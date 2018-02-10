"Тоттенхэм" в доминирующей манере переиграл "Арсенал"

Деле Алли и Харри Кейн "Тоттенхэм" в доминирующей манере переиграл своих соседей из "Арсенала", забив только один гол при уйме моментов — 1:0.

Относительно переигровки с "Ньюпортом" в Кубке Англии посреди недели наставник "шпор" Маурисио Почеттино поменял всех игроков, за исключением Сон Хен Мина. Вернулись все сильнейшие, но Тоби Алдервейрелд в заявку не попал.

Место в стартовом составе "канониров" получили Джек Уилшир и Мохамед Эльнени, заменив Алекса Ивоби и Аарона Рэмси. Петр Че остался в воротах, залечив мышечное повреждение.

Хозяева "Уэмбли" начали матч, владея заметным преимуществом и нагнетая давление. В одном из эпизодов "Арсенал" едва не дрогнул — Шкодран Мустафи, прерывая передачу соперника, неудачно срезал мяч, однако Чех подстраховал осечку своего защитника.

Накаты "Тоттенхэма" были порывистыми. Получая возможность для передышки, затем "канонирам" вновь приходилось "парковать автобус" у своих ворот. Правда, в периоды передышки гости никакой угрозы не создавали.

Неплохой шанс открыть счет на 27-й минуте имел Харри Кейн. Бомбардир "шпор" избежал офсайда и ушел от опеки, но после отличной передачу Кристиана Эриксена пробил головой выше ворот.

"Арсенал" выстоял до перерыва, но уже в самом начале второго тайма пропустил. Бен Дэвис выполнил хорошую передачу верхом на линию вратарской, где Кейн легко перепрыгнул Лорана Косьелни и головой послал мяч в сетку — 1:0.

Почти сразу же "Тоттенхэм" мог удвоить счет — дважды на ударной позиции вновь оказывался Кейн. Однако сперва Харри головой слегка не попал в угол ворот, а затем, пробивая по летящему мячу ногой, заставил Чеха совершить классный сейв.

На 57-й минуте Чех отметился еще одним спасением, парировав удар Эриксена со штрафного. Гости выглядели совершенно подавленными и ничего не могли предпринять.

Свой первый удар в створ "канониры" нанесли лишь на 68-й минуте, когда Джек Уилшир подхватил отбитый за пределы штрафной площади мяч и попытался закрутить снаряд в притирку со штангой, однако Уго Льорис не потерял концентрацию из-за отсутствия работы и в великолепном прыжке отвел угрозу от своих ворот.

После выхода на замену Ивоби и Александра Лакасетта "Арсенал" стал больше рисковать, оставляя сопернику свободное пространство. Однако впереди у гостей по-прежнему ничего не получалось, тогда как хозяева упускали момент за моментом. Чеху приходилось регулярно вступать в игру.

"Шпорам" никак не удавалось удвоить счет, что сохраняло некоторое напряжение в игре, поэтому в концовке подопечные Маурисио Почеттино сосредоточились на удержании минимального преимущества и сделали это без особых проблем. Кроме удара Уилшира, "канониры" имели еще лишь один момент, однако Лакасетт не попал в створ из убойной позиции.

"Тоттенхэм" с самого начала показал всю серьезность своих намерений, подавив "Арсенал". С течением времени ситуация не менялась, что угнетающие подействовало на "канониров". Подопечным Арсена Венгера крупно повезло пропустить только один гол.

"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче



Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2018 17:25

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Последние комментарии:




  1. olegxit 11.02.2018 05:00 # olegxit
    Ашот не затащил ))

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  2. edgarkuznetsov 11.02.2018 00:43 # edgarkuznetsov
    анониры трахнуты как обычно,уже давно не больно

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  3. mcfc-fantactic 10.02.2018 22:26 # mcfc-fantactic
    Вы забьете сколько сможете, а мы, сколько захотим))) Отлично разъеб,ли лис, очень крепкую команду. Хорошо Марез вышел, за нас 12 игроком.

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  4. hammersmith 10.02.2018 22:24 # hammersmith
    здорова, schwuler'ы

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  5. budun 10.02.2018 22:20 # budun
    21 гол, 21 выход на поле
    ебать

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  6. kukuruzzo 10.02.2018 22:18 # kukuruzzo
    в стиле КриРо ебананул, ништяк

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  7. jesus33 10.02.2018 22:17 # jesus33
    Покер кун

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  8. budun 10.02.2018 22:10 # budun
    талант есть талант, прирождённый форвард. даже не вписываясь в систему кладёт 20-ку.

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  9. budun 10.02.2018 21:56 # budun
    ихеаначо пздц, такой талант пропадает.

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  10. quavo 10.02.2018 21:51 # quavo
    ну в следующем точно, думает венгер в очередной раз

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  11. melwood-lfc 10.02.2018 21:46 # melwood-lfc
    ОХУЕННЫЙ КОНЦЕРТ ATL
    СУКА ПРОСТО МОЩНЫЙ РАЗЪЕБ

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  12. liverfun 10.02.2018 21:42 # liverfun
    Де брюйне папа просто, 3 гола сделал своими шикарными передачами, лучший в апл на равне с салахом в этом сезоне

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  13. rentv 10.02.2018 21:07 # rentv
    Назовите своего любимого бойца ЮФС и напишите почему вы его любите

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  14. multazar 10.02.2018 21:05 # multazar
    леол. ляпорт, просто 60 кк.
    лысому физручелле еще пару сотен нада на дефов.

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  15. apucmokpam 10.02.2018 20:56 # apucmokpam
    ну что ж за топарик ентот новичок зощитке монситея

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  16. budun 10.02.2018 20:51 # budun
    Рано канеш Бернардо записали в фэйлы уровня Бакайоко, забыв про процесс адаптации и фантастическую форму группы атаки.
    У португальца уже несколько ассистов, 4 из них - точные кроссы в штрафную на Сане, Агуэро и Стерлинга. Это вам не на дылдоморату вешать.

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  17. tjk4 10.02.2018 20:47 # tjk4
    Безусловно самый мерзкий клуб в Европе выиграл

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  18. mu-fc 10.02.2018 20:45 # mu-fc
    Вот и вся игра Михатаряна против сильной команды. Кейн зверь просто

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  19. budun 10.02.2018 20:34 # budun
    Чёт быстро.

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  20. farot 10.02.2018 20:13 # farot
    Здорово новый тренер лебедей вытаскивает их

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