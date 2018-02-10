Покер Агуэро помог "Сити" разгромить "Лестер"

Серхио Агуэро Покер Серхио Агуэро позволил "Манчестер Сити" разгромить "Лестер" со счетом 5:1, а также укрепить свое и без того внушительное преимущество во главе Премьер-Лиги.

Относительно ничьей 1:1 против "Бернли" в стартовом составе "горожан" появились защитники Эмерик Лапорт и Александр Зинченко, заменив Венсана Компани и Данило.

Прекративший забастовку вингер Рияд Махрез оказался только на лавке "лис". Зато с первых минут появились Бен Чилуэлл и Мэтт Джеймс.

Как и обещал Хосеп Гвардиола после чудовищного промаха Стерлинга против "Бернли", Рахим действительно забил в следующем матче. Для этого англичанину потребовалось всего две минуты, он на дальней штанге замкнул прострельную передачу от Кевина Де Брюйне — 1:0.

"Сити" полностью переигрывал соперника, и первые 20 минут "Лестер" был вынужден трудиться в поле лица на своей половине поля, даже не помышляя о контратаках.

Зато на 22-й минуте, без каких-либо предпосылок, гостям удалось сравнять счет. Джейми Варди неожиданно получил перед собой пространство, агрессивно пошел вперед на одинокого Лапорта и с рикошетом от ноги защитника поразил угол ворот — 1:1.

В остатке тайма "горожане" продолжили утюжить "Лестер", однако Касперу Шмейхелю при помощи своих защитников удалось отстоять ворота.

Едва начался второй тайм, как "лисы" все-таки пропустили. Де Брюйне, оказавшись на краю штрафной, прострелил низом вдоль ворот, а Харри Магуайр внезапно замер и позволил Серхио Агуэро отправить мяч в сетку — 2:1.

Пока "Лестер" приходил в себя, хозяева забили и третий гол. Это случилось уже на 53-й минуте, когда Шмейхель не лучшим образом ввел мяч в игру и тут же получил контратаку на свою ворота. Честь завершить стремительную комбинацию была оказана Агуэро, который сильным ударом прошил руки датского голкипера — 3:1.

Затем игра несколько успокоилось, хотя преимущество "Сити" по-прежнему было подавляющим. "Горожане" не перестали создавать моменты, и на 77-й минуте им посчастливилось сделать счет крупнее. Получив передачу от Харри Магуайра, Шмейхель поспешил отдать мяч Агуэро, а тот технично подсек снаряд перед Каспером — 4:1.

Обеим командам уже все было ясно, но на последней минуте основного времени разыгравшийся Агуэро оформил еще один гол, отметившись мощным дальним ударом с отскоком от перекладины — 5:1.

"Лестер" свел вничью первый тайм, реализовав свой единственный момент, но во втором тайме "Сити" дожал и затем раздавил упертого соперника, реабилитировавшись за потерю очков в прошлый уикенд.

"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче



Метки Лестер, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2018 22:25

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Последние комментарии:




  1. apucmokpam 11.02.2018 01:29 # apucmokpam
    О себе: Любимые игроки: ... Ляказетт
    ))))))))))))))))))))

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  2. avtoritet 11.02.2018 00:51 # avtoritet
    Пукена и его обоссаных рабов пускают по миру в Сирии...


    Но Обама по прежнему чм0, а «вежливые люди» до сих пор наклеены на машинах ваты

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  3. bezviz 10.02.2018 23:26 # bezviz
    В Сирии погибло около 200 бойцов ЧВК Вагнера.

    В Сирии количество убитых бойцов российской частной военной компании "Вагнер" достигло более 200 человек.
    Об этом на своей странице в Twitter сообщил Марк Фейгин.

    "Сообщил человек общающийся с людьми из «Вагнера», что число погибших контрактников ЧВК в долине Ефрата в Сирии достигло 215 человек. Подошли к курдскому укрепрайону, развернули артеллерию, дали залп и тут же их накрыли американцы", - отметил он.

    Стрелков сообщил о колоссальных потерях в Сирии наемников ЧВК Вагнера.

    "Под видом сирийцев, потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера". Одно - практически полностью уничтожено, второе - разгромлено "в хлам". Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифре", - пишет Гиркин

    ору, америкосы их и там в мясорубку пускают, ну что за лохи то такие))

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  4. mancityman 10.02.2018 23:25 # mancityman
    Не смотрел, но КОРОЛИ !!!

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  5. fanstevengerrard 10.02.2018 23:09 # fanstevengerrard
    @mihajlo пили уже новый опрос.

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  6. hammersmith 10.02.2018 23:06 # hammersmith
    https://www.youtube.com/watch?v=FFGI7kOyM-o

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  7. jesus33 10.02.2018 23:05 # jesus33
    У озара 2 ассиста в чемпионате за 6 месяцев.
    СРазу видно на Золотой Мяч метит этот топарик.

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  8. bluehonorcfc9 10.02.2018 22:49 # bluehonorcfc9
    Тень Мораты.

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  9. madchester 10.02.2018 22:47 # madchester
    Даже не знаю что бы делали без Агуши.Кун наше всё!Надеюсь когда нибудь перед стадионом ему поставят памятник.

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  10. bezviz 10.02.2018 22:47 # bezviz
    мусорный покер, ничего не решающий, норм так набивают мусорную стату всякие агуши и сосолахи, а кейн или Азар важные голы клепают

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  11. sj606 10.02.2018 22:45 # sj606
    не знаю как вы но я вспомнил про arsenal Fan TV там должно быть жарко

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  12. mamkoved-gay 10.02.2018 22:38 # mamkoved-gay
    сегодня покер оформил в очко твоему папке. когда мамка вернулась он уже болел за Челси

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  13. sj606 10.02.2018 22:35 # sj606
    Чех впервые в карьере пропустил в девяти матчах одного турнира подряд

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  14. mcfc-fantactic 10.02.2018 22:32 # mcfc-fantactic
    Жаль привезли один гол! Должны были под ноль скальп с лис снимать.

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  15. sj606 10.02.2018 22:30 # sj606
    Вот он TOP Варди – первый, кто в одном сезоне забил «Арсеналу», «Челси», «Ливерпулю», «МЮ», «МС» и «Тоттенхэму»

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  16. jesus33 10.02.2018 22:30 # jesus33
    Cити 79 забито 20 пропущено, разница +59

    chelche 46 забито 23 пропущено, разница +23

    ну что за топари это челче

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  17. melwood-lfc 10.02.2018 22:30 # melwood-lfc
    РАЗГОРАЙСЯ ГОРИ ЯСНО
    ТАК ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО
    СУКААА
    аж ноги сводило после концерта пиздец)
    короч советую, если в ваш мухосранск эйтиэл поедет, сходите. один из лучших в лайве в ру индустрии

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  18. sj606 10.02.2018 22:29 # sj606
    а лысый когда то хотел избавиться от него ...

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  19. budun 10.02.2018 22:28 # budun
    1 27 72
    +79 / -20

    До рекорда по очкам Челси - 23
    До рекорда по голам Челси - 24

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  20. apucmokpam 10.02.2018 22:28 # apucmokpam
    3 гола на совести итага шмайхеля. Днина еще та

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