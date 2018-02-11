Моуриньо: "Я заслужил награду самому дисциплинированному тренеру сезона"
Жозе Моуриньо заявил, что заслужил награду самому дисциплинированному тренеру Премьер-Лиги в этом сезоне.
С момента, когда Жозе впервые оказался в Премьер-Лиге в 2004 году, у него было много конфликтных инцидентов возле бровки. Моуриньо ссорился со своими коллегами по тренерскому цеху, а также с арбитрами, за что впоследствии неоднократно был наказан.
Однако в этом сезоне 55-летний португалец выглядит гораздо более уравновешенным. Сам Моуриньо тоже считает, что его поведение в технической зоне значительно улучшилось.
"Я полностью целеустремлен выиграть награду как тренеру, который лучше всех себя вел в этом сезоне у бровки. Я серьезно!"
"Есть так много наград: лучшее выступление недели, Тренер Месяца, та и эта, — но в голосовании за самого дисциплинированного тренера Премьер-Лиги должны участвовать четвертые арбитры".
"Я практически уверен, что выиграл бы эту награду. Я говорю это серьезно! Я не создал ни единой проблемы четвертому арбитру на бровке, за исключением своей красной карточки против "Саутгемптона", когда я заступил на поле".
"Я серьезно. Я работаю над собой, и я доволен своим поведением. Это не так, что я никогда не теряю самообладание. Подобное может случиться в отдельно взятом матче, я не идеален".
"Я не превращусь внезапно из Плохого в Идеального, ни в коем случае, но я стараюсь, прикладываю усилия, и я доволен тем, как у меня получается", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
11.02.2018 09:00
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Дайте Моуру приз Бобби Роббсона.
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Единственный титул Юнайтед в этом сезоне.
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Я..,я..,я... ГОЛОВКА ОТ Х*Я! Сколько можно себе яйца лизать?
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Чемпик уже проигран, нет смысла нервничать.
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Вот у него проблема!
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Дисциплинированый не значит доброжелательный. Его спокойствие со злобой в душе.
Нельзя такому давать награду.
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Медальку этому топарю! Срочно!
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Так и есть
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Да, в этом сезоне спокоен, как удав, если сравнивать с предыдущим!
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