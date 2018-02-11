Конте связывает проблемы "Челси" с отсутствием Кристенсена
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что проблемы "синих" в обороне напрямую связаны с отсутствием Андреаса Кристенсена.
Несмотря на скромный статус соперников, "синие" умудрились пропустить семь мячей от "Борнмута" и "Уотфорда" в двух последних матча, упав на четвертую позицию в Премьер-Лиге.
Конте уверен, что столь ненадежная игра в защите напрямую связана с отсутствием 21-летнего Кристенсена, который только в этом сезоне ворвался в стартовый состав "Челси", но зимой испытывает проблемы со здоровьем.
"Он очень важный игрок для нас, и, думаю, неслучайно, что мы пропустили семь голов, пока он отсутствовал из-за травмы. Андреас проводит просто великолепный сезон", - сообщил Конте Four Four Two.
11.02.2018 14:00
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Последние комментарии:
всё ясно, команда одного игрока. а как же остальные топчики?
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сейчас бы ненадежную игру в защите оправдывать отсутствием игрока, которого не было в прошлом чемпионском сезоне)) контекс в своем репертуаре
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А как жи пудель и кекил? Аспиблякуэта? И остальные сеско- пид,аразы. Неужто жопастый не соберет остальных терпил, и не замутит бунт чтоб слить порваного контекса?
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самый жуткий топарь из всех дефендеров ever
заставить забыть об уходе Терри на долгие годы.
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Помочился на бездарного луиза и его фанатов.
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Топарь лютый и жуткий....
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