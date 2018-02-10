Венгер: "Арсенал" не смог позволить себе Эванса"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что приобретение защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса оказалось непозволительной роскошью для его клуба в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне "канониры" испытывают серьезные проблемы при игре в обороне, поэтому информация об интересе лондонского клуба к экс-защитнику "Манчестер Юнайтед" не стала сюрпризом.



Однако "Арсенал", изрядно потратившись на Пьер-Эмерика Обамеянга в январе, не смог найти денег еще и на приобретение 30-летнего североирландца. Этим Венгер и объясняет, почему его клуб не стал улучшать свое предложение по Джонни, получив отказ на сумму в 12 миллионов фунтов.



"Я много раз говорил это: мы сделали то, что и хотели сделать. Однако не все, что мы хотели, получилось. Он не был доступен за те деньги, которые мы могли себе позволить".



"Почему я не попросил у Стэна Кроенке больше денег? Если Кроенке даст тебе 200 миллионов, "Манчестер Сити" получит от своих владельцев 400 миллионов", — сообщил Венгер BT Sport.