако такое было невозможно скрывать", — цитирует Де Костера The Sun.
Также агент рассказал, о планах Де Брюйне покинуть "Сити" и отправиться играть в МЛС — в отдаленном будущем.
"Думаю, Кевин закончит свою карьеру в Соединенных Штатах, а не в Бельгии. Он уже много раз отдыхал в Америке, он любит эту страну и ее культуру. Со своей холостяцкой жизнью он попрощался в Лас-Вегасе, и мы часто разговариваем о завершении им карьеры в МЛС".
"Пока у него нет никаких предложений от американских клубов, ведь они понимают, что нет смысла беспокоить его понапрасну, пока он на пике своей карьеры".
"Клубы из Китая, вероятно, будут более нетерпеливы, но я не могу себе представить его переезд туда. Контактировал ли я с "Реалом" или "Барселоной"? Неформальные контакты есть постоянно, люди часто звонят мне от имени клуба X или Y".
"Однако единственное желание Кевина заключается в том, чтобы остаться в "Сити". Он невероятно счастлив во всех отношениях, и вдобавок он едва купил дом близ Манчестера, где сейчас идет ремонт", — добавил Де Костер.
11.02.2018 16:00
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Последние комментарии:
уступает только месси.
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Я думаю он входит в топ 3 лучших игроков в мире на данный момент.
Но тут еще в лч надо будет это доказать
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Пол сезона еще ни о чём не говорит. Вот Делле Алли спросите.
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