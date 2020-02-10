Мхитарян: "Венгер лучше понимает игроков"

Жозе Моуриньо и Арсен Венгер Познакомившись с главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером, новичок "канониров" Генрих Мхитарян рассказал, что француз лучше понимает игроков, чем Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед".

За полтора года на "Олд Траффорд" у Мхитаряна не сложились отношения с Моуриньо, из-за чего в январе Генриху пришлось поменять один клуб Премьер-Лиги на другой.

Спустя две недели после переезда в "Арсенал" плеймейкер обнаружил ключевую разницу между португальцем и Венгером. По словам Генриха, француз лучше понимает игроков.

"Моуриньо многого требует от игроков и использует жесткий подход. Арсен Венгер дружелюбнее, он понимает, что думают игроки, и ведет себя гораздо спокойнее. В этом основная разница", - сообщил Мхитарян SFR Sport.



Метки Арсенал, Венгер, Моуриньо, Мхитарян

Автор foxmcfc   

Дата 10.02.2018 14:00

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  1. mufansince1998 10.02.2018 17:06 # mufansince1998
    он просто старый пидарас

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  2. wengerrrro 10.02.2018 14:17 # wengerrrro
    "И при этом мягкость старого дауна негативно сказывается на результатах клуба" - добавил армянин

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  3. vav 10.02.2018 14:06 # vav
    мхитарян в каждом новом своём клубе говорит одни и те же слова)))

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