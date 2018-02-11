Конте связывает проблемы "Челси" с отсутствием Кристенсена

Андреас Кристенсен Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что проблемы "синих" в обороне напрямую связаны с отсутствием Андреаса Кристенсена.

Несмотря на скромный статус соперников, "синие" умудрились пропустить семь мячей от "Борнмута" и "Уотфорда" в двух последних матча, упав на четвертую позицию в Премьер-Лиге.

Конте уверен, что столь ненадежная игра в защите напрямую связана с отсутствием 21-летнего Кристенсена, который только в этом сезоне ворвался в стартовый состав "Челси", но зимой испытывает проблемы со здоровьем.

"Он очень важный игрок для нас, и, думаю, неслучайно, что мы пропустили семь голов, пока он отсутствовал из-за травмы. Андреас проводит просто великолепный сезон", - сообщил Конте Four Four Two.




Метки Кристенсен, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 11.02.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 11.02.2018 15:37 # manutd-20champ
    всё ясно, команда одного игрока. а как же остальные топчики?

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  2. kos9k 11.02.2018 15:26 # kos9k
    сейчас бы ненадежную игру в защите оправдывать отсутствием игрока, которого не было в прошлом чемпионском сезоне)) контекс в своем репертуаре

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  3. mcfc-fantactic 11.02.2018 14:46 # mcfc-fantactic
    А как жи пудель и кекил? Аспиблякуэта? И остальные сеско- пид,аразы. Неужто жопастый не соберет остальных терпил, и не замутит бунт чтоб слить порваного контекса?

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  4. gidro-met 11.02.2018 14:42 # gidro-met
    самый жуткий топарь из всех дефендеров ever

    заставить забыть об уходе Терри на долгие годы.

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  5. budun 11.02.2018 14:10 # budun
    Помочился на бездарного луиза и его фанатов.

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  6. chelsealondon 11.02.2018 14:05 # chelsealondon
    Топарь лютый и жуткий....

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