Покер Агуэро помог "Сити" разгромить "Лестер"

Покер Серхио Агуэро позволил "Манчестер Сити" разгромить "Лестер" со счетом 5:1, а также укрепить свое и без того внушительное преимущество во главе Премьер-Лиги.

Относительно ничьей 1:1 против "Бернли" в стартовом составе "горожан" появились защитники Эмерик Лапорт и Александр Зинченко, заменив Венсана Компани и Данило.



Прекративший забастовку вингер Рияд Махрез оказался только на лавке "лис". Зато с первых минут появились Бен Чилуэлл и Мэтт Джеймс.



Как и обещал Хосеп Гвардиола после чудовищного промаха Стерлинга против "Бернли", Рахим действительно забил в следующем матче. Для этого англичанину потребовалось всего две минуты, он на дальней штанге замкнул прострельную передачу от Кевина Де Брюйне — 1:0.



"Сити" полностью переигрывал соперника, и первые 20 минут "Лестер" был вынужден трудиться в поле лица на своей половине поля, даже не помышляя о контратаках.



Зато на 22-й минуте, без каких-либо предпосылок, гостям удалось сравнять счет. Джейми Варди неожиданно получил перед собой пространство, агрессивно пошел вперед на одинокого Лапорта и с рикошетом от ноги защитника поразил угол ворот — 1:1.



В остатке тайма "горожане" продолжили утюжить "Лестер", однако Касперу Шмейхелю при помощи своих защитников удалось отстоять ворота.



Едва начался второй тайм, как "лисы" все-таки пропустили. Де Брюйне, оказавшись на краю штрафной, прострелил низом вдоль ворот, а Харри Магуайр внезапно замер и позволил Серхио Агуэро отправить мяч в сетку — 2:1.



Пока "Лестер" приходил в себя, хозяева забили и третий гол. Это случилось уже на 53-й минуте, когда Шмейхель не лучшим образом ввел мяч в игру и тут же получил контратаку на свою ворота. Честь завершить стремительную комбинацию была оказана Агуэро, который сильным ударом прошил руки датского голкипера — 3:1.



Затем игра несколько успокоилось, хотя преимущество "Сити" по-прежнему было подавляющим. "Горожане" не перестали создавать моменты, и на 77-й минуте им посчастливилось сделать счет крупнее. Получив передачу от Харри Магуайра, Шмейхель поспешил отдать мяч Агуэро, а тот технично подсек снаряд перед Каспером — 4:1.



Обеим командам уже все было ясно, но на последней минуте основного времени разыгравшийся Агуэро оформил еще один гол, отметившись мощным дальним ударом с отскоком от перекладины — 5:1.



"Лестер" свел вничью первый тайм, реализовав свой единственный момент, но во втором тайме "Сити" дожал и затем раздавил упертого соперника, реабилитировавшись за потерю очков в прошлый уикенд.



"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче