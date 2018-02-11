Фердинанд советует Лакасетту обсудить с Венгером свою роль в "Арсенале"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рекомендовал нападающему "Арсенала" Александру Лакасетту постучаться в кабинет своего тренера Арсена Венгера и пожаловаться на недостаточное игровое время.
Всего за полгода Лакасетт проделал путь от самого дорого футболиста в истории "Арсенала" до резервиста. После появления на "Эмирейтс" Пьер-Эмерика Обамеянга 26-летний француз уселся на лавку и теперь довольствуется ролью запасного нападающего, которую ему освободил ушедший в "Челси" Оливье Жиру.
В субботнем дерби против "Тоттенхэма" Лакасетт вышел на поле только во втором тайме, упустив два прекрасных момента избавить свою команду от поражения — причем это были единственные голевые моменты "канониров" внутри штрафной площади за весь матч.
Фердинанд считает, что Лакасетт потерял уверенность в себе и теперь должен серьезно побеседовать с Венгером о своей роли в команде.
"Все в руках Лакасетта, он должен собраться и сказать: "Я здесь, чтобы сражаться. Дай мне возможность играть, а не только Обамеянгу. Моя цена на вес золота".
"Он забивал голы во Франции, он проверенный бомбардир. Не важно, кто ты такой, какому уровню ты соответствуешь, если твою игру лишить уверенности, ты не будешь прежним игроком", — сообщил Фердинанд BT Sports.
11.02.2018 15:00
Просмотров: 1452
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если ему не доверяют то кто интересно пол года в основе играл???
(ответить)
Что то времена сильно изменились. Теперь Арсенал каждые 6 месяцев по сотке на нападающего выкладывает. Чётко.
(ответить)
одним словом фердинанд - дебил! А пол года в основе вместо Жиру - это недоверие! Фердинанд реально туп...
(ответить)
То есть после одного пропущенного матча, он потерял уверенность в себе и должен требовать игру в основе? Напомните столько он там не забивает играя постоянно в старте?
Бред несет
(ответить)
пусть на фланг идет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий