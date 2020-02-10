Мхитарян: "Венгер лучше понимает игроков"
Познакомившись с главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером, новичок "канониров" Генрих Мхитарян рассказал, что француз лучше понимает игроков, чем Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед".
За полтора года на "Олд Траффорд" у Мхитаряна не сложились отношения с Моуриньо, из-за чего в январе Генриху пришлось поменять один клуб Премьер-Лиги на другой.
Спустя две недели после переезда в "Арсенал" плеймейкер обнаружил ключевую разницу между португальцем и Венгером. По словам Генриха, француз лучше понимает игроков.
"Моуриньо многого требует от игроков и использует жесткий подход. Арсен Венгер дружелюбнее, он понимает, что думают игроки, и ведет себя гораздо спокойнее. В этом основная разница", - сообщил Мхитарян SFR Sport.
10.02.2018 14:00
Просмотров: 2042
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
он просто старый пидарас
(ответить)
"И при этом мягкость старого дауна негативно сказывается на результатах клуба" - добавил армянин
(ответить)
мхитарян в каждом новом своём клубе говорит одни и те же слова)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий