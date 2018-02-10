Венгер: "Теперь попасть в четверку будет сложнее"

После безвольного поражения от "Тоттенхэма" со счетом 1:0 главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что у его команды остались лишь призрачные шансы на попадание в топ-4.

Активизировавшись только после выхода на замену Александра Лакасетта, "канониры" не сумели переломить ход северолондонского дерби и заслуженно проиграли. Теперь отставание "Арсенала" от соседей по городу составляет семь очков.



Венгер считает, что его команде не повезло на последних минутах, а разницу в матче сделал единственный гол Харри Кейна. Однако даже Арсен признает, что теперь финишировать в четверке "канонирам" будет крайне нелегко.



В первом тайме мы упустили три-четыре хороших возможности в контратаке, мы принимали неправильные решения или делали неточный последний пас. Нам не хватало совсем чуть-чуть".



"После того как мы пропустили, они могли забить еще, но в последние 10 минут мы должны были делать счет 1:1. Первый гол был решающим, и, к сожалению, его пропустили мы. Кейн сделал разницу: он не фолил в эпизоде, а показал игру отличного центрфорварда. Так что мы можем винить только самих себя".



"Теперь финишировать в топ-4 будет еще сложнее, но мы должны навязать борьбу", - сообщил Венгер BBC.