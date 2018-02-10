Гвардиола хочет побороться за победу во всех турнирах

После разгромной победы над "Лестером" (5:1) главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что хочет побороться за победу во всех четырех турнирах.

Благодаря покеру Серхио Агуэро и трем голевым передачам Кевина Де Брюйне "горожане" уложили на лопатки команду Клода Пюэля. Гвардиола надеется, что в остатке сезона "Сити" не только выиграет Премьер-Лигу, но и поборется за победу в трех других соревнованияъ.



"У Серхио удивительный талант, поэтому мы пытаемся создать ему максимум моментов. Я могу лишь поздравить его с этим достижением – забить четыре мяча совсем не просто".



"Нам пришлось нелегко в первом тайме, они играли по схеме 4-5-1, но после перерыва мы нашли больше пространства благодаря нашим вингерам. В общем и целом мы показали хорошую игру против сильного соперника".



"Да, сейчас у нас много травм – отсутствуют Жезус, Сильва и Менди – но я надеюсь, что мы будем бороться за победу в каждой игре в любом турнире. Мы можем, по крайней мере, попытаться и отдать все силы для этого. Главное, чтобы мы оставались собой", - цитирует Гвардиолу BBC.