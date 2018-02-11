Агуэро: "Повезло, что Де Брюйне играет за "Сити"

Де Брюйне и Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что его клубу повезло иметь в составе плеймейкера Кевина Де Брюйне.

Накануне бельгиец записал на свой счет сразу три результативных паса в поединке с "Лестером". Де Брюйне уверенно возглавляет чарт лучших ассистентов Премьер-Лиги, оформив уже 14 голевых передач.

По словам Агуэро, автора покера в субботнем матче, "Сити" невероятно повезло иметь в составе такого игрока, как Кевин. Серхио уверен, что любой клуб был бы счастлив заполучить бельгийца.

"Нам повезло, что Кевин играет за нас и помогает нам забивать. После его передач мне нужно лишь подставить ногу под мяч и сделать только одно касание. Он великолепный игрок, и, думаю, любая команда хотела бы видеть его в своем составе", - сообщил Агуэро CityTV.



Метки Агуэро, Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 11.02.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. gandalf 11.02.2018 14:04 # gandalf
    У пенсов он бы гавн0 месил. Повезло что рано сбежал из автобуса.

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  2. bluehonorcfc9 11.02.2018 13:47 # bluehonorcfc9
    Мда Моу тут о6осрался по полной,надо было его вместо маты пихать в 15 году.

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  3. manutd-20champ 11.02.2018 13:45 # manutd-20champ
    скажи спасибо бабке, который его купил.

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  4. blackdreamer 11.02.2018 13:16 # blackdreamer
    эменало или кто там его проебал сейчас сидит потирает руки
    развалил чукотскую помойку слив топарей и оставив озариньё которые переходят в реал уже 10 лет

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  5. sisyazavr 11.02.2018 13:04 # sisyazavr
    "Он великолепный игрок, и, думаю, любая команда хотела бы видеть его в своем составе" - любая команда, кроме Челси.

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