Венгер: "Теперь попасть в четверку будет сложнее"

Арсен Венгер После безвольного поражения от "Тоттенхэма" со счетом 1:0 главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что у его команды остались лишь призрачные шансы на попадание в топ-4.

Активизировавшись только после выхода на замену Александра Лакасетта, "канониры" не сумели переломить ход северолондонского дерби и заслуженно проиграли. Теперь отставание "Арсенала" от соседей по городу составляет семь очков.

Венгер считает, что его команде не повезло на последних минутах, а разницу в матче сделал единственный гол Харри Кейна. Однако даже Арсен признает, что теперь финишировать в четверке "канонирам" будет крайне нелегко.

В первом тайме мы упустили три-четыре хороших возможности в контратаке, мы принимали неправильные решения или делали неточный последний пас. Нам не хватало совсем чуть-чуть".

"После того как мы пропустили, они могли забить еще, но в последние 10 минут мы должны были делать счет 1:1. Первый гол был решающим, и, к сожалению, его пропустили мы. Кейн сделал разницу: он не фолил в эпизоде, а показал игру отличного центрфорварда. Так что мы можем винить только самих себя".

"Теперь финишировать в топ-4 будет еще сложнее, но мы должны навязать борьбу", - сообщил Венгер BBC.




Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 10.02.2018 18:10

Количество просмотров Просмотров: 2741

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Последние комментарии:




  1. irbis85 10.02.2018 20:12 # irbis85
    да нахер тебе эта четверка... через ЛЕ намного проще в ЛЧ попасть

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  2. hammersmith 10.02.2018 19:36 # hammersmith
    Венгер: "Теперь попа

    дальше не читал

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  3. pauk 10.02.2018 19:23 # pauk
    серьезно?
    https://www.youtube.com/watch?v=1GyXrTNnw0Y

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  4. speedwagon-ars 10.02.2018 19:20 # speedwagon-ars
    Иди на хуй чмо ебучее когда тебя уже в дурку заберут

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  5. celebrate 10.02.2018 18:51 # celebrate
    Эльнени собирался шитюков догонять же

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  6. eraktl 10.02.2018 18:24 # eraktl
    Теперь лигу европы надо выигрывать

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  7. jigalenko 10.02.2018 18:18 # jigalenko
    Шаришь старый

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  8. mufansince1998 10.02.2018 18:18 # mufansince1998
    арсенал сперва при старом дебиле превратился в команду 6 места, а после ухода превратится в клуб уровня Милана на сегодня, и весьма надолго , я полагаю лет на 10 минимум

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  9. layert 10.02.2018 18:16 # layert
    Фанаты Арсенала, скажите, а вы сами то хотите увольнения Венгера?

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  10. mufansince1998 10.02.2018 18:16 # mufansince1998
    старый маразматик

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