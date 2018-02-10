Клопп не разочаровался в Лаллане
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не поменял своего отношения к полузащитнику Адаму Лаллане после удаления в матче молодежной команды.
В порыве ярости Лаллана буквально набросился на юного игрока "Тоттенхэма", за что был немедленно изгнан с поля в начале недели. Хорошая новость для "Ливерпуля" в том, что дисквалификация Адама распространяется только на матчи молодежной команды "красных".
Клопп рассказал, что сразу после инцидента поговорил с Лалланой по душам и предупредил насчет поведения. По словам Юргена, он не разочаровался в игроке, который только-только вернулся после длительного отсутствия.
"Я поговорил с ним и сказал, что не понимаю, как такое вообще произошло. Он тоже не слишком-то доволен тем, как отреагировал на эпизод. Когда мы играем в футбол, мы иногда совершаем поступки, которыми едва ли можно гордиться".
"В любом случае это не поменяло моего отношения к Адаму. У него есть все шансы сыграть за нас в воскресенье, хотя я не уверен, что он попадет в старт", - приводит слова Клоппа Daily Star.
10.02.2018 16:00
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неплохо присунул, как я своей сегодня по утру
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