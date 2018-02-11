Моуриньо: "Я заслужил награду самому дисциплинированному тренеру сезона"

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо заявил, что заслужил награду самому дисциплинированному тренеру Премьер-Лиги в этом сезоне.

С момента, когда Жозе впервые оказался в Премьер-Лиге в 2004 году, у него было много конфликтных инцидентов возле бровки. Моуриньо ссорился со своими коллегами по тренерскому цеху, а также с арбитрами, за что впоследствии неоднократно был наказан.

Однако в этом сезоне 55-летний португалец выглядит гораздо более уравновешенным. Сам Моуриньо тоже считает, что его поведение в технической зоне значительно улучшилось.

"Я полностью целеустремлен выиграть награду как тренеру, который лучше всех себя вел в этом сезоне у бровки. Я серьезно!"

"Есть так много наград: лучшее выступление недели, Тренер Месяца, та и эта, — но в голосовании за самого дисциплинированного тренера Премьер-Лиги должны участвовать четвертые арбитры".

"Я практически уверен, что выиграл бы эту награду. Я говорю это серьезно! Я не создал ни единой проблемы четвертому арбитру на бровке, за исключением своей красной карточки против "Саутгемптона", когда я заступил на поле".

"Я серьезно. Я работаю над собой, и я доволен своим поведением. Это не так, что я никогда не теряю самообладание. Подобное может случиться в отдельно взятом матче, я не идеален".

"Я не превращусь внезапно из Плохого в Идеального, ни в коем случае, но я стараюсь, прикладываю усилия, и я доволен тем, как у меня получается", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2155

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  1. shearer1 11.02.2018 15:27 # shearer1
    Дайте Моуру приз Бобби Роббсона.

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  2. budun 11.02.2018 13:33 # budun
    Единственный титул Юнайтед в этом сезоне.

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  3. billy-milligan 11.02.2018 13:27 # billy-milligan
    Я..,я..,я... ГОЛОВКА ОТ Х*Я! Сколько можно себе яйца лизать?

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  4. ensiferum 11.02.2018 13:13 # ensiferum
    Чемпик уже проигран, нет смысла нервничать.

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  5. noi39 11.02.2018 12:18 # noi39
    Вот у него проблема!

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  6. scouser2005 11.02.2018 11:25 # scouser2005
    Дисциплинированый не значит доброжелательный. Его спокойствие со злобой в душе.
    Нельзя такому давать награду.

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  7. rollik707 11.02.2018 10:16 # rollik707
    Медальку этому топарю! Срочно!

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  8. dragonishka 11.02.2018 09:30 # dragonishka
    Так и есть

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  9. antiterror 11.02.2018 09:26 # antiterror
    Да, в этом сезоне спокоен, как удав, если сравнивать с предыдущим!

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