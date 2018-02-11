Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Харри Кейн Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 27-го тура Премьер-Лиги за субботу.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2018 09:40

Количество просмотров Просмотров: 1573

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Последние комментарии:




  1. kily 11.02.2018 15:49 # kily
    Чем это аргентинский симулянт Ламела в конце Джека разозлил??

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  2. sisyazavr 11.02.2018 13:19 # sisyazavr
    Чех спас Арсенал от разгрома на "Уэмбли"

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  3. lexa-arsenal 11.02.2018 11:59 # lexa-arsenal
    Тотеншит просто отскочил. Те кто говорят обратное - любители статистики или чего то еще. Как минимум - у обамеянга офсайд видели? Я тоже не увидел, а ведь это был реально гол, в отличии от ударов обсосков из тотиша, которые били по воротам, только бы ударить + эти все моменты после диких фейлов кошельного, мустафи и т.д.

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  4. ray-black 11.02.2018 11:27 # ray-black
    Сколько шансов просрали... могли уже к середине второго тайма "похоронить" вулвич. но какое дерби без нервной концовки.

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