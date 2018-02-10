Венгер: "Арсенал" не смог позволить себе Эванса"

Джонни Эванс Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что приобретение защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса оказалось непозволительной роскошью для его клуба в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне "канониры" испытывают серьезные проблемы при игре в обороне, поэтому информация об интересе лондонского клуба к экс-защитнику "Манчестер Юнайтед" не стала сюрпризом.

Однако "Арсенал", изрядно потратившись на Пьер-Эмерика Обамеянга в январе, не смог найти денег еще и на приобретение 30-летнего североирландца. Этим Венгер и объясняет, почему его клуб не стал улучшать свое предложение по Джонни, получив отказ на сумму в 12 миллионов фунтов.

"Я много раз говорил это: мы сделали то, что и хотели сделать. Однако не все, что мы хотели, получилось. Он не был доступен за те деньги, которые мы могли себе позволить".

"Почему я не попросил у Стэна Кроенке больше денег? Если Кроенке даст тебе 200 миллионов, "Манчестер Сити" получит от своих владельцев 400 миллионов", — сообщил Венгер BT Sport.



Метки Арсенал, Венгер, Вест Бромвич, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2018 19:30

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  1. saladdin81 11.02.2018 00:12 # saladdin81
    Как он бесит когда начинает говорить про деньги. Словно свои тратит. Ты продал трех игроков Жиру, Уолкота и Коклена. На эти деньги купили Обаму. Что там дал Кронке? Писец Кронке с тобой с клуба только бабло имеет все. Далбич лучше молчи.

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  2. sj606 10.02.2018 22:35 # sj606
    лучше бы не комментировал этот бред

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  3. pauk 10.02.2018 20:45 # pauk
    отскочили. он же фуфел

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  4. wilshere-95 10.02.2018 20:05 # wilshere-95
    А вот результаты летнего и зимнего ТО в млн. фунтов.

    Пришли:
    Kolasinac - свободный агент
    Lacazette - &#163;46.5m
    Mavropanos - &#163;1.8m
    Aubameyang - &#163;56m
    Mkhitaryan - обмен

    Итого: &#163;104.3

    Ушли:
    Hinds - &#163;3m
    Szczesny - &#163;11m
    Toral - &#163;3m
    Gabriel &#163;10m
    Gibbs - &#163;7m
    Ox - &#163;40m
    Coquelin - &#163;12m
    Walcott - &#163;20m
    Alexis - обмен
    Giroud - &#163;19m

    Итого: &#163;125

    ПРИБЫЛЬ: &#163;20.7

    Старый осел, где тебе не хватило денег?

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  5. toledo 10.02.2018 19:56 # toledo
    пи3дабол ебаный, как ты заебал))

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  6. fascll 10.02.2018 19:52 # fascll
    балабол, продал волкова и жиру на 40кк, купил абу за 60, это минус 20кк, но летом в ноль или плюс вышел. А как же бабки от тв и остального? тупа бухгалтер

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