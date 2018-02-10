Венгер: "Арсенал" не смог позволить себе Эванса"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что приобретение защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса оказалось непозволительной роскошью для его клуба в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне "канониры" испытывают серьезные проблемы при игре в обороне, поэтому информация об интересе лондонского клуба к экс-защитнику "Манчестер Юнайтед" не стала сюрпризом.
Однако "Арсенал", изрядно потратившись на Пьер-Эмерика Обамеянга в январе, не смог найти денег еще и на приобретение 30-летнего североирландца. Этим Венгер и объясняет, почему его клуб не стал улучшать свое предложение по Джонни, получив отказ на сумму в 12 миллионов фунтов.
"Я много раз говорил это: мы сделали то, что и хотели сделать. Однако не все, что мы хотели, получилось. Он не был доступен за те деньги, которые мы могли себе позволить".
"Почему я не попросил у Стэна Кроенке больше денег? Если Кроенке даст тебе 200 миллионов, "Манчестер Сити" получит от своих владельцев 400 миллионов", — сообщил Венгер BT Sport.
10.02.2018 19:30
Просмотров: 1583
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как он бесит когда начинает говорить про деньги. Словно свои тратит. Ты продал трех игроков Жиру, Уолкота и Коклена. На эти деньги купили Обаму. Что там дал Кронке? Писец Кронке с тобой с клуба только бабло имеет все. Далбич лучше молчи.
(ответить)
лучше бы не комментировал этот бред
(ответить)
отскочили. он же фуфел
(ответить)
А вот результаты летнего и зимнего ТО в млн. фунтов.
Пришли:
Kolasinac - свободный агент
Lacazette - £46.5m
Mavropanos - £1.8m
Aubameyang - £56m
Mkhitaryan - обмен
Итого: £104.3
Ушли:
Hinds - £3m
Szczesny - £11m
Toral - £3m
Gabriel £10m
Gibbs - £7m
Ox - £40m
Coquelin - £12m
Walcott - £20m
Alexis - обмен
Giroud - £19m
Итого: £125
ПРИБЫЛЬ: £20.7
Старый осел, где тебе не хватило денег?
(ответить)
пи3дабол ебаный, как ты заебал))
(ответить)
балабол, продал волкова и жиру на 40кк, купил абу за 60, это минус 20кк, но летом в ноль или плюс вышел. А как же бабки от тв и остального? тупа бухгалтер
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий