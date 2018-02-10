Вертонген рассказал, почему предпочел "Тоттенхэм" "Арсеналу"
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген признался, что мог перейти в "Арсенал", но выбрал "шпор" как более перспективный клуб.
Бельгийский защитник является ключевой фигурой "Тоттенхэма" с момента своего перехода из "Аякса" в 2012 году. И хотя у Яна была возможность продолжить карьеру в другом клубе из Северного Лондона, сделанный выбор он считает правильным.
"Я был близок к переходу в "Арсенал", насколько это только возможно. Мой агент ездил на переговоры с "Арсеналом", меня самого там не было. Все было очень уважительно, и в конце концов я должен был сделать выбор. И я выбрал "шпоры". Я выбрал "шпоры" и думаю, это было правильное решение".
"Я чувствовал, что перехожу в отличную команду с большими планами. Кроме того, на меня произвели огромное впечатление разговоры с людьми из "шпор", и я просто доверился своему инстинкту, своему внутреннему чувству".
"Я не хочу говорить это, опираясь на один сезон — может быть, два — но на протяжении трех последних, включая этот, мы выступаем очень хорошо, мы строим отличную команду с тренером, и на подходе новый стадион".
"Я очень, очень уверен, что очень скоро мы выиграем трофей. Ты хочешь выигрывать трофеи и участвовать в кубковых финалах. Я делал это в Аяксе". У нас классная команда, которая уже несколько лет ждет трофея".
"Иногда тебе нужен этот трофей или большая победа против "Реала" или команды из топ-6, чтобы осознать, насколько ты хорош. Убежден, если мы выиграем трофей, за ним последуют другие".
"Мы собираемся побороться за оба (Кубок Англии и Лигу Чемпионов), а также постараемся финишировать в топ-4, поэтому у нас три цели. Ради этого мы играем, и мы полны уверенности, что сможем продолжить свое движение", — сообщил Вертонген Daily Mirror.
10.02.2018 15:00
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Я очень очень очень уверен, что ты будешь где-то около трофея, но его так и не получишь))
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потому что петух.
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Я очень, очень уверен, что очень скоро мы выиграем трофей
ахах самоутешение)
зп в аснле выше была бы, трофеев пару бы уже взял, да и кто знает, он получше чем наши цз, так что, 100% он уже пожалел миллион раз
победа над реалом говорит ахах
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В принципе хороший дэф, но вот его поведение на поле оставляет желать лучшего... То с Пенсами в стыки идет жестокие, то симульнет, а эпизод с Зозулей вообще свинство наипозорнейшее
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Ай ти молодец
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