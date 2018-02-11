Рэмси вернулся в лазарет "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси пропустил лондонское дерби с "Тоттенхэмом" накануне из-за повреждения паха.

В прошлый уикенд Рэмси отметился хет-триком в ворота "Эвертона", благодаря чему "канониры" разгромили соперника 5:1. Спустя неделю Аарона не оказалось даже в заявке на гостевую игру с "Тоттенхэмом", в которой "Арсенал" уступил 1:0.



Перед матчем на "Уэмбли" главный тренер "канониров" Арсен Венгер подтвердил, что валлиец вернулся в лазарет, где побывал уже несколько раз по ходу нынешнего сезона.



Изданию Daily Mirror стали известны некоторые подробности. Рэмси получил небольшую травму паха: о сроках восстановления источник не уточняет.