Почеттинно: "Кейн — настоящее и будущее "Тоттенхэма"

После победы в дерби Северного Лондона над "Арсеналом" рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил свое восхищение нападающим Харри Кейном, который стал автором единственного гола в матче.

"Шпоры" создали уйму моментов против своих соседей, однако только Кейну удалось поразить ворота Петра Чеха, нанеся точный удар головой в начале второго тайма.



Почеттино не стал скупиться на похвалу 24-летнему англичанину, разменявшему вторую сотню голов за карьеру в рамках Премьер-Лиги, а также отметил, что "Тоттенхэм" очень достойно прошел сложнейший отрезок календаря.



"Он наше настоящее и будущее. Все то, чего он добивается, вызывает удивление, но я так горжусь и счастлив, что он в нашей команде".



"Именно в этом мы и нуждались. У нас был тяжелый отрезок: "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал" подряд. Мы набрали семь очков в этих матчах, что великолепно".



"Мы должны оттолкнуться от этого. Впереди у нас другой большой матч — в Лиге Чемпионов — и мы должны продолжить движение", — цитирует Почеттино Sky Sports.