Конте связывает проблемы "Челси" с отсутствием Кристенсена

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что проблемы "синих" в обороне напрямую связаны с отсутствием Андреаса Кристенсена.

Несмотря на скромный статус соперников, "синие" умудрились пропустить семь мячей от "Борнмута" и "Уотфорда" в двух последних матча, упав на четвертую позицию в Премьер-Лиге.



Конте уверен, что столь ненадежная игра в защите напрямую связана с отсутствием 21-летнего Кристенсена, который только в этом сезоне ворвался в стартовый состав "Челси", но зимой испытывает проблемы со здоровьем.



"Он очень важный игрок для нас, и, думаю, неслучайно, что мы пропустили семь голов, пока он отсутствовал из-за травмы. Андреас проводит просто великолепный сезон", - сообщил Конте Four Four Two.