Покер Агуэро помог "Сити" разгромить "Лестер"
Покер Серхио Агуэро позволил "Манчестер Сити" разгромить "Лестер" со счетом 5:1, а также укрепить свое и без того внушительное преимущество во главе Премьер-Лиги.
Относительно ничьей 1:1 против "Бернли" в стартовом составе "горожан" появились защитники Эмерик Лапорт и Александр Зинченко, заменив Венсана Компани и Данило.
Прекративший забастовку вингер Рияд Махрез оказался только на лавке "лис". Зато с первых минут появились Бен Чилуэлл и Мэтт Джеймс.
Как и обещал Хосеп Гвардиола после чудовищного промаха Стерлинга против "Бернли", Рахим действительно забил в следующем матче. Для этого англичанину потребовалось всего две минуты, он на дальней штанге замкнул прострельную передачу от Кевина Де Брюйне — 1:0.
"Сити" полностью переигрывал соперника, и первые 20 минут "Лестер" был вынужден трудиться в поле лица на своей половине поля, даже не помышляя о контратаках.
Зато на 22-й минуте, без каких-либо предпосылок, гостям удалось сравнять счет. Джейми Варди неожиданно получил перед собой пространство, агрессивно пошел вперед на одинокого Лапорта и с рикошетом от ноги защитника поразил угол ворот — 1:1.
В остатке тайма "горожане" продолжили утюжить "Лестер", однако Касперу Шмейхелю при помощи своих защитников удалось отстоять ворота.
Едва начался второй тайм, как "лисы" все-таки пропустили. Де Брюйне, оказавшись на краю штрафной, прострелил низом вдоль ворот, а Харри Магуайр внезапно замер и позволил Серхио Агуэро отправить мяч в сетку — 2:1.
Пока "Лестер" приходил в себя, хозяева забили и третий гол. Это случилось уже на 53-й минуте, когда Шмейхель не лучшим образом ввел мяч в игру и тут же получил контратаку на свою ворота. Честь завершить стремительную комбинацию была оказана Агуэро, который сильным ударом прошил руки датского голкипера — 3:1.
Затем игра несколько успокоилось, хотя преимущество "Сити" по-прежнему было подавляющим. "Горожане" не перестали создавать моменты, и на 77-й минуте им посчастливилось сделать счет крупнее. Получив передачу от Харри Магуайра, Шмейхель поспешил отдать мяч Агуэро, а тот технично подсек снаряд перед Каспером — 4:1.
Обеим командам уже все было ясно, но на последней минуте основного времени разыгравшийся Агуэро оформил еще один гол, отметившись мощным дальним ударом с отскоком от перекладины — 5:1.
"Лестер" свел вничью первый тайм, реализовав свой единственный момент, но во втором тайме "Сити" дожал и затем раздавил упертого соперника, реабилитировавшись за потерю очков в прошлый уикенд.
"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче
10.02.2018 22:25
Просмотров: 2732
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
О себе: Любимые игроки: ... Ляказетт
))))))))))))))))))))
(ответить)
Пукена и его обоссаных рабов пускают по миру в Сирии...
Но Обама по прежнему чм0, а «вежливые люди» до сих пор наклеены на машинах ваты
(ответить)
В Сирии погибло около 200 бойцов ЧВК Вагнера.
В Сирии количество убитых бойцов российской частной военной компании "Вагнер" достигло более 200 человек.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил Марк Фейгин.
"Сообщил человек общающийся с людьми из «Вагнера», что число погибших контрактников ЧВК в долине Ефрата в Сирии достигло 215 человек. Подошли к курдскому укрепрайону, развернули артеллерию, дали залп и тут же их накрыли американцы", - отметил он.
Стрелков сообщил о колоссальных потерях в Сирии наемников ЧВК Вагнера.
"Под видом сирийцев, потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера". Одно - практически полностью уничтожено, второе - разгромлено "в хлам". Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифре", - пишет Гиркин
ору, америкосы их и там в мясорубку пускают, ну что за лохи то такие))
(ответить)
Не смотрел, но КОРОЛИ !!!
(ответить)
@mihajlo пили уже новый опрос.
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=FFGI7kOyM-o
(ответить)
У озара 2 ассиста в чемпионате за 6 месяцев.
СРазу видно на Золотой Мяч метит этот топарик.
(ответить)
Тень Мораты.
(ответить)
Даже не знаю что бы делали без Агуши.Кун наше всё!Надеюсь когда нибудь перед стадионом ему поставят памятник.
(ответить)
мусорный покер, ничего не решающий, норм так набивают мусорную стату всякие агуши и сосолахи, а кейн или Азар важные голы клепают
(ответить)
не знаю как вы но я вспомнил про arsenal Fan TV там должно быть жарко
(ответить)
сегодня покер оформил в очко твоему папке. когда мамка вернулась он уже болел за Челси
(ответить)
Чех впервые в карьере пропустил в девяти матчах одного турнира подряд
(ответить)
Жаль привезли один гол! Должны были под ноль скальп с лис снимать.
(ответить)
Вот он TOP Варди – первый, кто в одном сезоне забил «Арсеналу», «Челси», «Ливерпулю», «МЮ», «МС» и «Тоттенхэму»
(ответить)
Cити 79 забито 20 пропущено, разница +59
chelche 46 забито 23 пропущено, разница +23
ну что за топари это челче
(ответить)
РАЗГОРАЙСЯ ГОРИ ЯСНО
ТАК ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО
СУКААА
аж ноги сводило после концерта пиздец)
короч советую, если в ваш мухосранск эйтиэл поедет, сходите. один из лучших в лайве в ру индустрии
(ответить)
а лысый когда то хотел избавиться от него ...
(ответить)
1 27 72
+79 / -20
До рекорда по очкам Челси - 23
До рекорда по голам Челси - 24
(ответить)
3 гола на совести итага шмайхеля. Днина еще та
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий