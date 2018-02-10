Вертонген рассказал, почему предпочел "Тоттенхэм" "Арсеналу"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген признался, что мог перейти в "Арсенал", но выбрал "шпор" как более перспективный клуб.

Бельгийский защитник является ключевой фигурой "Тоттенхэма" с момента своего перехода из "Аякса" в 2012 году. И хотя у Яна была возможность продолжить карьеру в другом клубе из Северного Лондона, сделанный выбор он считает правильным.



"Я был близок к переходу в "Арсенал", насколько это только возможно. Мой агент ездил на переговоры с "Арсеналом", меня самого там не было. Все было очень уважительно, и в конце концов я должен был сделать выбор. И я выбрал "шпоры". Я выбрал "шпоры" и думаю, это было правильное решение".



"Я чувствовал, что перехожу в отличную команду с большими планами. Кроме того, на меня произвели огромное впечатление разговоры с людьми из "шпор", и я просто доверился своему инстинкту, своему внутреннему чувству".



"Я не хочу говорить это, опираясь на один сезон — может быть, два — но на протяжении трех последних, включая этот, мы выступаем очень хорошо, мы строим отличную команду с тренером, и на подходе новый стадион".



"Я очень, очень уверен, что очень скоро мы выиграем трофей. Ты хочешь выигрывать трофеи и участвовать в кубковых финалах. Я делал это в Аяксе". У нас классная команда, которая уже несколько лет ждет трофея".



"Иногда тебе нужен этот трофей или большая победа против "Реала" или команды из топ-6, чтобы осознать, насколько ты хорош. Убежден, если мы выиграем трофей, за ним последуют другие".



"Мы собираемся побороться за оба (Кубок Англии и Лигу Чемпионов), а также постараемся финишировать в топ-4, поэтому у нас три цели. Ради этого мы играем, и мы полны уверенности, что сможем продолжить свое движение", — сообщил Вертонген Daily Mirror.