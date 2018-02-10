Клопп не разочаровался в Лаллане

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не поменял своего отношения к полузащитнику Адаму Лаллане после удаления в матче молодежной команды.

В порыве ярости Лаллана буквально набросился на юного игрока "Тоттенхэма", за что был немедленно изгнан с поля в начале недели. Хорошая новость для "Ливерпуля" в том, что дисквалификация Адама распространяется только на матчи молодежной команды "красных".



Клопп рассказал, что сразу после инцидента поговорил с Лалланой по душам и предупредил насчет поведения. По словам Юргена, он не разочаровался в игроке, который только-только вернулся после длительного отсутствия.



"Я поговорил с ним и сказал, что не понимаю, как такое вообще произошло. Он тоже не слишком-то доволен тем, как отреагировал на эпизод. Когда мы играем в футбол, мы иногда совершаем поступки, которыми едва ли можно гордиться".



"В любом случае это не поменяло моего отношения к Адаму. У него есть все шансы сыграть за нас в воскресенье, хотя я не уверен, что он попадет в старт", - приводит слова Клоппа Daily Star.