Месси видит в "Сити" фаворита Лиги Чемпионов

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола Суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси заявил, что видит в "Манчестер Сити" одного из главных фаворитов на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

В данный момент "горожане" остаются единственной командой Премьер-Лиги, продолжающей борьбу на всех четырех фронтах, причем наставник Хосеп Гвардиола открыто говорит о желании добиться успеха в каждом из соревнований.

Уже на следующей неделе "Сити" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Базеля", и Месси считает, что команда его бывшего тренера способна пройти весь путь до победного конца.

"Манчестер Сити" является одной из сильнейших команд в Европе, наравне с ПСЖ. Также из числа претендентов на победу в Лиге Чемпионов я не исключаю "Реал", учитывая их мастерство и опыт, хотя они не добиваются результатов в соответствии с ожиданиями".

"Также есть "Бавария" — еще одна замечательная команда, которая будет играть до конца. Однако на сегодняшний день "Сити" и ПСЖ — лучшие", — приводит слова Месси Daily Mirror.



Метки Барселона, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2018 10:00

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  1. mrork 11.02.2018 14:14 # mrork
    Беспалевный фотошоп, дибильная фотка вышла.

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  2. ezh28 11.02.2018 13:56 # ezh28
    Ливерпуль и никто другой!!!

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  3. manutd-20champ 11.02.2018 13:42 # manutd-20champ
    перейдёт в сити

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  4. budun 11.02.2018 13:27 # budun
    просто лучший.

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  5. mansour 11.02.2018 12:31 # mansour
    Ха-ха-ха бомбит у пед....ков

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  6. martingor 11.02.2018 11:51 # martingor
    Подсасывает своему бывшему, что один что второй обычные лохотронщики разводят лохов(болельщиков и руководство клубов на деньги)

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  7. mr-tsoy 11.02.2018 11:05 # mr-tsoy
    Подлизался

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