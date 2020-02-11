Моуриньо не видит смысла в продаже Де Хеа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не видит смысла в продаже голкипера Давида Де Хеа.

27-летний Де Хеа отложил переговоры по новому контракту с "красными дьяволами", из-за чего у прессы вновь появился повод поговорить о потенциальном переходе Давида в мадридский "Реал".



Ранее Моуриньо ясно дал понять своему клубу, что не заинтересован в продаже Де Хеа. Более того, если "Юнайтед" хочет вернуться на вершину европейского футбола, то расставание с Давидом лишено всякого смысла, считает Жозе.



"Вы думаете, что клуб, который хочет привлекать только игроков топ-уровня, открыт к продаже одного из своих лидеров? В этом нет никакого смысла".



"Если вы хотите выйти на новый уровень, нужно привлекать классных игроков вроде Алексиса, Матича и Погба. Расставаться с такими футболистами ни в коем случае нельзя", - сообщил Моуриньо Goal.