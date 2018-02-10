Фирмино связывает свое будущее с "Ливерпулем"

Роберто Фирмино Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что планирует провести на "Энфилде" еще много лет.

В этом сезоне Фирмино окончательно утвердился в качестве главного нападающего "красных", наконечника их атак. На счету 26-летнего бразильца 19 голов и 10 результативных передач с учетом всех соревнований.

Вместе с тем отъезд в "Барселону" Филиппе Коутиньо, близкого друга Фирмино, породил сомнения насчет будущего Роберто, однако экс-игрок "Хоффенхайма" спешит заверить, что предан "Ливерпулю".

"Ливерпуль" — один из лучших в Европе, и мне очень приятно быть частью такого замечательного клуба. Я очень счастлив здесь, в "Ливерпуле", и не представляю себя за пределами этого клуба в предстоящие годы".

"Убежден, я переживаю один из лучших этапов своей карьере, и я в большим долгу за то доверие, которое клуб оказывает мне с самого начала".

"Приход Юргена Клоппа был очень важен для моего развития в команде. После своего назначения в "Ливерпуле" он изменил мою позицию и отправил играть нападающего, что ознаменовало новый этап для меня", — сообщил Фирмино Esporte.



Метки Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2018 21:00

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  1. olegxit 11.02.2018 05:05 # olegxit
    Индеец хорош.. Ливерпулю повезло.

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  2. emily-lfc-2005 11.02.2018 02:40 # emily-lfc-2005
    Абсолютно топ футболист и будущее Ливерпуля.

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  3. manutd-20champ 10.02.2018 23:50 # manutd-20champ
    сойдет, потому что другого нет

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  4. gerrard08 10.02.2018 23:36 # gerrard08
    Oh you can do it? Prove it.
    Го контракт без выкрутки яиц и отступных.
    А если объективно, то в этом сезоне он достиг того самого ливапа которого я ждал в плане завершения атак и результативности в целом.
    Вообще нет претензий. Контракт на 180к заслужил.

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  5. electric 10.02.2018 23:03 # electric
    Лютый топарь.

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  6. liverfun 10.02.2018 21:19 # liverfun
    Красавчик, идеальный нап для ливерпуля. 29 по г+п, просто топ

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