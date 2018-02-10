"Реал" будет готов заплатить 100 миллионов фунтов за Куртуа
"Реал" видит в Тибо Куртуа из "Челси" более доступную опцию по укреплению вратарской позиции грядущим летом, нежели Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед".
Как известно, Королевский клуб имеет давний интерес к Куртуа и Де Хеа. Издание The Independent ожидает, что грядущим летом президент "Реала" Флорентино Перенес, наконец, решится на покупку голкипера топ-уровня.
И куда вероятнее, что "Реал" попытается заполучить именно Тибо, который ранее в своей карьере отыграл три сезона за "Атлетико", сильно привязавшись к Мадриду и Испании в целом. На "Сантьяго Бернабеу" считают трансфер Куртуа сложным, но вполне осуществимым.
На днях 25-летний бельгиец уже сделал намек на свою готовность вернуться в Мадрид. Куртуа заявил, что планирует заключить новый контракт с "Челси", если ничего не случится. Но если "Реал" обозначит свой интерес, Тибо будет открыт к диалогу.
По информации издания, Флорентино Перес понимает, что покупка голкипера вроде Куртуа будет стоит дорого. Поэтому "Реал" будет готов расстаться с суммой до 100 миллионов фунтов ради приглашения Тибо.
Также весьма вероятно, что "Реал" предложит "синим" включить в сделку по Куртуа одного или нескольких своих игроков.
10.02.2018 11:00
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Продано!
Классный вратарь, но не Чех в его лучшие годы
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Красная цена за него 30 млн.
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продавать срочно !!!! Дыркуа в разы сейчас хуже,нежели тот же Кабальеро !!! Все мячи.посланные в ворота по низу - это гол. Половник не может сложиться . Нахуй его со всеми потрохами
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Облак велком в Челси
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Будет доступную
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С учетом нынешних цен, это ничтожно малая сумма. Тут и 150 выглядит несерьезной суммой. Надо больше трясти. А реалу, вообще, лучше Хею взять. Он: испанец и лучше, как вратарь
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