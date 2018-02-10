"Реал" будет готов заплатить 100 миллионов фунтов за Куртуа

Тибо Куртуа "Реал" видит в Тибо Куртуа из "Челси" более доступную опцию по укреплению вратарской позиции грядущим летом, нежели Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед".

Как известно, Королевский клуб имеет давний интерес к Куртуа и Де Хеа. Издание The Independent ожидает, что грядущим летом президент "Реала" Флорентино Перенес, наконец, решится на покупку голкипера топ-уровня.

И куда вероятнее, что "Реал" попытается заполучить именно Тибо, который ранее в своей карьере отыграл три сезона за "Атлетико", сильно привязавшись к Мадриду и Испании в целом. На "Сантьяго Бернабеу" считают трансфер Куртуа сложным, но вполне осуществимым.

На днях 25-летний бельгиец уже сделал намек на свою готовность вернуться в Мадрид. Куртуа заявил, что планирует заключить новый контракт с "Челси", если ничего не случится. Но если "Реал" обозначит свой интерес, Тибо будет открыт к диалогу.

По информации издания, Флорентино Перес понимает, что покупка голкипера вроде Куртуа будет стоит дорого. Поэтому "Реал" будет готов расстаться с суммой до 100 миллионов фунтов ради приглашения Тибо.

Также весьма вероятно, что "Реал" предложит "синим" включить в сделку по Куртуа одного или нескольких своих игроков.



Метки Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. pauk 10.02.2018 14:21 # pauk
    Продано!
    Классный вратарь, но не Чех в его лучшие годы

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  2. oleg918 10.02.2018 12:46 # oleg918
    Красная цена за него 30 млн.

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  3. winnerd 10.02.2018 11:55 # winnerd
    продавать срочно !!!! Дыркуа в разы сейчас хуже,нежели тот же Кабальеро !!! Все мячи.посланные в ворота по низу - это гол. Половник не может сложиться . Нахуй его со всеми потрохами

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  4. sancho232 10.02.2018 11:21 # sancho232
    Облак велком в Челси

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  5. avtoritet 10.02.2018 11:16 # avtoritet
    Будет доступную

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  6. staryi-eblan 10.02.2018 11:03 # staryi-eblan
    С учетом нынешних цен, это ничтожно малая сумма. Тут и 150 выглядит несерьезной суммой. Надо больше трясти. А реалу, вообще, лучше Хею взять. Он: испанец и лучше, как вратарь

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