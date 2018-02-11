Фердинанд советует Лакасетту обсудить с Венгером свою роль в "Арсенале"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рекомендовал нападающему "Арсенала" Александру Лакасетту постучаться в кабинет своего тренера Арсена Венгера и пожаловаться на недостаточное игровое время.

Всего за полгода Лакасетт проделал путь от самого дорого футболиста в истории "Арсенала" до резервиста. После появления на "Эмирейтс" Пьер-Эмерика Обамеянга 26-летний француз уселся на лавку и теперь довольствуется ролью запасного нападающего, которую ему освободил ушедший в "Челси" Оливье Жиру.



В субботнем дерби против "Тоттенхэма" Лакасетт вышел на поле только во втором тайме, упустив два прекрасных момента избавить свою команду от поражения — причем это были единственные голевые моменты "канониров" внутри штрафной площади за весь матч.



Фердинанд считает, что Лакасетт потерял уверенность в себе и теперь должен серьезно побеседовать с Венгером о своей роли в команде.



"Все в руках Лакасетта, он должен собраться и сказать: "Я здесь, чтобы сражаться. Дай мне возможность играть, а не только Обамеянгу. Моя цена на вес золота".



"Он забивал голы во Франции, он проверенный бомбардир. Не важно, кто ты такой, какому уровню ты соответствуешь, если твою игру лишить уверенности, ты не будешь прежним игроком", — сообщил Фердинанд BT Sports.