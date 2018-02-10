"Тоттенхэм" в доминирующей манере переиграл "Арсенал"

"Тоттенхэм" в доминирующей манере переиграл своих соседей из "Арсенала", забив только один гол при уйме моментов — 1:0.

Относительно переигровки с "Ньюпортом" в Кубке Англии посреди недели наставник "шпор" Маурисио Почеттино поменял всех игроков, за исключением Сон Хен Мина. Вернулись все сильнейшие, но Тоби Алдервейрелд в заявку не попал.



Место в стартовом составе "канониров" получили Джек Уилшир и Мохамед Эльнени, заменив Алекса Ивоби и Аарона Рэмси. Петр Че остался в воротах, залечив мышечное повреждение.



Хозяева "Уэмбли" начали матч, владея заметным преимуществом и нагнетая давление. В одном из эпизодов "Арсенал" едва не дрогнул — Шкодран Мустафи, прерывая передачу соперника, неудачно срезал мяч, однако Чех подстраховал осечку своего защитника.



Накаты "Тоттенхэма" были порывистыми. Получая возможность для передышки, затем "канонирам" вновь приходилось "парковать автобус" у своих ворот. Правда, в периоды передышки гости никакой угрозы не создавали.



Неплохой шанс открыть счет на 27-й минуте имел Харри Кейн. Бомбардир "шпор" избежал офсайда и ушел от опеки, но после отличной передачу Кристиана Эриксена пробил головой выше ворот.



"Арсенал" выстоял до перерыва, но уже в самом начале второго тайма пропустил. Бен Дэвис выполнил хорошую передачу верхом на линию вратарской, где Кейн легко перепрыгнул Лорана Косьелни и головой послал мяч в сетку — 1:0.



Почти сразу же "Тоттенхэм" мог удвоить счет — дважды на ударной позиции вновь оказывался Кейн. Однако сперва Харри головой слегка не попал в угол ворот, а затем, пробивая по летящему мячу ногой, заставил Чеха совершить классный сейв.



На 57-й минуте Чех отметился еще одним спасением, парировав удар Эриксена со штрафного. Гости выглядели совершенно подавленными и ничего не могли предпринять.



Свой первый удар в створ "канониры" нанесли лишь на 68-й минуте, когда Джек Уилшир подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч и попытался закрутить снаряд в притирку со штангой, однако Уго Льорис не потерял концентрацию из-за отсутствия работы и в великолепном прыжке отвел угрозу от своих ворот.



После выхода на замену Ивоби и Александра Лакасетта "Арсенал" стал больше рисковать, оставляя сопернику свободное пространство. Однако впереди у гостей по-прежнему ничего не получалось, тогда как хозяева упускали момент за моментом. Чеху приходилось регулярно вступать в игру.



"Шпорам" никак не удавалось удвоить счет, что сохраняло некоторое напряжение в игре, поэтому в концовке подопечные Маурисио Почеттино сосредоточились на удержании минимального преимущества и сделали это без особых проблем. Кроме удара Уилшира, "канониры" имели еще лишь один момент, однако Лакасетт не попал в створ из убойной позиции.



"Тоттенхэм" с самого начала показал всю серьезность своих намерений, подавив "Арсенал". С течением времени ситуация не менялась, что угнетающие подействовало на "канониров". Подопечным Арсена Венгера крупно повезло пропустить только один гол.



"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче