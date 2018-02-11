Моуриньо: "Я заслужил награду самому дисциплинированному тренеру сезона"

Жозе Моуриньо заявил, что заслужил награду самому дисциплинированному тренеру Премьер-Лиги в этом сезоне.

С момента, когда Жозе впервые оказался в Премьер-Лиге в 2004 году, у него было много конфликтных инцидентов возле бровки. Моуриньо ссорился со своими коллегами по тренерскому цеху, а также с арбитрами, за что впоследствии неоднократно был наказан.



Однако в этом сезоне 55-летний португалец выглядит гораздо более уравновешенным. Сам Моуриньо тоже считает, что его поведение в технической зоне значительно улучшилось.



"Я полностью целеустремлен выиграть награду как тренеру, который лучше всех себя вел в этом сезоне у бровки. Я серьезно!"



"Есть так много наград: лучшее выступление недели, Тренер Месяца, та и эта, — но в голосовании за самого дисциплинированного тренера Премьер-Лиги должны участвовать четвертые арбитры".



"Я практически уверен, что выиграл бы эту награду. Я говорю это серьезно! Я не создал ни единой проблемы четвертому арбитру на бровке, за исключением своей красной карточки против "Саутгемптона", когда я заступил на поле".



"Я серьезно. Я работаю над собой, и я доволен своим поведением. Это не так, что я никогда не теряю самообладание. Подобное может случиться в отдельно взятом матче, я не идеален".



"Я не превращусь внезапно из Плохого в Идеального, ни в коем случае, но я стараюсь, прикладываю усилия, и я доволен тем, как у меня получается", — цитирует Моуриньо Sky Sports.