"Вест Хэм" надеется сохранить Мойеса "на много, много лет"

Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан надеется, что их сотрудничество с главным тренером Дэвидом Мойесом продлится много лет.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что "молотобойцы" не планируют продлевать истекающий в конце сезона контракт Мойеса и уже составили шорт-лист кандидатов на замену шотландскому специалисту.



Однако эти слухи были достаточно быстро опровергнуты, а в пятницу и сам Мойес заявил, что они с боссами клубам договорились обсудить планы на будущее только в конце сезона. Салливан также поспешил выступить с опровержением, дав понять о желании сохранить экс-наставника "Манчестер Юнайтед".



"Что мне в нем нравится, так это его трудолюбие. Это видно по его работе на тренировках. Он очень старается во время занятий на базе. Чем упорнее ты работаешь, тем лучше результаты".



"Он хороший тренер, и он подтвердит это. Надеюсь, он останется с нами на много, много лет, многого добьется и многое выиграет", — сообщил Салливан официальному веб-сайту "Вест Хэма".