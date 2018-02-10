Венгер жалеет, что не продал Санчеса летом
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер жалеет, что не продал нападающего Алексиса Санчеса прошлым летом.
В конце августа "канониры" отказались от 60 миллионов фунтов, которые за Санчеса предлагал "Манчестер Сити". Спустя несколько месяцев Алексис исполнил свое желание, только перебрался в "Юнайтед" и в обмен на Генриха Мхитаряна.
Венгер пожалел, что не отпустил чилийца на старте сезона, хотя финансовая составляющая здесь совершенно не при чем. По мнению Арсена, ситуация с неопределенным будущим Алексиса негативно отразилась на атмосфере в раздевалке и результатах.
"Помимо обороны, еще одной нашей проблемой была неопределенность вокруг Санчеса и Озила. Возможно, мы должны были расстаться с Алексисом раньше – даже без готового игрока на замену, которого мы заполучили в январе".
"Как только Санчес показывал среднюю игру, журналисты утверждали, что он не предан делу, хотя в реальности все было не так. Я никогда не сомневался в его профессионализме", - сообщил Венгер BT Sport.
10.02.2018 12:00
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да, лохонулся жестко
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Меч проебали...
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По фото:Ты сын мой Люк!
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Арсен ты его удачно сплавил!!!
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ивоби>мхи санчес
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