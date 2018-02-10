Венгер жалеет, что не продал Санчеса летом

Венгер и Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер жалеет, что не продал нападающего Алексиса Санчеса прошлым летом.

В конце августа "канониры" отказались от 60 миллионов фунтов, которые за Санчеса предлагал "Манчестер Сити". Спустя несколько месяцев Алексис исполнил свое желание, только перебрался в "Юнайтед" и в обмен на Генриха Мхитаряна.

Венгер пожалел, что не отпустил чилийца на старте сезона, хотя финансовая составляющая здесь совершенно не при чем. По мнению Арсена, ситуация с неопределенным будущим Алексиса негативно отразилась на атмосфере в раздевалке и результатах.

"Помимо обороны, еще одной нашей проблемой была неопределенность вокруг Санчеса и Озила. Возможно, мы должны были расстаться с Алексисом раньше – даже без готового игрока на замену, которого мы заполучили в январе".

"Как только Санчес показывал среднюю игру, журналисты утверждали, что он не предан делу, хотя в реальности все было не так. Я никогда не сомневался в его профессионализме", - сообщил Венгер BT Sport.




Метки Арсенал, Венгер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 10.02.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 4075

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  1. farot 10.02.2018 12:54 # farot
    да, лохонулся жестко

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  2. ezh28 10.02.2018 12:21 # ezh28
    Меч проебали...

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  3. ezh28 10.02.2018 12:20 # ezh28
    По фото:Ты сын мой Люк!

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  4. ezh28 10.02.2018 12:19 # ezh28
    Арсен ты его удачно сплавил!!!

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  5. tursa 10.02.2018 12:11 # tursa
    ивоби>мхи санчес

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