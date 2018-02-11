Агуэро: "Повезло, что Де Брюйне играет за "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что его клубу повезло иметь в составе плеймейкера Кевина Де Брюйне.

Накануне бельгиец записал на свой счет сразу три результативных паса в поединке с "Лестером". Де Брюйне уверенно возглавляет чарт лучших ассистентов Премьер-Лиги, оформив уже 14 голевых передач.



По словам Агуэро, автора покера в субботнем матче, "Сити" невероятно повезло иметь в составе такого игрока, как Кевин. Серхио уверен, что любой клуб был бы счастлив заполучить бельгийца.



"Нам повезло, что Кевин играет за нас и помогает нам забивать. После его передач мне нужно лишь подставить ногу под мяч и сделать только одно касание. Он великолепный игрок, и, думаю, любая команда хотела бы видеть его в своем составе", - сообщил Агуэро CityTV.