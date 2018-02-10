"Сити" написал письмо главе судейского корпуса
"Манчестер Сити" написал письмо главе судейского корпуса Майку Райли, попросив того о встрече для обсуждения злоупотреблений фолами со стороны соперников "горожан".
В последние недели наставник "Сити" Хосеп Гвардиола не устает жаловаться на чрезмерную жестокость со стороны соперников и на то, что эти фолы нередко остаются безнаказанными со стороны арбитров.
Именно таким образом в лазарет "горожан" угодил Лерой Сане, получивший по лодыжке от Джо Беннетта в матче Кубка Англии против "Кардиффа". Немецкий вингер выбыл из строй на несколько недель, тогда как грубиян получил желтую карточку и спокойно продолжил игру.
Как сообщает Sky Sports, в своем письме лидеры Премьер-Лиги также ссылаются на несколько других эпизодов с жесткими фолами: на Филе Фодене, Кевине Де Брюйне, Браиме Диасе и Илкае Гюндогане.
В письме "Сити" призывает арбитров строже наказывать фолы, в которых есть элемент грубости, а также предлагает обсудить изменения в правилах, чтобы наказывать грубиянов постфактум, на основании изучения видеоповторов, если во время игры рефери недостаточно четко классифицировал нарушение правил.
10.02.2018 13:00
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Последние комментарии:
когда игрокам Арсенала ногу ломали два года подряд, кто то писал какие то позорные письма??? а Маккарти из Эвертона в этом сезоне ногу сломали, кто то писал письма?? МанСити позор!!!!
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на встрече сунут коробку обклееную скотчем весом в 10 кг
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И никто не оценил старания Михаила за фотку((
Годнота же...
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высшие умы ставят на одну ступень мелкие фолы Сити и откровенные попытки травмировать соперника, наес.
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Как бы и в обратную сторону маяк не качнулся
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Тогда стоит серьезнее наказывать тактику так называемого мелкого фола, в которую играют сити
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Лол. Тогда пусть и на себя заодно накатают за неспортивное поведение. Сами хватают руками и бьют из под тишка лишь бы не получить контратаку. Предлагаю наказывать постфактум фолы где есть элемент позорной, плаксивой девки
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нытики
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сами то после потери мяча сразу лезут в отбор, делают подкаты, не дают выйти в атаку своими фолами, сучки
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вообще-то они правы.
Заебали дровосеки из аутсайдеров, которые ввиду недостатка мастерства тупо калечат соперника, ссылаясь на якобы дух английского футбола.
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Правильно. Лига должна под нас прогнуться.
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Пора им переходить в женскую лигу
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Прямо девицы из манчестера...сейчас будут плакать
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Если есть хоть малая толика гордости, то Райли пошлет их нахрен. Устроили ЛаЛигу.
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надеюсь будут за сити следить
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Пожаловались. Зашквар от Сити
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