Беллами: "Пользы от Эвра "Вест Хэму" не будет много"

Бывший нападающий "Вест Хэма" и сборной Уэльса Крейг Беллами предупредил, что "молтобойцам" едва ли будет какая польза от ветерана Патриса Эвра на футбольном поле.

Напомним, на текущей неделе Эвра заключил краткосрочный контракт с "Вест Хэмом". Трансфер состоялся на правах свободного агента — данный статус Патрис получил еще в ноябре, после изгнания из "Марселя" за драку с болельщиком.



За плечами у 36-летнего француза огромный опыт выступления за "Манчестер Юнайтед", однако это единственное, по мнению Беллами, что может пригодиться команде Дэвида Мойеса.



"В последние четыре-пять лет он уже не был самим собой. Его последний год в "Ювентусе" сложился по-настоящему плохо, он не был тем игроком, что в "Манчестер Юнайтед" четыре года назад".



"Возраст настигает тебя, и именно случилось с ним. Это отличный переход для него, и "Вест Хэму" пригодится его опыт, но как от игрока пользы от него не будет много", — цитирует Беллами Evening Standard.