"Сити" написал письмо главе судейского корпуса

Лерой Сане "Манчестер Сити" написал письмо главе судейского корпуса Майку Райли, попросив того о встрече для обсуждения злоупотреблений фолами со стороны соперников "горожан".

В последние недели наставник "Сити" Хосеп Гвардиола не устает жаловаться на чрезмерную жестокость со стороны соперников и на то, что эти фолы нередко остаются безнаказанными со стороны арбитров.

Именно таким образом в лазарет "горожан" угодил Лерой Сане, получивший по лодыжке от Джо Беннетта в матче Кубка Англии против "Кардиффа". Немецкий вингер выбыл из строй на несколько недель, тогда как грубиян получил желтую карточку и спокойно продолжил игру.

Как сообщает Sky Sports, в своем письме лидеры Премьер-Лиги также ссылаются на несколько других эпизодов с жесткими фолами: на Филе Фодене, Кевине Де Брюйне, Браиме Диасе и Илкае Гюндогане.

В письме "Сити" призывает арбитров строже наказывать фолы, в которых есть элемент грубости, а также предлагает обсудить изменения в правилах, чтобы наказывать грубиянов постфактум, на основании изучения видеоповторов, если во время игры рефери недостаточно четко классифицировал нарушение правил.



Метки Манчестер Сити, Райли, рефери

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. donmeta 10.02.2018 16:23 # donmeta
    когда игрокам Арсенала ногу ломали два года подряд, кто то писал какие то позорные письма??? а Маккарти из Эвертона в этом сезоне ногу сломали, кто то писал письма?? МанСити позор!!!!

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  2. askarko 10.02.2018 15:45 # askarko
    на встрече сунут коробку обклееную скотчем весом в 10 кг

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  3. ry-l 10.02.2018 15:26 # ry-l
    И никто не оценил старания Михаила за фотку((
    Годнота же...

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  4. budun 10.02.2018 15:10 # budun
    высшие умы ставят на одну ступень мелкие фолы Сити и откровенные попытки травмировать соперника, наес.

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  5. fascll 10.02.2018 15:09 # fascll
    Как бы и в обратную сторону маяк не качнулся

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  6. avtoritet 10.02.2018 14:47 # avtoritet
    Тогда стоит серьезнее наказывать тактику так называемого мелкого фола, в которую играют сити

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  7. ma1efikus 10.02.2018 14:36 # ma1efikus
    Лол. Тогда пусть и на себя заодно накатают за неспортивное поведение. Сами хватают руками и бьют из под тишка лишь бы не получить контратаку. Предлагаю наказывать постфактум фолы где есть элемент позорной, плаксивой девки

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  8. chr1s8rown 10.02.2018 14:31 # chr1s8rown
    нытики

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  9. godlike 10.02.2018 14:26 # godlike
    сами то после потери мяча сразу лезут в отбор, делают подкаты, не дают выйти в атаку своими фолами, сучки

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  10. farot 10.02.2018 13:42 # farot
    вообще-то они правы.
    Заебали дровосеки из аутсайдеров, которые ввиду недостатка мастерства тупо калечат соперника, ссылаясь на якобы дух английского футбола.

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  11. mcfc-fantactic 10.02.2018 13:34 # mcfc-fantactic
    Правильно. Лига должна под нас прогнуться.

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  12. asnural 10.02.2018 13:29 # asnural
    Пора им переходить в женскую лигу

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  13. asnural 10.02.2018 13:28 # asnural
    Прямо девицы из манчестера...сейчас будут плакать

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  14. monsieurgood 10.02.2018 13:27 # monsieurgood
    Если есть хоть малая толика гордости, то Райли пошлет их нахрен. Устроили ЛаЛигу.

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  15. tursa 10.02.2018 13:14 # tursa
    надеюсь будут за сити следить

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  16. staryi-eblan 10.02.2018 13:04 # staryi-eblan
    Пожаловались. Зашквар от Сити

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