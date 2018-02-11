Месси видит в "Сити" фаворита Лиги Чемпионов
Суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси заявил, что видит в "Манчестер Сити" одного из главных фаворитов на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.
В данный момент "горожане" остаются единственной командой Премьер-Лиги, продолжающей борьбу на всех четырех фронтах, причем наставник Хосеп Гвардиола открыто говорит о желании добиться успеха в каждом из соревнований.
Уже на следующей неделе "Сити" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Базеля", и Месси считает, что команда его бывшего тренера способна пройти весь путь до победного конца.
"Манчестер Сити" является одной из сильнейших команд в Европе, наравне с ПСЖ. Также из числа претендентов на победу в Лиге Чемпионов я не исключаю "Реал", учитывая их мастерство и опыт, хотя они не добиваются результатов в соответствии с ожиданиями".
"Также есть "Бавария" — еще одна замечательная команда, которая будет играть до конца. Однако на сегодняшний день "Сити" и ПСЖ — лучшие", — приводит слова Месси Daily Mirror.
11.02.2018 10:00
Просмотров: 1929
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Беспалевный фотошоп, дибильная фотка вышла.
(ответить)
Ливерпуль и никто другой!!!
(ответить)
перейдёт в сити
(ответить)
просто лучший.
(ответить)
Ха-ха-ха бомбит у пед....ков
(ответить)
Подсасывает своему бывшему, что один что второй обычные лохотронщики разводят лохов(болельщиков и руководство клубов на деньги)
(ответить)
Подлизался
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий