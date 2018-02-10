Беллами: "Пользы от Эвра "Вест Хэму" не будет много"

Патрис Эвра Бывший нападающий "Вест Хэма" и сборной Уэльса Крейг Беллами предупредил, что "молтобойцам" едва ли будет какая польза от ветерана Патриса Эвра на футбольном поле.

Напомним, на текущей неделе Эвра заключил краткосрочный контракт с "Вест Хэмом". Трансфер состоялся на правах свободного агента — данный статус Патрис получил еще в ноябре, после изгнания из "Марселя" за драку с болельщиком.

За плечами у 36-летнего француза огромный опыт выступления за "Манчестер Юнайтед", однако это единственное, по мнению Беллами, что может пригодиться команде Дэвида Мойеса.

"В последние четыре-пять лет он уже не был самим собой. Его последний год в "Ювентусе" сложился по-настоящему плохо, он не был тем игроком, что в "Манчестер Юнайтед" четыре года назад".

"Возраст настигает тебя, и именно случилось с ним. Это отличный переход для него, и "Вест Хэму" пригодится его опыт, но как от игрока пользы от него не будет много", — цитирует Беллами Evening Standard.



Метки Беллами, Вест Хэм, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2018 17:00

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  1. chelsea-soul 11.02.2018 01:53 # chelsea-soul
    суперфотка

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  2. hammersmith 10.02.2018 17:29 # hammersmith
    миха ты чо звездных войн пересмотрел?

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  3. van-der-slav 10.02.2018 17:01 # van-der-slav
    альбом лучше пили новый сука

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