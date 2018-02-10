"Тоттенхэм" в доминирующей манере переиграл "Арсенал"
"Тоттенхэм" в доминирующей манере переиграл своих соседей из "Арсенала", забив только один гол при уйме моментов — 1:0.
Относительно переигровки с "Ньюпортом" в Кубке Англии посреди недели наставник "шпор" Маурисио Почеттино поменял всех игроков, за исключением Сон Хен Мина. Вернулись все сильнейшие, но Тоби Алдервейрелд в заявку не попал.
Место в стартовом составе "канониров" получили Джек Уилшир и Мохамед Эльнени, заменив Алекса Ивоби и Аарона Рэмси. Петр Че остался в воротах, залечив мышечное повреждение.
Хозяева "Уэмбли" начали матч, владея заметным преимуществом и нагнетая давление. В одном из эпизодов "Арсенал" едва не дрогнул — Шкодран Мустафи, прерывая передачу соперника, неудачно срезал мяч, однако Чех подстраховал осечку своего защитника.
Накаты "Тоттенхэма" были порывистыми. Получая возможность для передышки, затем "канонирам" вновь приходилось "парковать автобус" у своих ворот. Правда, в периоды передышки гости никакой угрозы не создавали.
Неплохой шанс открыть счет на 27-й минуте имел Харри Кейн. Бомбардир "шпор" избежал офсайда и ушел от опеки, но после отличной передачу Кристиана Эриксена пробил головой выше ворот.
"Арсенал" выстоял до перерыва, но уже в самом начале второго тайма пропустил. Бен Дэвис выполнил хорошую передачу верхом на линию вратарской, где Кейн легко перепрыгнул Лорана Косьелни и головой послал мяч в сетку — 1:0.
Почти сразу же "Тоттенхэм" мог удвоить счет — дважды на ударной позиции вновь оказывался Кейн. Однако сперва Харри головой слегка не попал в угол ворот, а затем, пробивая по летящему мячу ногой, заставил Чеха совершить классный сейв.
На 57-й минуте Чех отметился еще одним спасением, парировав удар Эриксена со штрафного. Гости выглядели совершенно подавленными и ничего не могли предпринять.
Свой первый удар в створ "канониры" нанесли лишь на 68-й минуте, когда Джек Уилшир подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч и попытался закрутить снаряд в притирку со штангой, однако Уго Льорис не потерял концентрацию из-за отсутствия работы и в великолепном прыжке отвел угрозу от своих ворот.
После выхода на замену Ивоби и Александра Лакасетта "Арсенал" стал больше рисковать, оставляя сопернику свободное пространство. Однако впереди у гостей по-прежнему ничего не получалось, тогда как хозяева упускали момент за моментом. Чеху приходилось регулярно вступать в игру.
"Шпорам" никак не удавалось удвоить счет, что сохраняло некоторое напряжение в игре, поэтому в концовке подопечные Маурисио Почеттино сосредоточились на удержании минимального преимущества и сделали это без особых проблем. Кроме удара Уилшира, "канониры" имели еще лишь один момент, однако Лакасетт не попал в створ из убойной позиции.
"Тоттенхэм" с самого начала показал всю серьезность своих намерений, подавив "Арсенал". С течением времени ситуация не менялась, что угнетающие подействовало на "канониров". Подопечным Арсена Венгера крупно повезло пропустить только один гол.
"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
10.02.2018 17:25
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Последние комментарии:
Ашот не затащил ))
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анониры трахнуты как обычно,уже давно не больно
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Вы забьете сколько сможете, а мы, сколько захотим))) Отлично разъеб,ли лис, очень крепкую команду. Хорошо Марез вышел, за нас 12 игроком.
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здорова, schwuler'ы
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21 гол, 21 выход на поле
ебать
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в стиле КриРо ебананул, ништяк
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Покер кун
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талант есть талант, прирождённый форвард. даже не вписываясь в систему кладёт 20-ку.
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ихеаначо пздц, такой талант пропадает.
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ну в следующем точно, думает венгер в очередной раз
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ОХУЕННЫЙ КОНЦЕРТ ATL
СУКА ПРОСТО МОЩНЫЙ РАЗЪЕБ
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Де брюйне папа просто, 3 гола сделал своими шикарными передачами, лучший в апл на равне с салахом в этом сезоне
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Назовите своего любимого бойца ЮФС и напишите почему вы его любите
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леол. ляпорт, просто 60 кк.
лысому физручелле еще пару сотен нада на дефов.
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ну что ж за топарик ентот новичок зощитке монситея
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У португальца уже несколько ассистов, 4 из них - точные кроссы в штрафную на Сане, Агуэро и Стерлинга. Это вам не на дылдоморату вешать.
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Вот и вся игра Михатаряна против сильной команды. Кейн зверь просто
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Чёт быстро.
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