Мхитарян: "Венгер лучше понимает игроков"

Познакомившись с главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером, новичок "канониров" Генрих Мхитарян рассказал, что француз лучше понимает игроков, чем Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед".

За полтора года на "Олд Траффорд" у Мхитаряна не сложились отношения с Моуриньо, из-за чего в январе Генриху пришлось поменять один клуб Премьер-Лиги на другой.



Спустя две недели после переезда в "Арсенал" плеймейкер обнаружил ключевую разницу между португальцем и Венгером. По словам Генриха, француз лучше понимает игроков.



"Моуриньо многого требует от игроков и использует жесткий подход. Арсен Венгер дружелюбнее, он понимает, что думают игроки, и ведет себя гораздо спокойнее. В этом основная разница", - сообщил Мхитарян SFR Sport.