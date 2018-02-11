Агуэро: "Повезло, что Де Брюйне играет за "Сити"
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что его клубу повезло иметь в составе плеймейкера Кевина Де Брюйне.
Накануне бельгиец записал на свой счет сразу три результативных паса в поединке с "Лестером". Де Брюйне уверенно возглавляет чарт лучших ассистентов Премьер-Лиги, оформив уже 14 голевых передач.
По словам Агуэро, автора покера в субботнем матче, "Сити" невероятно повезло иметь в составе такого игрока, как Кевин. Серхио уверен, что любой клуб был бы счастлив заполучить бельгийца.
"Нам повезло, что Кевин играет за нас и помогает нам забивать. После его передач мне нужно лишь подставить ногу под мяч и сделать только одно касание. Он великолепный игрок, и, думаю, любая команда хотела бы видеть его в своем составе", - сообщил Агуэро CityTV.
11.02.2018 13:00
Просмотров: 1378
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
У пенсов он бы гавн0 месил. Повезло что рано сбежал из автобуса.
(ответить)
Мда Моу тут о6осрался по полной,надо было его вместо маты пихать в 15 году.
(ответить)
скажи спасибо бабке, который его купил.
(ответить)
эменало или кто там его проебал сейчас сидит потирает руки
развалил чукотскую помойку слив топарей и оставив озариньё которые переходят в реал уже 10 лет
(ответить)
"Он великолепный игрок, и, думаю, любая команда хотела бы видеть его в своем составе" - любая команда, кроме Челси.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий