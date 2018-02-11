Фердинанд советует Лакасетту обсудить с Венгером свою роль в "Арсенале"

Александр Лакасетт Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рекомендовал нападающему "Арсенала" Александру Лакасетту постучаться в кабинет своего тренера Арсена Венгера и пожаловаться на недостаточное игровое время.

Всего за полгода Лакасетт проделал путь от самого дорого футболиста в истории "Арсенала" до резервиста. После появления на "Эмирейтс" Пьер-Эмерика Обамеянга 26-летний француз уселся на лавку и теперь довольствуется ролью запасного нападающего, которую ему освободил ушедший в "Челси" Оливье Жиру.

В субботнем дерби против "Тоттенхэма" Лакасетт вышел на поле только во втором тайме, упустив два прекрасных момента избавить свою команду от поражения — причем это были единственные голевые моменты "канониров" внутри штрафной площади за весь матч.

Фердинанд считает, что Лакасетт потерял уверенность в себе и теперь должен серьезно побеседовать с Венгером о своей роли в команде.

"Все в руках Лакасетта, он должен собраться и сказать: "Я здесь, чтобы сражаться. Дай мне возможность играть, а не только Обамеянгу. Моя цена на вес золота".

"Он забивал голы во Франции, он проверенный бомбардир. Не важно, кто ты такой, какому уровню ты соответствуешь, если твою игру лишить уверенности, ты не будешь прежним игроком", — сообщил Фердинанд BT Sports.



Метки Арсенал, Лакасетт, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 11.02.2018 16:42 # redwhitegun
    Если ему не доверяют то кто интересно пол года в основе играл???

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  2. blueswin 11.02.2018 16:17 # blueswin
    Что то времена сильно изменились. Теперь Арсенал каждые 6 месяцев по сотке на нападающего выкладывает. Чётко.

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  3. link90 11.02.2018 15:39 # link90
    одним словом фердинанд - дебил! А пол года в основе вместо Жиру - это недоверие! Фердинанд реально туп...

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  4. tokadan 11.02.2018 15:34 # tokadan
    То есть после одного пропущенного матча, он потерял уверенность в себе и должен требовать игру в основе? Напомните столько он там не забивает играя постоянно в старте?
    Бред несет

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  5. tursa 11.02.2018 15:10 # tursa
    пусть на фланг идет

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