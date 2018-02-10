Почеттинно: "Кейн — настоящее и будущее "Тоттенхэма"

Харри Кейн После победы в дерби Северного Лондона над "Арсеналом" рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил свое восхищение нападающим Харри Кейном, который стал автором единственного гола в матче.

"Шпоры" создали уйму моментов против своих соседей, однако только Кейну удалось поразить ворота Петра Чеха, нанеся точный удар головой в начале второго тайма.

Почеттино не стал скупиться на похвалу 24-летнему англичанину, разменявшему вторую сотню голов за карьеру в рамках Премьер-Лиги, а также отметил, что "Тоттенхэм" очень достойно прошел сложнейший отрезок календаря.

"Он наше настоящее и будущее. Все то, чего он добивается, вызывает удивление, но я так горжусь и счастлив, что он в нашей команде".

"Именно в этом мы и нуждались. У нас был тяжелый отрезок: "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал" подряд. Мы набрали семь очков в этих матчах, что великолепно".

"Мы должны оттолкнуться от этого. Впереди у нас другой большой матч — в Лиге Чемпионов — и мы должны продолжить движение", — цитирует Почеттино Sky Sports.



Метки Кейн, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2018 20:00

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  1. astana-spurs 10.02.2018 21:37 # astana-spurs
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  2. fascll 10.02.2018 21:27 # fascll
    у Юве соснут конечно. Еще пара сезонов без трофеев и Кейн свалилити сделает

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