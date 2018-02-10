Фирмино связывает свое будущее с "Ливерпулем"
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что планирует провести на "Энфилде" еще много лет.
В этом сезоне Фирмино окончательно утвердился в качестве главного нападающего "красных", наконечника их атак. На счету 26-летнего бразильца 19 голов и 10 результативных передач с учетом всех соревнований.
Вместе с тем отъезд в "Барселону" Филиппе Коутиньо, близкого друга Фирмино, породил сомнения насчет будущего Роберто, однако экс-игрок "Хоффенхайма" спешит заверить, что предан "Ливерпулю".
"Ливерпуль" — один из лучших в Европе, и мне очень приятно быть частью такого замечательного клуба. Я очень счастлив здесь, в "Ливерпуле", и не представляю себя за пределами этого клуба в предстоящие годы".
"Убежден, я переживаю один из лучших этапов своей карьере, и я в большим долгу за то доверие, которое клуб оказывает мне с самого начала".
"Приход Юргена Клоппа был очень важен для моего развития в команде. После своего назначения в "Ливерпуле" он изменил мою позицию и отправил играть нападающего, что ознаменовало новый этап для меня", — сообщил Фирмино Esporte.
10.02.2018 21:00
Просмотров: 1170
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Индеец хорош.. Ливерпулю повезло.
(ответить)
Абсолютно топ футболист и будущее Ливерпуля.
(ответить)
сойдет, потому что другого нет
(ответить)
Oh you can do it? Prove it.
Го контракт без выкрутки яиц и отступных.
А если объективно, то в этом сезоне он достиг того самого ливапа которого я ждал в плане завершения атак и результативности в целом.
Вообще нет претензий. Контракт на 180к заслужил.
(ответить)
Лютый топарь.
(ответить)
Красавчик, идеальный нап для ливерпуля. 29 по г+п, просто топ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий