"Манчестер Сити" написал письмо главе судейского корпуса Майку Райли, попросив того о встрече для обсуждения злоупотреблений фолами со стороны соперников "горожан".

В последние недели наставник "Сити" Хосеп Гвардиола не устает жаловаться на чрезмерную жестокость со стороны соперников и на то, что эти фолы нередко остаются безнаказанными со стороны арбитров.



Именно таким образом в лазарет "горожан" угодил Лерой Сане, получивший по лодыжке от Джо Беннетта в матче Кубка Англии против "Кардиффа". Немецкий вингер выбыл из строй на несколько недель, тогда как грубиян получил желтую карточку и спокойно продолжил игру.



Как сообщает Sky Sports, в своем письме лидеры Премьер-Лиги также ссылаются на несколько других эпизодов с жесткими фолами: на Филе Фодене, Кевине Де Брюйне, Браиме Диасе и Илкае Гюндогане.



В письме "Сити" призывает арбитров строже наказывать фолы, в которых есть элемент грубости, а также предлагает обсудить изменения в правилах, чтобы наказывать грубиянов постфактум, на основании изучения видеоповторов, если во время игры рефери недостаточно четко классифицировал нарушение правил.