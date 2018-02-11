Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 27-го тура Премьер-Лиги за субботу.
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11.02.2018 09:40
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Последние комментарии:
Чем это аргентинский симулянт Ламела в конце Джека разозлил??
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Чех спас Арсенал от разгрома на "Уэмбли"
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Тотеншит просто отскочил. Те кто говорят обратное - любители статистики или чего то еще. Как минимум - у обамеянга офсайд видели? Я тоже не увидел, а ведь это был реально гол, в отличии от ударов обсосков из тотиша, которые били по воротам, только бы ударить + эти все моменты после диких фейлов кошельного, мустафи и т.д.
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Сколько шансов просрали... могли уже к середине второго тайма "похоронить" вулвич. но какое дерби без нервной концовки.
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