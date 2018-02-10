Венгер: "Теперь попасть в четверку будет сложнее"
После безвольного поражения от "Тоттенхэма" со счетом 1:0 главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что у его команды остались лишь призрачные шансы на попадание в топ-4.
Активизировавшись только после выхода на замену Александра Лакасетта, "канониры" не сумели переломить ход северолондонского дерби и заслуженно проиграли. Теперь отставание "Арсенала" от соседей по городу составляет семь очков.
Венгер считает, что его команде не повезло на последних минутах, а разницу в матче сделал единственный гол Харри Кейна. Однако даже Арсен признает, что теперь финишировать в четверке "канонирам" будет крайне нелегко.
В первом тайме мы упустили три-четыре хороших возможности в контратаке, мы принимали неправильные решения или делали неточный последний пас. Нам не хватало совсем чуть-чуть".
"После того как мы пропустили, они могли забить еще, но в последние 10 минут мы должны были делать счет 1:1. Первый гол был решающим, и, к сожалению, его пропустили мы. Кейн сделал разницу: он не фолил в эпизоде, а показал игру отличного центрфорварда. Так что мы можем винить только самих себя".
"Теперь финишировать в топ-4 будет еще сложнее, но мы должны навязать борьбу", - сообщил Венгер BBC.
10.02.2018 18:10
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Последние комментарии:
да нахер тебе эта четверка... через ЛЕ намного проще в ЛЧ попасть
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Венгер: "Теперь попа
дальше не читал
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серьезно?
https://www.youtube.com/watch?v=1GyXrTNnw0Y
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Иди на хуй чмо ебучее когда тебя уже в дурку заберут
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Эльнени собирался шитюков догонять же
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Теперь лигу европы надо выигрывать
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Шаришь старый
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арсенал сперва при старом дебиле превратился в команду 6 места, а после ухода превратится в клуб уровня Милана на сегодня, и весьма надолго , я полагаю лет на 10 минимум
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Фанаты Арсенала, скажите, а вы сами то хотите увольнения Венгера?
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старый маразматик
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