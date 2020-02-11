Моуриньо не видит смысла в продаже Де Хеа

Де Хеа и Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не видит смысла в продаже голкипера Давида Де Хеа.

27-летний Де Хеа отложил переговоры по новому контракту с "красными дьяволами", из-за чего у прессы вновь появился повод поговорить о потенциальном переходе Давида в мадридский "Реал".

Ранее Моуриньо ясно дал понять своему клубу, что не заинтересован в продаже Де Хеа. Более того, если "Юнайтед" хочет вернуться на вершину европейского футбола, то расставание с Давидом лишено всякого смысла, считает Жозе.

"Вы думаете, что клуб, который хочет привлекать только игроков топ-уровня, открыт к продаже одного из своих лидеров? В этом нет никакого смысла".

"Если вы хотите выйти на новый уровень, нужно привлекать классных игроков вроде Алексиса, Матича и Погба. Расставаться с такими футболистами ни в коем случае нельзя", - сообщил Моуриньо Goal.




Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 11.02.2018 12:00

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  1. fc-oil 11.02.2018 12:55 # fc-oil
    Хитро унизил пенсов

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  2. kaban4eek 11.02.2018 12:17 # kaban4eek
    да, продайте, единственного игрока в мю ,который отрабатывает свою зп!

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  3. avtoritet 11.02.2018 12:15 # avtoritet
    Сравните подход мю и арсеноля

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  4. sj606 11.02.2018 12:05 # sj606
    а ведь он прав

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