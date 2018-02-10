Фирмино связывает свое будущее с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что планирует провести на "Энфилде" еще много лет.

В этом сезоне Фирмино окончательно утвердился в качестве главного нападающего "красных", наконечника их атак. На счету 26-летнего бразильца 19 голов и 10 результативных передач с учетом всех соревнований.



Вместе с тем отъезд в "Барселону" Филиппе Коутиньо, близкого друга Фирмино, породил сомнения насчет будущего Роберто, однако экс-игрок "Хоффенхайма" спешит заверить, что предан "Ливерпулю".



"Ливерпуль" — один из лучших в Европе, и мне очень приятно быть частью такого замечательного клуба. Я очень счастлив здесь, в "Ливерпуле", и не представляю себя за пределами этого клуба в предстоящие годы".



"Убежден, я переживаю один из лучших этапов своей карьере, и я в большим долгу за то доверие, которое клуб оказывает мне с самого начала".



"Приход Юргена Клоппа был очень важен для моего развития в команде. После своего назначения в "Ливерпуле" он изменил мою позицию и отправил играть нападающего, что ознаменовало новый этап для меня", — сообщил Фирмино Esporte.