Рэмси вернулся в лазарет "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси пропустил лондонское дерби с "Тоттенхэмом" накануне из-за повреждения паха.
В прошлый уикенд Рэмси отметился хет-триком в ворота "Эвертона", благодаря чему "канониры" разгромили соперника 5:1. Спустя неделю Аарона не оказалось даже в заявке на гостевую игру с "Тоттенхэмом", в которой "Арсенал" уступил 1:0.
Перед матчем на "Уэмбли" главный тренер "канониров" Арсен Венгер подтвердил, что валлиец вернулся в лазарет, где побывал уже несколько раз по ходу нынешнего сезона.
Изданию Daily Mirror стали известны некоторые подробности. Рэмси получил небольшую травму паха: о сроках восстановления источник не уточняет.
11.02.2018 11:00
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